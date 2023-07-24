Купить Захаряна «Лацио» может в случае продажи Башича. Трансфер Камады для римлян актуальнее

Теги Рома Лацио премьер-лига Россия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Тома Башич Даити Камада Арсен Захарян Футбол

Трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» зависит от ухода другого футболиста.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, римляне могут купить его в том случае, если команду покинет Тома Башич.

В целом же итальянский клуб не считает футболиста «Динамо» приоритетным вариантом, хотя и хотел бы его подписать.

В то же время растут шансы на заключение контракта с Даити Камадой, находящимся в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». Однако на японца также претендуют «Рома» и «Атлетико».

«Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10+4 млн евро и ведет переговоры с Камадой. Римляне могут подписать только одного из этих игроков

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18 комментариев

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Astan4o
Ну если смотреть реально на вещи, любой адекватный клуб возьмет Камаду, а не Захаряна, Даичи готовый игрок для команд верхней таблицы топ-5 лиг. Да и по игре он намного интереснее.
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Анюточка Колыханова
Скорее всего не перейдёт
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+13
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Анюточка Колыханова
Скорее всего не перейдёт
Но пусть едет в Европу при поступлении других предложений, а то после последнего сезона в Динамо и при такой игре в этом, его в следующим никто не купит
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-1
+4
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kk.abb
Вот и сказочке конец.
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encaro_one
Вчера за 15 млн. переходит, сегодня за 10 млн. лишь в виде одного из запасных вариантов, завтра в Турцию за 5 предлагают
+3
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Матвей Суицидин
я думаю благодаря шумихи с Лацио и другие клубы подсуетятся и если не выгорит здесь, то перейдет в другую команду. но Лацио конечно было бы очень круто учитывая ЛЧ
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Ярик01
Ответ Любезный Коссутий
продажа хорвата не освободит место для Захаряна. походу, там одна квота для игрока не из ЕС
Квоты на новые контракты из вне ЕС
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Артём Околович
Ответ Astan4o
Ну если смотреть реально на вещи, любой адекватный клуб возьмет Камаду, а не Захаряна, Даичи готовый игрок для команд верхней таблицы топ-5 лиг. Да и по игре он намного интереснее.
здесь дело в другом. Сам Камада может в перейти в более сильный клуб
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ charly_54
За 15 млн его и сейчас вряд ли купят
Да, Динамо много хотят за него который провалил сезон
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charly_54
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Но пусть едет в Европу при поступлении других предложений, а то после последнего сезона в Динамо и при такой игре в этом, его в следующим никто не купит
За 15 млн его и сейчас вряд ли купят
0
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Анюточка Колыханова
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Но пусть едет в Европу при поступлении других предложений, а то после последнего сезона в Динамо и при такой игре в этом, его в следующим никто не купит
он вроде в следующем сезоне станет свободным агентом
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bold
Ответ Анюточка Колыханова
Скорее всего не перейдёт
Согласен
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Dinamik1
Захарян стал как Мбаппе много пишут что куда то переходит.
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Антон Фалафель
Да с самого начала, переход в Лацио казался утопией.
Не играет он на уровень Лацио.
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Любезный Коссутий
продажа хорвата не освободит место для Захаряна.
походу, там одна квота для игрока не из ЕС
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Дмитрий Дашковский
Ой не могу я угараю и так ясно что не перейдёт хорош публиковать эту фигню
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Алексей Гусев
фейкометы.
+1
-1
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Артём Амирджанян
Очень печально
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