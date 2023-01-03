Игорь Колыванов: «Пока РПЛ – чемпионат одной команды, «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ». «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Колыванов Чемпионат.com Футбол

Игорь Колыванов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

После 17 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 42 очка. Вторым идет «Спартак» с 36 баллами. 

«Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году «Динамо» пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов.

В любом случае «Зенит» имеет хорошую скамейку: кто бы ни вышел – есть запас в игре. «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего!

Но пока получается, что РПЛ – чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ», – сказал бывший игрок сборной России.

17 комментариев

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f9rbjygrmn
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Ответ Злодей Спб
Почему в Бавария может приобрести всех сильных футболистов Бундеслиги? Потому что она успешная. А почему Бавария успешная? Потому что может приобрести самых сильных футболистов лиги. Задача любого клуба, добившись локального успеха, развить его - сделать глобальным и воспроизводимым, чтобы закрепить status quo лидера. Зенит пока справляется. Это синергетический эффект усилий игроков, тренера, менеджмента клуба, атмосферы в раздевалке. Отсутствие любой из этих составляющих не позволяла клубу развить предыдущие успехи до глобальных серий побед в чемпионате. В последних сезонах паззл сложился.
Справляется с 4ми местами в группе ЛЧ с первой корзины?
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f9rbjygrmn
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Ответ Злодей Спб
Почему в Бавария может приобрести всех сильных футболистов Бундеслиги? Потому что она успешная. А почему Бавария успешная? Потому что может приобрести самых сильных футболистов лиги. Задача любого клуба, добившись локального успеха, развить его - сделать глобальным и воспроизводимым, чтобы закрепить status quo лидера. Зенит пока справляется. Это синергетический эффект усилий игроков, тренера, менеджмента клуба, атмосферы в раздевалке. Отсутствие любой из этих составляющих не позволяла клубу развить предыдущие успехи до глобальных серий побед в чемпионате. В последних сезонах паззл сложился.
Справляется с 4ми местами в группе ЛЧ с первой корзины?
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Виктор
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Ответ Назар Игорь
Пустырник не поможет. Только вмешательство психотерапевта.
Психиатра.
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Злодей Спб
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Почему в Бавария может приобрести всех сильных футболистов Бундеслиги? Потому что она успешная.

А почему Бавария успешная? Потому что может приобрести самых сильных футболистов лиги.

Задача любого клуба, добившись локального успеха, развить его - сделать глобальным и воспроизводимым, чтобы закрепить status quo лидера.

Зенит пока справляется. Это синергетический эффект усилий игроков, тренера, менеджмента клуба, атмосферы в раздевалке. Отсутствие любой из этих составляющих не позволяла клубу развить предыдущие успехи до глобальных серий побед в чемпионате. В последних сезонах паззл сложился.
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Ответ Ivan Petrov
Почему динамовец Колыванов рассуждает о Спартаке?
Потому что это один из немногих адекватных ветеранов,независимо от принадлежности.
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Horh
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Ответ Макс Кидалов
Как же приятно сравнение Зенита с Баварией) значит Зенит делает все правильно и его теперь сравнивают с победителями лч и псж в котором играют крутые игроки. Зенит значит топ клуб как и Бавария и псж) это круто как болельщику Зенита приятно)
Хорошо троллишь🤣🤣
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Horh
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Какой Баварии?) Тобола в Казахстане😁
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тралмейстер
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Ответ Злобный Конь
Скорее "Зенит" в роли "Сконто". Ну не смешите сравнением с грандами, ну правда.
Намного смешнее клубы из нерезиновой сравнивать.Обхохочешься!
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Макс Кидалов
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Как же приятно сравнение Зенита с Баварией) значит Зенит делает все правильно и его теперь сравнивают с победителями лч и псж в котором играют крутые игроки. Зенит значит топ клуб как и Бавария и псж) это круто как болельщику Зенита приятно)
+4
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Назар Игорь
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Ответ тралмейстер
Эк Вас коробит.Пустырник попробуйте.
Пустырник не поможет. Только вмешательство психотерапевта.
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тралмейстер
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Ответ Maturmalai
РПЛ - не место для состязаний. Один чемпионат - одна команда.
Вот тут Вам ничего не скажешь.
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тралмейстер
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Ответ Максим Скрастынь
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Эк Вас коробит.Пустырник попробуйте.
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Severfan
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Ответ Ivan Petrov
Почему динамовец Колыванов рассуждает о Спартаке?
чтобы очередной раз потролить КБ) чем больше говорят о «величии» Спартака, тем сильнее они по итогу позорятся)
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Максим Скрастынь
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Maturmalai
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РПЛ - не место для состязаний. Один чемпионат - одна команда.
+7
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Злобный Конь
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Скорее "Зенит" в роли "Сконто". Ну не смешите сравнением с грандами, ну правда.
+8
-12
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Ivan Petrov
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Почему динамовец Колыванов рассуждает о Спартаке?
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Cruel Snake
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Питер Pain- боль для Москвы
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