«Россия устала от доминирования одной команды. «Локо», ЦСКА, «Спартак» создадут «Зениту» проблемы». Колыванов об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Игорь Колыванов Текстильщик Краснодар Футбол

Игорь Колыванов считает, что в Мир РПЛ будет интрига в этом сезоне.

– Я думаю, в этом году в РПЛ будет интрига, судя по тому, что я увидел в первых двух турах. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» создадут в этом году проблемы для «Зенита».

Не хочется, чтобы за четыре-пять туров до конца все становилось понятно. Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет.

– В числе тех, кого вы назвали, нет «Краснодара», а ведь он сейчас возглавляет таблицу вместе со «Спартаком».

– «Краснодар» рано или поздно все равно отвалится, я считаю. Команда достаточно крепкая, но за первое место бороться не будет однозначно. Но это мое мнение. «Спартак» же сейчас воодушевлен, вытащили победу в первом матче, когда проигрывали, вторая игра у них тоже получилась непростая.

Но по классу, если не брать оборону, красно-белые очень сильны. Средняя линия и атака – очень хорошие, – сказал бывший нападающий московского «Динамо», а ныне главный тренер ивановского «Текстильщика».

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24 комментария

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Россия может и устала, а мы нет. Продолжаем!)
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Это дежавю!
мы такое читаем каждый раз на старте чемп
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Не надо говорить за всю Россию. Я вот не устал. Да и по всей стране очень много таких как я, "неуставших".
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Я не устал.
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Старина бы сначала в Текстильщике навел порядок,а то как новый сезон,сразу новая команда.Окончание сезона вообще завалили.А сейчас в хвосте таблицы плетутся.
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Даже если Зенит и будет буксовать сейчас на старте чемпионата в связи с уходом Малкома и Вендела,то после зимнего ТО все наверстает
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И где он не прав? Понятно, что болелы Зенита против, но они не вся Россия. Очень надеюсь, что РПЛ вернётся в нулевые, когда каждый год мог быть новый чемпион.
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Страна устала от доминирования одного города
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Чушь,Россия не устала от ночного хоккеиста за 24 года.
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Колыванов,смотри чтобы у тебя ничего не отвалилось рано или поздно.
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Какая средняя линия? Да атака у Спартака хорошая, вратарь неплохо тащит, но Зобнин и Умяров это дно средней линии. Если они Литвинова не поставят в центр вместо любого из них, ничего не выйдет, а вот Краснодар наоборот с их средней линией может шороху навести.
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Балтика доставит проблем всем фаворитам рпл.
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