Круговой об уходе бразильцев из «Зенита»: «Мы не посыпемся. Те, кто могут заменить ушедших, делают шаг вперед»

Данил Круговой высказался о возможном уходе бразильских игроков из «Зенита».

— В последние недели на , , сказывались слухи про их трансферы, они как-то по-другому вели себя на тренировках, во время матчей?

— Да я не думаю, что как-то сказывалось все это. Что именно сказывалось?

— Разговоры об интересах от европейских клубов. То бразильских, то с Ближнего Востока, куда в итоге подписался Малком.

— Так это и так вокруг них ходило уже давно. Мы же профессионалы. У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны, что ли, выходить на поле? У нас еще есть те, кому поиграть.

— То есть зря конкуренты и недоброжелатели «Зенита» надеются, что ушел Малком, уйдут другие бразильцы и вы посыпетесь?

— Ну, конечно, зря. Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыпемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперед. Они же не делают шаг назад.

— Просто в последние полгода-год многие уже ждали, что кто-то из бразильцев или большинство из них уйдет. Можно сказать, что это не скажется на чемпионских перспективах «Зенита»?

— Конечно. У нас же конкуренция за место в составе. Есть тренировочный процесс, в ходе которого мы конкурируем между собой. Я считаю, что это нормально.

— Но возможно хотя бы усиление интриги в борьбе за чемпионство, при которой вы обеспечите себе золото не за три-четыре тура до финиша, как в прошлые сезоны, а чуть позже?

— Будем двигаться от игры к игре. Если будем выполнять требования тренера, то, думаю, мы будем выигрывать, и все встанет на свои места. Потому что конкуренты будут терять очки. Важно, чтобы мы набирали свои, – сказал защитник « ».