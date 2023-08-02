Агент Вендела подтвердил, что трансфер во «Фламенго» сорвался: «У нас по-прежнему есть варианты в Европе»

Агент Вендела подтвердил, что полузащитник «Зенита» не перейдет во «Фламенго».

Вчера стало известно, что переговоры между российским и бразильским клубами завершились безуспешно.

«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение.

Ясность будет очень скоро, давайте подождем», – сказал Тьяго Рибейро.

«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела. «Фламенго» дает 18 млн (Вене Касагранде)