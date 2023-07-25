«Краснодар» получит 25% от 750 тысяч долларов за трансфер Адамова в «Зенит» из «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Денис Адамов Спорт-Экспресс Сочи деньги Футбол

«Краснодар» получит часть суммы от трансфера Дениса Адамова из «Сочи» в «Зенит».

По данным «Спорт-Экспресса», краснодарский клуб получит 25 процентов от суммы сделки, которая составляет 750 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что контракт Дениса с «Зенитом» будет рассчитан до лета 2027 года. На правах аренды в «Сочи» перейдет Никита Гойло.

Адамов – воспитанник академии «Краснодара», за основную команду «быков» он провел 3 матча. За «Сочи» Денис выступает с февраля 2021 года. У него 48 пропущенных голов в 33 матчах за клуб.

Полную статистику 25-летнего голкипера можно найти здесь.

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8 комментариев

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Луизао фром мексика
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дырка вратарь
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Любовь Мелехова
Что-то Адамовых в Зените много становится, не запутаться бы.
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Петр Иванов
А когда Зенит станет своих растить?
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3a_3eHuT
Лучше бы Акгацева попытались купить...
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Игорь М.
Зачем брать игрока, который не лучше Гойло? Ну что за лажа с вратарями в Зените...
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WhatZ
Ответ Любовь Мелехова
Что-то Адамовых в Зените много становится, не запутаться бы.
Да не переживай, они все равно играть не будут
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