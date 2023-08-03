«Краснодар» подписывает левого защитника Оласу из «Вальядолида». Контракт – на 2 года

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Вальядолид Д2 Испания Краснодар Лукас Оласа Футбол

«Краснодар» близок к трансферу левого защитника «Вальядолида» Лукаса Оласы.

Как сообщил журналист Роберто Антолин, уругваец станет игроком «быков». Сейчас стороны уточняют последние детали, касающиеся зарплаты и срока контракта футболиста. Отмечается, что Оласа мог перейти в «Нант», но трансфер не состоялся.

По информации El Desmarque, контракт Лукаса с «Краснодаром» будет рассчитан на два года. Несмотря на предложения из Франции и Греции, игрок близок к переходу в клуб из РПЛ.

Diario de Valladolid также подтверждает, что Оласа переходит в «Краснодар».

В агентстве защитника прокомментировали эту новость: «Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет».

Лукас выступает за «Вальядолид» с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в Сегунду, он провел 23 матча (отыграл 1 493 минуты) в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.

В ходе карьеры он выступал за «Эльче», «Сельту», аргентинские «Бока Хуниорс» и «Тальерес», уругвайские «Данубио» и «Ривер Плейт».

Статистику 29-летнего левого защитника, на счету которого 1 матч за сборную Уругвая, можно найти здесь.

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21 комментарий

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Если учесть то, что у Краснодара совсем нет ЛЗ, это будет явным усилением.
+19
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+18
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Классное усиление на проблемную позицию (у Краснодара вообще не было ЛЗ с рабочей левой ногой), всё-таки человек в Ла Лиге поиграл. Жду в этом сезоне от быков (если никто из ключевых игроков не уйдёт) минимум борьбу за тройку.
+13
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+13
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Ответ Vatikan
Какая нафиг тройка?
Да, тройка нафиг не нужна, только золото!
+10
-1
+9
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Ответ LLLLEONNNN
А как же Саня Эктов?🤔
Он пз
+8
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+8
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Ответ 5hxrb7mywu
Игрок вылетевшей в сегунду команды усиливает топ команду чемпионата России🤦‍♂️Вот и весь уровень чемпионата,развитие на нуле.Как 20-25 лет назад,совпадение не думаю 👎
И чего? Бариос вон тоже в Германии посмотри где играл, тем не менее, его уровень не вызывает вопросов. Борна Соса за Штутгарт бегает, хотя с Хорватией на международной арене какие достижения имеет. Лестер вылетевший из Апл, с составом стоимостью в половину рпл вылетел и ничего. За Меддисона вон какая борьба, усилит почти любую команду в мире, Тилеманс тоже самое. Это игроки вылетевшей команды, это тоже говорит про уровень чемпионата? Тоже на нуле?
+6
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+6
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Ответ Антон44
Все подписывают игроков, кроме ЦСКА 😒
За Цска Марио подписали😁
+4
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В ФМ хороший недорогой левый защ, надеюсь в жизни такой же имбой будет)
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Галицкий в ослаблении Зенита увидел шанс побороться в этом году за самые высокие места. А легионеры усилят любую российскую команду. Кто усилится за трансферное окно, тот и будет бороться за тройку. Краснодар в кандидатах.
+3
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А как же Саня Эктов?🤔
+2
0
+2
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Запомнился его штрафной в ворота Барселоны
+2
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+2
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Ответ Элеонора Китаева
Он пз
Он универсал! За Оренбург он много раз слева бегал! У фланговых защитников такое практикуется!
+3
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нафиг на 2 года? через год думать о продлении? с другой стороны, скоро Пузанов и Куликов подойдут на эту позицию
+1
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Ответ Kikker
Да, тройка нафиг не нужна, только золото!
меня терзают смутные сомнения, но мечтать не вредно
+1
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Ответ LLLLEONNNN
Он универсал! За Оренбург он много раз слева бегал! У фланговых защитников такое практикуется!
Пока что он лучше смотрелся с точки зрения атаки,Олаза больше в защиту
+1
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Не удивлюсь, если спокойно заиграет и покажет высокий уровень.
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Все подписывают игроков, кроме ЦСКА 😒
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Ответ Peter Parker
И чего? Бариос вон тоже в Германии посмотри где играл, тем не менее, его уровень не вызывает вопросов. Борна Соса за Штутгарт бегает, хотя с Хорватией на международной арене какие достижения имеет. Лестер вылетевший из Апл, с составом стоимостью в половину рпл вылетел и ничего. За Меддисона вон какая борьба, усилит почти любую команду в мире, Тилеманс тоже самое. Это игроки вылетевшей команды, это тоже говорит про уровень чемпионата? Тоже на нуле?
что тут спрашивать у человека, который по одному возможному трансферу такие глобальные выводы делает
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