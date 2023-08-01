Глава судей Мажич о перебитом пенальти «Ахмата» в матче с ЦСКА: «Ошибка арбитра. Решение принято вне протокола ВАР»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Милорад Мажич Спорт-Экспресс Футбол

Милорад Мажич заявил об ошибке главного арбитра в матче «Ахмата» и ЦСКА (2:3).

Главный арбитр игры Владислав Безбородов назначил пять пенальти в игре пятого тура Мир РПЛ.

В добавленное к 1-му тайму время защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади.

Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова с пенальти, Безбородов, просмотрев видеоповтор, заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

– Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?

– В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти.

Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку.

Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов.

Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР.

Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача – повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой.

Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры, – сказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

28 комментариев

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Aleksey Yashin
Нарушил протокол?
Оценка тебе - кол!
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Marina_Greta
Только вот понесёт ли наказание? Или как обычно, тур отсидится и опять судить?
+7
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Ксяоми Ноутов
Ну надо же какое совпадение, что сигнал пропал именно в этот момент. Наверное пришельцы играются, издеваются над судьями нашими.
+7
-2
+5
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второй случай нарушения протокола вар? первый случай уточните знатоки! )
+2
0
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Mukunku 64
Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

— Безбородов , конечно, лопух, но аппаратура при нём-мм, при нём-мм! Как слышно?
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Vitezslav
Ответ СИ
Признание полное. Отключилась связь только на несколько секунд и надо же именно в это время когда надо было принимать обоюдное решение и Вара и судьи. Кто нибудь поверит что связь прервалась случайно именно в эти решающие секунды.? Поверят что это случайно, только те кому надо что бы в это поверили и лохи. Я считаю что это высказывание полностью доказывает что Безбородова подставили - отключив связь на несколько секунд и именно в нужное время. С какой целью подставили понятно - убрать конкурента Безбородова из футбола со скандалом претендующего на место в руководство футбола, а кто подставил - кто отключил связь и если кто то дал указание , то кто дал это указание на отключение, должны разобраться компетентные органы.
А сам Безбородов, стало быть, протокол ВАР не знает?
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армеец навсегда24
Ответ Sergoe1
Интересно - в какое место ему кол?
Туда)))
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Sergoe1
Ответ Aleksey Yashin
Нарушил протокол? Оценка тебе - кол!
Интересно - в какое место ему кол?
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Новый тренер ФК Спартак
Так и что? Поругают дядю и он продолжит творить дичь?
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museum
Видели как Безбородов стадион покидал? Как туз.
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Marina_Greta
Ответ Aleksey Yashin
Нарушил протокол? Оценка тебе - кол!
Бубнов одобряет.
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Ответ El_loco_97
Вилков в матче Краснодар-Рубин. Там игру возобновили, а потом он пошел пенальти смотреть в ворота Рубина (и назначил)
ну тогда всё понятно, спасибо...
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El_loco_97
Ответ </c/>
второй случай нарушения протокола вар? первый случай уточните знатоки! )
Вилков в матче Краснодар-Рубин. Там игру возобновили, а потом он пошел пенальти смотреть в ворота Рубина (и назначил)
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Покерный Футбол
Ответ Dart_Yoda
Кому не пофиг? Ну выиграет Зенит чемпионат, ну выиграет его Балтика, ну перебьют пенальти 15 раз, да хоть пусть с элементами регби игра проходит, можно и баскетбол подключить, двойное ведение добавить, пробежку, кому есть дело? РПЛ давно клоунада, а сейчас ещё и изолирована от нормальных турниров.
Такая клоунада с судьями есть в любой лиге. Просто с развитием технологий ошибки арбитров стали более очевидными чем 20-30 лет назад. А чемпионат…. Ну не смотри,не комментируй,большая потеря. На спортсе все равно самый обсуждаемый есть и будет,какой уж есть.
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Антимосковский
Ответ Dart_Yoda
Кому не пофиг? Ну выиграет Зенит чемпионат, ну выиграет его Балтика, ну перебьют пенальти 15 раз, да хоть пусть с элементами регби игра проходит, можно и баскетбол подключить, двойное ведение добавить, пробежку, кому есть дело? РПЛ давно клоунада, а сейчас ещё и изолирована от нормальных турниров.
ну мне не пофиг, вопросы?
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dimslav
Ответ Ксяоми Ноутов
Ну надо же какое совпадение, что сигнал пропал именно в этот момент. Наверное пришельцы играются, издеваются над судьями нашими.
а где же теоретики газпромовского заговора, чтоглушили свои же спутники, или связь на стадионе
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Аутсорсер из Индии
Ответ Sergoe1
Интересно - в какое место ему кол?
в ухо, будет Безухов
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армеец навсегда24
То есть вы не правы, но карточка Гаича в силе? Вы олени?
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Николай Иванов
Когда это гражданин будет сидеть на бутылке и лечить глаза?
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Дым под водой
Когда обещают отрезать голову, там не только про протокол, забудешь как тебя зовут)
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Hong Kil
Немного запутанно. Протокол ВАР стоит выше или ниже Правил игры в футбол? Если нарушение протокола ВАР позволяет исправить нарушение Правил, то это ошибка арбитра? Таким образом, легитимным решением признается пропуск нарушения Правил. А если нарушения пропускаются, то зачем ВАР?
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янетыитынея
Пруфы будут от Мажича или просто надо на слово поверить?
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Пикачу82
Это еще ваше счастье что ЦСКА победил. А так была бы ошибка повлеявшая на исход встречи
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Заборостроитель
Пользователь "СИ" должен дать оценку ошибке в комментариях😀
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Признание полное.
Отключилась связь только на несколько секунд и надо же именно в это время когда надо было принимать обоюдное решение и Вара и судьи.
Кто нибудь поверит что связь прервалась случайно именно в эти решающие секунды.?
Поверят что это случайно, только те кому надо что бы в это поверили и лохи.
Я считаю что это высказывание полностью доказывает что Безбородова подставили - отключив связь на несколько секунд и именно в нужное время.
С какой целью подставили понятно - убрать конкурента Безбородова из футбола со скандалом претендующего на место в руководство футбола, а кто подставил - кто отключил связь и если кто то дал указание , то кто дал это указание на отключение, должны разобраться компетентные органы.
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