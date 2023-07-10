Прокуратура приняла иск фанатов «Валенсии» к Анчелотти. Тренер «Реала» говорил, что весь стадион называл Винисиуса «обезьяной» на матче Ла Лиги

Прокуратура начала рассмотрение жалобы болельщиков «Валенсии» на Карло Анчелотти.

Напомним, во время матча прошедшего сезона Ла Лиги 21 мая болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», что привело к остановке матча на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако затем наказание сократили до 3 матчей и 27 тысяч евро штрафа.

После матча Анчелотти заявил, что вся «Месталья» называла Винисиуса обезьяной. Позже тренер «Реала» уточнил свои слова и сказал, что так делала только группа фанатов. Ассоциация малых акционеров «Валенсии» (APAVCF) подала на Анчелотти иск в прокуратуру за эти слова, назвав обвинения в адрес болельщиков ложными.

«Прокуратура приняла жалобу на Карло Анчелотти за оскорбления и проведет соответствующие процедуры. Возможное преступление, заключающееся в оскорблениях болельщиков «Валенсии», будет расследовано.

Жалоба была подана в связи с огромным ущербом, который был нанесен клубу и болельщикам – по этой причине мы решили обратиться в прокуратуру. Сделанные заявления и тот факт, что нас считают расистами, являются ложными и переходят все границы.

То, что произошло, недопустимо, как и подобные заявления. Мы знаем огромный авторитет Анчелотти как тренера мадридского «Реала», а также силу влияния, которой обладает «Реал», но те из нас, кто верит в справедливость и разум, считает, что мы должны действовать перед лицом этих фактов.

Нашей главной целью всегда является защита акционеров, подписчиков и поклонников «Валенсии», – говорится в заявлении APAVCF.