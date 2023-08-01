Глава судей Мажич о перебитом пенальти «Ахмата» в матче с ЦСКА: «Ошибка арбитра. Решение принято вне протокола ВАР»
Милорад Мажич заявил об ошибке главного арбитра в матче «Ахмата» и ЦСКА (2:3).
Главный арбитр игры Владислав Безбородов назначил пять пенальти в игре пятого тура Мир РПЛ.
В добавленное к 1-му тайму время защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади.
Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова с пенальти, Безбородов, просмотрев видеоповтор, заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.
– Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?
– В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти.
Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.
Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.
К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку.
Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов.
Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР.
Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача – повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой.
Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры, – сказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.
РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?
Оценка тебе - кол!
— Безбородов , конечно, лопух, но аппаратура при нём-мм, при нём-мм! Как слышно?
Отключилась связь только на несколько секунд и надо же именно в это время когда надо было принимать обоюдное решение и Вара и судьи.
Кто нибудь поверит что связь прервалась случайно именно в эти решающие секунды.?
Поверят что это случайно, только те кому надо что бы в это поверили и лохи.
Я считаю что это высказывание полностью доказывает что Безбородова подставили - отключив связь на несколько секунд и именно в нужное время.
С какой целью подставили понятно - убрать конкурента Безбородова из футбола со скандалом претендующего на место в руководство футбола, а кто подставил - кто отключил связь и если кто то дал указание , то кто дал это указание на отключение, должны разобраться компетентные органы.