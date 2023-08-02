Защитник «Спартака» Маслов: «Fan ID существенно портит посещаемость. Играть менее приятно, футбол – для болельщиков»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Открытие Банк Арена Павел Маслов Fan ID Футбол

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался против введения Fan ID на Кубке России.

Ранее появилась информация о возможном введении паспортов болельщика на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Позднее РФС опроверг эту информацию.

– Fan ID могут ввести в Кубок России. Будут тогда пустые стадионы на всех российских матчах?

– Да, конечно! Практика показывает, что Fan ID существенно портит картину с посещаемостью.

– Вам будет тяжелее выступать без болельщиков еще в Кубке России?

– Конечно, сейчас же активные фанаты не ходят на футбол. Скорее будет не то, что труднее играть, а будет менее приятно.

Футбол же для болельщиков. Они абсолютно меняют атмосферу на стадионе. Игра смотрится по-другому и чувствуется иначе, – сказал Маслов.

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17 комментариев

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thusday31
в таком говне живём, что для нашей страны это смелое выражение. респект маслову
+37
-2
+35
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JENNINGS
Здравое мнение!
+13
0
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Алексей Ненахов
Жаль у игроков Зенита язык в «пятой точке»
+11
-2
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Илья Савчук
его ещё не назначили предателем Родины?
+7
-2
+5
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LechK1nG
Следующая новость: "Павел Маслов отстранён от игр в рпл и кубке" (придумают несогласному предлог для отстранения)
+2
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Atsuktuvas
Дискредитация закона по атмосферному признаку. От 2 до 5...
+1
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гилберт
Ахахахаха!!!!! Разбудите его кто нибудь!
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гилберт
Менее приятно, но за те же деньги.
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Dan Kennedy
Жаль что Маслов не играет. Покупка нового защитника может помогла бы ему уйти в аренду, хоть там бы поиграл. Впрочем сезон длинный, еще получит свое игровое время.

А так хорошо что он все понимает про Фан Айди, а то есть некоторые которые поддерживают.
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Slava=Spartak
А что мешает зарегистрироваться болельщикам или у всех проблемы с законом?
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гилберт
Ответ thusday31
в таком говне живём, что для нашей страны это смелое выражение. респект маслову
Это не респект, это ерунда, которую никто не заметит. Респект если бы он критиковал тех кто принял фан ай ди. Вот это респект! Или если бы бойкотировал игры вместе с фанатами. Вот это респектище!!!
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Руслан Трифонов
Ответ Алексей Ненахов
Жаль у игроков Зенита язык в «пятой точке»
Они уже высказывались. Лишь бы ляпнуть.
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Алексей Ненахов
Ответ Руслан Трифонов
Они уже высказывались. Лишь бы ляпнуть.
Когда и где ?
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Dan Kennedy
Ответ Сергей Васильев
Я, как болельщик, великолепно посетил игру Спартак - Балтика, поддержал команду. Если кто-то настолько не уважает свою команду, что ради неё не готов оформить FanID - пусть смотрит в баре "Голубая устрица", наслаждается обществом себе подобных.
А почему клубы настолько не уважают своих болельщиков что вместе не выступили против Фан Айди?
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