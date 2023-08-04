Хусаинов о Безбородове: «Могла быть подстава. Убирают конкурентов, чтобы кое-какой сынок двигался вперед»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Сергей Хусаинов Футбол

Сергей Хусаинов высказался о судействе Владислава Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр во 2-м туре Мир РПЛ сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Позднее ЭСК РФС признала разрешение перебить пенальти ошибочным, а затем КДК отменил дисквалификацию Гайича.

Владислав Безбородов был отстранен от работы в 3-м туре Мир РПЛ.

«Обычная практика, когда отстраняют арбитров. Это руководство демонстрирует, что у них все под контролем, принимаются меры. Да, то, что сделал Безбородов в Грозном – это косяк и очень серьезный, но от этого никуда не деться. Сегодня его отстранили, а завтра вернут.

Более того, я могу предположить, что это была подстава Безбородова. Убирают конкурентов, чтобы кое-какой сынок двигался вперед. В Европе у него не получилось, даже хотел, чтобы Евро судил. Хорошо, Розетти знает, что Карасев умеет работать, а другой судить не умеет. Отец его затащил, вот и расталкивает всех», – сказал бывший арбитр.

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13 комментариев

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а при нем было по другому?
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вот это сериал, конечно
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Назовите фамилию сына, вернее сынка
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А я считаю, что это были происки рептилоидов. Они устроили проблемы со связью, телепатией заставили менять карточки и т.д. Потом позвали Хусаинова, чтобы он озвучил своё мнение, на которое, как водится, всем класть.
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это Россия!
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Сын Садыгова теперь будет судить матчи?
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Кстати нет уточнения насколько его отстранили
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а разве сам Безбородов не сынок, которого пропихнули?
или брат, например. не?
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прочитал три раза, многое не понял. только то, что , возможно, Безбородова подставили. Розетти тут причём, и кто в Европу хотел? В Европе у него не получилось. Даже хотел, что бы Евро судил. ( с) Ниче не понял.))
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Левникова?
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Про кого речь то ? Парни кто обладает информацией, поделитесь.
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Ответ Ромарио163
Назовите фамилию сына, вернее сынка
Судя по всему, он про нового судью Сергея Чебана. Он сын Сергея Чебана, который исполнительный директор РПЛ.
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
прочитал три раза, многое не понял. только то, что , возможно, Безбородова подставили. Розетти тут причём, и кто в Европу хотел? В Европе у него не получилось. Даже хотел, что бы Евро судил. ( с) Ниче не понял.))
Он говорит про какого-то судью, который хотел судить Европу, но Розетти его не пустил, а пустил в Европу Карася, так как знает, что Карась хорошо судит. Розетти же был главой нашего судейского департамента лет 10 назад.
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