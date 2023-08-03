«Россия устала от доминирования одной команды. «Локо», ЦСКА, «Спартак» создадут «Зениту» проблемы». Колыванов об РПЛ

Игорь Колыванов считает, что в Мир РПЛ будет интрига в этом сезоне.

– Я думаю, в этом году в РПЛ будет интрига, судя по тому, что я увидел в первых двух турах. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» создадут в этом году проблемы для «Зенита».

Не хочется, чтобы за четыре-пять туров до конца все становилось понятно. Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет.

– В числе тех, кого вы назвали, нет «Краснодара», а ведь он сейчас возглавляет таблицу вместе со «Спартаком».

– «Краснодар» рано или поздно все равно отвалится, я считаю. Команда достаточно крепкая, но за первое место бороться не будет однозначно. Но это мое мнение. «Спартак» же сейчас воодушевлен, вытащили победу в первом матче, когда проигрывали, вторая игра у них тоже получилась непростая.

Но по классу, если не брать оборону, красно-белые очень сильны. Средняя линия и атака – очень хорошие, – сказал бывший нападающий московского «Динамо», а ныне главный тренер ивановского «Текстильщика».

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