Купить Захаряна «Лацио» может в случае продажи Башича. Трансфер Камады для римлян актуальнее

Трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» зависит от ухода другого футболиста.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, римляне могут купить его в том случае, если команду покинет .

В целом же итальянский клуб не считает футболиста « » приоритетным вариантом, хотя и хотел бы его подписать.

В то же время растут шансы на заключение контракта с , находящимся в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». Однако на японца также претендуют «Рома» и «Атлетико».

«Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10+4 млн евро и ведет переговоры с Камадой. Римляне могут подписать только одного из этих игроков