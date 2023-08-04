Иванов на ВАР мог не включить микрофон, говоря Безбородову о красной Гайича. Серба удалили, и «Ахмат» перебил пенальти, когда связь наладилась (Иван Карпов)

Сергей Иванов мог спровоцировать ошибку Владислава Безбородова в игре «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр в игре 2-го тура Мир в Грозном, которую выиграл со счетом 3:2, сперва показал защитнику армейцев желтую карточку, но после того, как « » не реализовал пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Позднее ЭСК РФС признала разрешение перебить пенальти ошибочным, а затем КДК отменил дисквалификацию Гайича.

Как сообщает журналист Иван Карпов, вероятно, в матче имела место ошибка видеоассистента .

Сергей объяснял , что нарушение Милана требует не желтой карточки, а удаления – еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях он забыл включить кнопку микрофона. После того как неудачно исполнил пенальти, Иванов догадался, что Безбородов его не услышал, и включил микрофон.

Эпизод уже был заигран, но видеопомощник все равно хотел донести до судьи в поле информацию о необходимости красной карточки для Гайича.

Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил то же самое сделать и Безбородова. В итоге серба удалили с поля, а реализовал пенальти.

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РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

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