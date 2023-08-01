Медведев о Венделе: «У нас товар, у вас купец. Будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его»

Теги Зенит премьер-лига Россия Наполи Александр Медведев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев заявил, что Вендел тренируется с «Зенитом».

– Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его.

У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал.

Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать, нужен он или нет.

– Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?

– Пока нет, – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что клуб Серии А предложил «Зениту» за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.

16 комментариев

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Stadjer
Как-то двусмысленно звучит «товар» по отношению к чернокожему футболисту…
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joe thornton 19
«Меня зовут Себастьян Перейра, торговец черным деревом»
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Удар Кержакова
Ответ Ann Tretiakova
тут нужно быть осторожным )! что бы невесты не похитили ))))!!! по правилам ФИФА у игрока есть еще право на год приостановить контракт ! 1 год в статусе свободного агента..вернеться летом 2024 ! по правилам ФИФА футболист имеет право разрывать контакт (с возмещением убытка клубу) ,если отработал свой контакт 3 года ! вот теперь простая схема как игрок легко может уйти из клуба !!!
У него нет этого право. Он переподписал контракт после начала сво.
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Дмитрий9779
Ответ Пикачу82
А он уедет и не приедет. Или еще хуже будет гадить в раздевалки и играть так что сами от него откажитесь
В чьи раздевалки будет гадить?
Если уедет и не приедет то не сможет ни куда перейти.
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Dima67
Я не Медведев, я Себастьян Перейра! Торговец черным деревом.
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Caerly
"тогда сможем отправить его", перевязав ленточкой.
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Рашпель793
Обидно, конечно, что Вендел всё-таки не смог своих демонов сдержать. Хотя продержался всё равно долго. Полезнейший игрок и вот так подставил команду, вместо того, чтобы брать пример со своих корешей по команде, которые отрабатывают контракты без скандалов.
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Даша Морковкина
Ответ joe thornton 19
«Меня зовут Себастьян Перейра, торговец черным деревом»
Тоже его вспомнила))
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