Иванов на ВАР мог не включить микрофон, говоря Безбородову о красной Гайича. Серба удалили, и «Ахмат» перебил пенальти, когда связь наладилась (Иван Карпов)
Сергей Иванов мог спровоцировать ошибку Владислава Безбородова в игре «Ахмат» – ЦСКА.
Арбитр в игре 2-го тура Мир РПЛ в Грозном, которую ЦСКА выиграл со счетом 3:2, сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как «Ахмат» не реализовал пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Позднее ЭСК РФС признала разрешение перебить пенальти ошибочным, а затем КДК отменил дисквалификацию Гайича.
Как сообщает журналист Иван Карпов, вероятно, в матче имела место ошибка видеоассистента Иванова.
Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана требует не желтой карточки, а удаления – еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях он забыл включить кнопку микрофона. После того как Иван Олейников неудачно исполнил пенальти, Иванов догадался, что Безбородов его не услышал, и включил микрофон.
Эпизод уже был заигран, но видеопомощник все равно хотел донести до судьи в поле информацию о необходимости красной карточки для Гайича.
Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил то же самое сделать и Безбородова. В итоге серба удалили с поля, а Мохамед Конате реализовал пенальти.
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А так он, "спасая" Иванова, себя похоронил.
Даже если это и так, ничто не объясняет действия Безбородова, когда он потребовал снова бить пенальти. Поменять карточку - ок, понять можно, тем более, что игра фактически не возобновлялась, хотя и это признали уже нарушением, но вот давать второй раз перебить пенальти - тут никакими рассказами про проблемы со связью это не объяснить, это ошибка исключительно самого Безбородова
То есть, сам свисток после пробития пенальти был незаконным. Действия Безбородова были такими же незаконными. Но он не только показал КК, он перед этим отменил ЖК. Но если КК отменена, то ЖК же должна быть возвращена?
Как черт возьми это работает? Во всех новостях только про отмену КК речь идёт. Про жёлтую молчат.