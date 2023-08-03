«Краснодар» подписывает левого защитника Оласу из «Вальядолида». Контракт – на 2 года

«Краснодар» близок к трансферу левого защитника «Вальядолида» Лукаса Оласы.

Как сообщил журналист Роберто Антолин, уругваец станет игроком «быков». Сейчас стороны уточняют последние детали, касающиеся зарплаты и срока контракта футболиста. Отмечается, что Оласа мог перейти в «Нант», но трансфер не состоялся.

По информации El Desmarque, контракт с « » будет рассчитан на два года. Несмотря на предложения из Франции и Греции, игрок близок к переходу в клуб из .

Diario de Valladolid также подтверждает, что Оласа переходит в «Краснодар».

В агентстве защитника прокомментировали эту новость: «Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет».

Лукас выступает за «Вальядолид» с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в , он провел 23 матча (отыграл 1 493 минуты) в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.

В ходе карьеры он выступал за «Эльче», «Сельту», аргентинские «Бока Хуниорс» и «Тальерес», уругвайские «Данубио» и «Ривер Плейт».

Статистику 29-летнего левого защитника, на счету которого 1 матч за сборную Уругвая, можно найти здесь.