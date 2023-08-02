Пономарев о судействе Безбородова: «Больше лошади насрал. Я отстранил бы его до конца сезона к чертовой матери»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Владимир Алексеевич Пономарев Антон Заболотный Милан Гайич Футбол

Владимир Пономарев призвал наказать судью Владислава Безбородова после игры «Ахмат» – ЦСКА.

Арбитр во 2-м туре Мир РПЛ сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Сегодня стало известно, что КДК отменил дисквалификацию футболиста.

– Справедливо. Нормально, правильно сделали. Что это за безобразие? Безбородов напорол, конечно, больше лошади насрал, я тебе честно скажу.

– Не допускали, что красную карточку Гайичу не отменят?

– Нет, так не бывает.

Ну, правильно, что отменили карточку, справедливо, с «Локомотивом» он играть будет. Прорехи у нас большие в обороне все равно, троих человек не хватает. Поставить кого попало можно на одну игру, получится, но потом ничего не получится. Будут дыры, и будут голы.

Самое главное – это оборона, а в нападении и Заболотный может сыграть.

– Какое наказание для Безбородова, считаете, нужно применить?

– Надо по-серьезному наказать, к чертовой матери до конца сезона! Пять пенальти – ну где это видано? В штрафной площадке все толкаются, все. Это значит, после каждого углового удара нужно назначать 11-метровый. Везде держат руками, ногами наступают, локтями держат, так что здесь все время будут 11-метровые.

В советское время такого не было бы безобразия! Это недопустимо для квалифицированного судьи. Так что я бы Безбородова отстранил до конца сезона. Пускай отдыхает мальчик, – заявил экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

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19 комментариев

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Ответ Удар Кержакова
Так бы всем пороть. Победили без игры, с 3 пенальти и до сих пор такую чушь говорят. Дайте любой команде пробивать 3 пенальти за матч и она пройдёт сезон без поражений и станет чемпионов с большим отрывом. К примеру Зенит за весь прошлый сезон пробил 7 пенальти, а тут 3 за матч.
Любит: Зенит
Выгораживает: Безбородова.
Так и запишем.
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Владимир Пономарев - Легенда !!!!))))
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сезона?? его на всю жизнь надо, иначе они совсем обнаглеют, хапанут на карточку сразу и до конца сезона норм а потом в новом по новой
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Пока что самая лаконичная характеристика судейства Безбородова)))
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Сталина на них нет! Раньше за такое вообще бы расстреляли!
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С лошадками играл, их победил по количеству
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Безбородову 50, раньше до 45 только судили.
Что изменилось?! Почему сейчас после 45 судят?!
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Но лошади то победили
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Дед, пей таблетки
А то получишь по жопе
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Ответ Алексей Ильин
некий зенит на народные газовые деньги и семь киков, беспорядок, безобразие! Минимум по три в каждой игре, и того 90 ; За такие то деньжищи!
Орешкину напиши своё нытье.
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Ответ bevooch
Любит: Зенит Выгораживает: Безбородова. Так и запишем.
В сезон, когда Спартак в последний раз стал чемпооном, Зенит бил пенальти 11раз, в его ворота 1раз. У Спартака , наоборот, бил 1 раз, в его ворота 11 раз. Тогда судьями командовал сотрудник КГБ, забыл его фамилию. Может , кто нибудь напомнит
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Ответ Юрий
В сезон, когда Спартак в последний раз стал чемпооном, Зенит бил пенальти 11раз, в его ворота 1раз. У Спартака , наоборот, бил 1 раз, в его ворота 11 раз. Тогда судьями командовал сотрудник КГБ, забыл его фамилию. Может , кто нибудь напомнит
Вот так новости и выдумываются. Стыдно должно быть писать чушь, которую легко проверить. Спартак в том сезоне пробил 2 раза пенальти, Зенит пробил 8. А глава судейского комитета был прапорщик Задов.
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Ответ GadyaCSKA
Владимир Пономарев - Легенда !!!!))))
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий удален модератором
Ты хамло, камбоджа; Владимир Пономарев бронзовый призер чемпионата мира в Лондоне, ЗМС, правый защитник лучшей четверки национального футбола всех времен: Пономарев, Шестернев, Капличный, Афонин. камбоджа: « Что бы знал гамно, кому кланяться» / М. Булгаков «Собачье сердце» /
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