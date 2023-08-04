Хавбек «Урала» Железнов о Fan ID: «Необходимая мера, с этим ничего не поделать»

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов не видит проблемы в Fan ID.

– Что думаешь о Fan ID?

– Это необходимая мера. С этим ничего не поделать.

– Ты быстро получил?

– Да, никаких проблем. Оформили все быстро, нам же клуб делал. А вот моей девушке пришлось подождать дня два. В целом, некритично.

– Атмосфера стала лучше или хуже?

– Конечно, с приходом Fan ID мы потеряли болельщиков, не все ходят из-за этого на стадион.

Сейчас на « » ходит тысяч 10, не больше. Конечно, когда приезжает «Спартак» или «Зенит», то людей на трибунах гораздо больше, – сказал .

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