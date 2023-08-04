Хавбек «Урала» Железнов о Fan ID: «Необходимая мера, с этим ничего не поделать»

Теги премьер-лига Россия болельщики Урал Екатеринбург-Арена Fan ID Юрий Железнов Футбол

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов не видит проблемы в Fan ID.

– Что думаешь о Fan ID?

– Это необходимая мера. С этим ничего не поделать.

– Ты быстро получил?

– Да, никаких проблем. Оформили все быстро, нам же клуб делал. А вот моей девушке пришлось подождать дня два. В целом, некритично.

– Атмосфера стала лучше или хуже?

– Конечно, с приходом Fan ID мы потеряли болельщиков, не все ходят из-за этого на стадион.

Сейчас на «Урал» ходит тысяч 10, не больше. Конечно, когда приезжает «Спартак» или «Зенит», то людей на трибунах гораздо больше, – сказал Железнов.

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9 комментариев

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Посадить на кол крепостного: «Это необходимая мера, с этим ничего не поделать»
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Чем она необходимая??
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🦌 и с этим ничего уже не поделать
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Место в думе этому господину! 👏👏
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Необходимая мера? В чём она необходимая?
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По мотивам «мы ничего не решаем», «власти лучше знают что для нас лучше», «наверху дураков нет».
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Как же мы раньше то без фан айди жили? Хотя какая без него жизнь
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В депутаты уже метит
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Ответ Барсик Юрана
Посадить на кол крепостного: «Это необходимая мера, с этим ничего не поделать»
ЧМ и Европы по футболу тоже крепостные посещали?
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