Игорь Колыванов: «Пока РПЛ – чемпионат одной команды, «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ». «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер»

высказался о борьбе за чемпионство в Мир .

После 17 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 42 очка. Вторым идет « » с 36 баллами.

«Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году « » пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов.

В любом случае «Зенит» имеет хорошую скамейку: кто бы ни вышел – есть запас в игре. «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего!

Но пока получается, что РПЛ – чемпионат одной команды. « » в роли «Баварии» или «ПСЖ», – сказал бывший игрок сборной России.