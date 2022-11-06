Колыванов о Дзюбе: «Разорвал контракт? Да и хрен с ним. Охрененный футболист был, но пора заканчивать – уже не тянет»

прокомментировал уход из .

«Разорвал контракт? Да и хрен с ним. Уже никому вообще не интересно. Разорвал и разорвал. Сейчас что мусолить.

Лучший форвард России? Когда это было… Сейчас другие приходят на арену. Теперь ему всю жизнь аплодировать?

Охрененный футболист был, но пришло время заканчивать. Уже не тянет. Много сделал для , и других клубов. Все рано или поздно заканчивают.

Вы что хотите услышать? Поплакаться мне, что ли? Все это уже в прошлом», – сказал экс-игрок сборной России.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».