Агент Вендела подтвердил, что трансфер во «Фламенго» сорвался: «У нас по-прежнему есть варианты в Европе»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия агенты Вендел Футбол

Агент Вендела подтвердил, что полузащитник «Зенита» не перейдет во «Фламенго».

Вчера стало известно, что переговоры между российским и бразильским клубами завершились безуспешно

«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение.

Ясность будет очень скоро, давайте подождем», – сказал Тьяго Рибейро.

«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела. «Фламенго» дает 18 млн (Вене Касагранде)

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2 комментария

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Злодей Спб
Ответ kilo_gilo
в аренду в Волгарь его!
Нет, дозаявить и пускай дерёт спартак в пятом туре :)
+2
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