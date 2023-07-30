Лукаку заявил, что никогда не скажет «Вперед, «Юве»!»: «Не думаю, что сделка будет заключена»
Ромелу Лукаку считает, что не перейдет в «Ювентус».
Находясь в Бельгии, форвард «Челси» пообщался с фанатом «Интера», который призвал игрока не говорить «Вперед, «Юве»!» в случае трансфера.
«Нет, никогда», – отреагировал нападающий.
Садясь в машину, он добавил: «Я не думаю, что сделка будет заключена».
Сообщалось, что туринцы смогут подписать Лукаку только в том случае, если будет продан Душан Влахович. Отдавать игрока в аренду «Челси» отказался.
Со статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь.
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