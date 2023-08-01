Медведев о Венделе: «У нас товар, у вас купец. Будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его»

Александр Медведев заявил, что Вендел тренируется с «Зенитом».

– Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его.

У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал.

Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать, нужен он или нет.

– Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?

– Пока нет, – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что клуб Серии А предложил «Зениту» за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.