Игорь Колыванов: «Пока РПЛ – чемпионат одной команды, «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ». «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер»
Игорь Колыванов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
После 17 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 42 очка. Вторым идет «Спартак» с 36 баллами.
«Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году «Динамо» пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов.
В любом случае «Зенит» имеет хорошую скамейку: кто бы ни вышел – есть запас в игре. «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего!
Но пока получается, что РПЛ – чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ», – сказал бывший игрок сборной России.
А почему Бавария успешная? Потому что может приобрести самых сильных футболистов лиги.
Задача любого клуба, добившись локального успеха, развить его - сделать глобальным и воспроизводимым, чтобы закрепить status quo лидера.
Зенит пока справляется. Это синергетический эффект усилий игроков, тренера, менеджмента клуба, атмосферы в раздевалке. Отсутствие любой из этих составляющих не позволяла клубу развить предыдущие успехи до глобальных серий побед в чемпионате. В последних сезонах паззл сложился.