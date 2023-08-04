Иванов на ВАР мог не включить микрофон, говоря Безбородову о красной Гайича. Серба удалили, и «Ахмат» перебил пенальти, когда связь наладилась (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Мохамед Конате Футбол

Сергей Иванов мог спровоцировать ошибку Владислава Безбородова в игре «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр в игре 2-го тура Мир РПЛ в Грозном, которую ЦСКА выиграл со счетом 3:2, сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как «Ахмат» не реализовал пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Позднее ЭСК РФС признала разрешение перебить пенальти ошибочным, а затем КДК отменил дисквалификацию Гайича.

Как сообщает журналист Иван Карпов, вероятно, в матче имела место ошибка видеоассистента Иванова.

Сергей объяснял Владиславу, что нарушение Милана требует не желтой карточки, а удаления – еще до того, как пенальти был пробит. Но второпях он забыл включить кнопку микрофона. После того как Иван Олейников неудачно исполнил пенальти, Иванов догадался, что Безбородов его не услышал, и включил микрофон.

Эпизод уже был заигран, но видеопомощник все равно хотел донести до судьи в поле информацию о необходимости красной карточки для Гайича.

Тем самым он нарушил протокол ВАР и заставил то же самое сделать и Безбородова. В итоге серба удалили с поля, а Мохамед Конате реализовал пенальти.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

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82 комментария

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Ответ Иван Бозванов
Ну вот теперь-то всё понятно, а то Безбородов, Безбородов...😉
Так Безбородов должен был сказать: момент заигран, все!
А так он, "спасая" Иванова, себя похоронил.
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Какие же они всё-таки бездари :)
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Один забыл включить микрофон, второй голову забыл включить, так и отсудили, в принципе, ничего нового
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Надо было в другой микрофон говорить. Есть в Грозном один хороший микрофон этот микрофон осень хорошо работает.
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Ну вот теперь-то всё понятно, а то Безбородов, Безбородов...😉
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О, решили Безбородова отмазать, типа, ассистент виноват?
Даже если это и так, ничто не объясняет действия Безбородова, когда он потребовал снова бить пенальти. Поменять карточку - ок, понять можно, тем более, что игра фактически не возобновлялась, хотя и это признали уже нарушением, но вот давать второй раз перебить пенальти - тут никакими рассказами про проблемы со связью это не объяснить, это ошибка исключительно самого Безбородова
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погнали отмазывать безбородова
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Какие же они всё-таки бездари :)
единство🫂
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Ответ Alamh Kaiser
Причём тут совесть, если по факту правила игры, духа футбола, были соблюдены, хоть и с нарушением какого-то протокола?))
В "духе футбола" было правильно перебивать честно отбитый пенальти?
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Бездарность и полное отсутствие совести и принципов
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Ответ Alamh Kaiser
Причём тут совесть, если по факту правила игры, духа футбола, были соблюдены, хоть и с нарушением какого-то протокола?))
Правила для того и есть, чтобы соблюдать и быть едиными для всех
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Что за бред? Нелепые отмазки. У меня ребенок и тот уверенне что то сочинит!
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Сережа Иванов подставил Безбородова,вот оно чо
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Ответ Egobrain
погнали отмазывать безбородова
Так ничего не изменилось, как Безбородов нарушил процедуру и регламент, так и нарушил
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Я так понял Безбородова отмазали и он не понесёт наказание
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Я не могу понять, ну ошиблись, допустим не было связи, потом вдруг появилась, но как главный арбитр вот так просто идёт на очевидное нарушение протокола?
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Мне вот как юристу интересен момент с жёлтой Гайичу, а они молчат.
То есть, сам свисток после пробития пенальти был незаконным. Действия Безбородова были такими же незаконными. Но он не только показал КК, он перед этим отменил ЖК. Но если КК отменена, то ЖК же должна быть возвращена?
Как черт возьми это работает? Во всех новостях только про отмену КК речь идёт. Про жёлтую молчат.
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Чисто случайно)
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Ответ Конь из Мытищ
А тепрь пытается на себя вину взять, видимо договорились!)))
Конечно надо вину Безбородова свалить на кого то, представляю смс с каким количеством нулей пришла на карту Иванову
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Если эпизод заигран, то судья на ВАР не должен был настаивать на удалении Гайча, и т.д., а честно потом признаться, что забыл нажать кнопку связи. А так - это подстава своего коллеги, Безбородова!
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Даже не зная никаких протоколов ВАР, еду понятно, что пенальти не должен перебиваться! Есть четкие основания - игроки или вратарь вышли за линию, а тут пытаются что-то выдумывать. При чем тут красная карточка, вообще не понимаю.
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Ответ IzhStyle
Один забыл включить микрофон, второй голову забыл включить, так и отсудили, в принципе, ничего нового
Тот самый момент когда две головы это не хорошо
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Даже если здесь косяк от Иванова это не отменяет того что Безбородов отжигал весь первый тайм
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Вот это Сага)) все интереснее и интереснее, что же ещё может всплыть)
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Не понимаю, зачем до сих пор размазывать эту ситуацию? Нарушен протокол ВАР и это факт. А уж почему, и кто виноват, большого значения не имеет. Пусть разбираются те, кому положено. Безбородов в любом случае накосячил.
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