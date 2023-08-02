«Марсель» приобрел лучшего бомбардира «Шеффилда» Ндиая за 20 млн фунтов и выкупил вратаря Бланко у «Сельты»
Илиман Ндиай перешел в «Марсель».
Французский клуб объявил о приобретении лучшего бомбардира «Шеффилд Юнайтед». Как передает BBC, за 23-летнего игрока сборной Сенегала заплатили 20 млн фунтов.
В Чемпионшипе-2022/23 Ндиай забил 14 голов и отдал 10 результативных передач за 46 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: om.fr
Также «Марсель» выкупил у «Сельты» вратаря Рубена Бланко. Испанец в прошлом сезоне играл в Лиге 1 на правах аренды.
Детально показатели 28-летнего футболиста можно изучить тут.
Фото: om.fr
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