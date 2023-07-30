Лукаку заявил, что никогда не скажет «Вперед, «Юве»!»: «Не думаю, что сделка будет заключена»

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия болельщики Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку считает, что не перейдет в «Ювентус».

Находясь в Бельгии, форвард «Челси» пообщался с фанатом «Интера», который призвал игрока не говорить «Вперед, «Юве»!» в случае трансфера.

«Нет, никогда», – отреагировал нападающий.

Садясь в машину, он добавил: «Я не думаю, что сделка будет заключена».

Сообщалось, что туринцы смогут подписать Лукаку только в том случае, если будет продан Душан Влахович. Отдавать игрока в аренду «Челси» отказался.

Со статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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ciao.ragazzi.2519
интересно что он будет говорить , если перейдёт
+6
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+6
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Большой Сэми
Ответ ciao.ragazzi.2519
интересно что он будет говорить , если перейдёт
«Вперед, старая синьора!»
+2
0
+2
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Chuha-Motibg
Если перейдет, видимо скажет «Выше Юве только небо».
+1
0
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Ман Сити 3 требл
Лукаку уже совсем поплыл, скоро наверное будет целовать эмблему Аль - Ахли 🤦‍♂️
+1
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Nerazzurri-88
Ответ DolJun
видно что любит интер, да и у интера есть деньги с продажи онана. надеюсь все сложится)
Любил бы, не стал бы лезть к старухе.
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