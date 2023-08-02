«Марсель» приобрел лучшего бомбардира «Шеффилда» Ндиая за 20 млн фунтов и выкупил вратаря Бланко у «Сельты»

Илиман Ндиай перешел в «Марсель».

Французский клуб объявил о приобретении лучшего бомбардира « ». Как передает BBC, за 23-летнего игрока сборной Сенегала заплатили 20 млн фунтов.

В Чемпионшипе-2022/23 забил 14 голов и отдал 10 результативных передач за 46 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

Также « » выкупил у «Сельты» вратаря . Испанец в прошлом сезоне играл в Лиге 1 на правах аренды.

Детально показатели 28-летнего футболиста можно изучить тут.

Фото: om.fr