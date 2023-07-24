Купить Захаряна «Лацио» может в случае продажи Башича. Трансфер Камады для римлян актуальнее
Трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» зависит от ухода другого футболиста.
Как утверждает журналист Альфредо Педулла, римляне могут купить его в том случае, если команду покинет Тома Башич.
В целом же итальянский клуб не считает футболиста «Динамо» приоритетным вариантом, хотя и хотел бы его подписать.
В то же время растут шансы на заключение контракта с Даити Камадой, находящимся в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». Однако на японца также претендуют «Рома» и «Атлетико».
«Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10+4 млн евро и ведет переговоры с Камадой. Римляне могут подписать только одного из этих игроков
Не играет он на уровень Лацио.
походу, там одна квота для игрока не из ЕС