Лукаку заявил, что никогда не скажет «Вперед, «Юве»!»: «Не думаю, что сделка будет заключена»

Ромелу Лукаку считает, что не перейдет в «Ювентус».

Находясь в Бельгии, форвард «Челси» пообщался с фанатом « », который призвал игрока не говорить «Вперед, «Юве»!» в случае трансфера.

«Нет, никогда», – отреагировал нападающий.

Садясь в машину, он добавил: «Я не думаю, что сделка будет заключена».

Сообщалось, что туринцы смогут подписать только в том случае, если будет продан Душан Влахович. Отдавать игрока в аренду « » отказался.

Со статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь.