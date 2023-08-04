Хусаинов о Безбородове: «Могла быть подстава. Убирают конкурентов, чтобы кое-какой сынок двигался вперед»

Сергей Хусаинов высказался о судействе Владислава Безбородова в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр во 2-м туре Мир сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Позднее ЭСК РФС признала разрешение перебить пенальти ошибочным, а затем КДК отменил дисквалификацию Гайича.

был отстранен от работы в 3-м туре Мир РПЛ.

«Обычная практика, когда отстраняют арбитров. Это руководство демонстрирует, что у них все под контролем, принимаются меры. Да, то, что сделал Безбородов в Грозном – это косяк и очень серьезный, но от этого никуда не деться. Сегодня его отстранили, а завтра вернут.

Более того, я могу предположить, что это была подстава Безбородова. Убирают конкурентов, чтобы кое-какой сынок двигался вперед. В Европе у него не получилось, даже хотел, чтобы Евро судил. Хорошо, Розетти знает, что Карасев умеет работать, а другой судить не умеет. Отец его затащил, вот и расталкивает всех», – сказал бывший арбитр.

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