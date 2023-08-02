Пономарев о судействе Безбородова: «Больше лошади насрал. Я отстранил бы его до конца сезона к чертовой матери»
Владимир Пономарев призвал наказать судью Владислава Безбородова после игры «Ахмат» – ЦСКА.
Арбитр во 2-м туре Мир РПЛ сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Сегодня стало известно, что КДК отменил дисквалификацию футболиста.
– Справедливо. Нормально, правильно сделали. Что это за безобразие? Безбородов напорол, конечно, больше лошади насрал, я тебе честно скажу.
– Не допускали, что красную карточку Гайичу не отменят?
– Нет, так не бывает.
Ну, правильно, что отменили карточку, справедливо, с «Локомотивом» он играть будет. Прорехи у нас большие в обороне все равно, троих человек не хватает. Поставить кого попало можно на одну игру, получится, но потом ничего не получится. Будут дыры, и будут голы.
Самое главное – это оборона, а в нападении и Заболотный может сыграть.
– Какое наказание для Безбородова, считаете, нужно применить?
– Надо по-серьезному наказать, к чертовой матери до конца сезона! Пять пенальти – ну где это видано? В штрафной площадке все толкаются, все. Это значит, после каждого углового удара нужно назначать 11-метровый. Везде держат руками, ногами наступают, локтями держат, так что здесь все время будут 11-метровые.
В советское время такого не было бы безобразия! Это недопустимо для квалифицированного судьи. Так что я бы Безбородова отстранил до конца сезона. Пускай отдыхает мальчик, – заявил экс-защитник сборной СССР и ЦСКА.
РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?
Выгораживает: Безбородова.
Так и запишем.
Что изменилось?! Почему сейчас после 45 судят?!
А то получишь по жопе