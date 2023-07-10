Прокуратура приняла иск фанатов «Валенсии» к Анчелотти. Тренер «Реала» говорил, что весь стадион называл Винисиуса «обезьяной» на матче Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Прокуратура начала рассмотрение жалобы болельщиков «Валенсии» на Карло Анчелотти.

Напомним, во время матча прошедшего сезона  Ла Лиги 21 мая болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», что привело к остановке матча на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако затем наказание сократили до 3 матчей и 27 тысяч евро штрафа.

После матча Анчелотти заявил, что вся «Месталья» называла Винисиуса обезьяной. Позже тренер «Реала» уточнил свои слова и сказал, что так делала только группа фанатов. Ассоциация малых акционеров «Валенсии» (APAVCF) подала на Анчелотти иск в прокуратуру за эти слова, назвав обвинения в адрес болельщиков ложными.

«Прокуратура приняла жалобу на Карло Анчелотти за оскорбления и проведет соответствующие процедуры. Возможное преступление, заключающееся в оскорблениях болельщиков «Валенсии», будет расследовано.

Жалоба была подана в связи с огромным ущербом, который был нанесен клубу и болельщикам – по этой причине мы решили обратиться в прокуратуру. Сделанные заявления и тот факт, что нас считают расистами, являются ложными и переходят все границы.

То, что произошло, недопустимо, как и подобные заявления. Мы знаем огромный авторитет Анчелотти как тренера мадридского «Реала», а также силу влияния, которой обладает «Реал», но те из нас, кто верит в справедливость и разум, считает, что мы должны действовать перед лицом этих фактов.

Нашей главной целью всегда является защита акционеров, подписчиков и поклонников «Валенсии», – говорится в заявлении APAVCF.

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16 комментариев

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Kubinec_
Ответ Hans Castorp
Есть куча видео и с трибун и даже с того места куда подъехал автобус Реала, где болельщики скандируют обезьяна ) Не думаю что этот иск создаст какие-то проблемы для Карло )
автобус Реала прям по всему стадиону катался?
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Геннадий Чеботарев
вот и Винисиус анчелоти подставил. а это только начало. фаны ни чего не забыл и только будут злей и изобретательный. и Винисиус становится очень проблемным и таксичный для реала.
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Александр Никитин
Анчелотти лучше бы не лез в эту шизу защищать дурачка непонятно от чего. нашлась жертва расизма с контрактом на миллионы евро
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человек-муравей человек-физрук
иск приняли и переслали Пересу чтобы тот посмеялся. у дедка пол Испании куплено
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QWertY
Правильно. Автобусник позволил себе лишнего пытаясь защитить нытика
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Burel
щас местные коренные мадридисты будут отмазывать физрука
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futbol Liverpool
Ну а че закон равен для всех , если он нарушил то должен получить
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Тухель
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TJ tigra
Справедливо
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Сергей Перевалов
Галтье, теперь Анчелотти
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Дмитрий Крутенко
Если он исправился, уточнив свое заявление, то шансов у иска нет.
Даже больше шансов у Анчи потом взыскать с них судебные расходы, а если еще и докажет, что из-за этого разбирательства он пропустил столько-то рабочего времени, а его время стоит столько, то еще и эти деньги стрясет с них.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Дотрынделся итальянский балабол. Привык, что благодаря мадридским кабинетам ему в футбольной сфере всё сходит с рук.
Но тут у переса ручонки будут коротковаты, придётся отвечать за сказанное. И родригу кстати тоже надо привлечь, он тоже балаболил
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