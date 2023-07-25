«Краснодар» получит 25% от 750 тысяч долларов за трансфер Адамова в «Зенит» из «Сочи»
«Краснодар» получит часть суммы от трансфера Дениса Адамова из «Сочи» в «Зенит».
По данным «Спорт-Экспресса», краснодарский клуб получит 25 процентов от суммы сделки, которая составляет 750 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что контракт Дениса с «Зенитом» будет рассчитан до лета 2027 года. На правах аренды в «Сочи» перейдет Никита Гойло.
Адамов – воспитанник академии «Краснодара», за основную команду «быков» он провел 3 матча. За «Сочи» Денис выступает с февраля 2021 года. У него 48 пропущенных голов в 33 матчах за клуб.
Полную статистику 25-летнего голкипера можно найти здесь.
8 комментариев