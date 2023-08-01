Глава судей Мажич о перебитом пенальти «Ахмата» в матче с ЦСКА: «Ошибка арбитра. Решение принято вне протокола ВАР»

Милорад Мажич заявил об ошибке главного арбитра в матче «Ахмата» и ЦСКА (2:3).

Главный арбитр игры назначил пять пенальти в игре пятого тура Мир .

В добавленное к 1-му тайму время защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади.

Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова с пенальти, Безбородов, просмотрев видеоповтор, заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

– Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?

– В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти.

Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку.

Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов.

Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР.

Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача – повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой.

Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры, – сказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?