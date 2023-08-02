«Марсель» приобрел лучшего бомбардира «Шеффилда» Ндиая за 20 млн фунтов и выкупил вратаря Бланко у «Сельты»

Теги Марсель Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Сельта Ла Лига трансферы Рубен Бланко Илиман Ндиай Футбол

Илиман Ндиай перешел в «Марсель».

Французский клуб объявил о приобретении лучшего бомбардира «Шеффилд Юнайтед». Как передает BBC, за 23-летнего игрока сборной Сенегала заплатили 20 млн фунтов.

В Чемпионшипе-2022/23 Ндиай забил 14 голов и отдал 10 результативных передач за 46 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

Также «Марсель» выкупил у «Сельты» вратаря Рубена Бланко. Испанец в прошлом сезоне играл в Лиге 1 на правах аренды.

Детально показатели 28-летнего футболиста можно изучить тут.

Фото: om.fr

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2 комментария

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а зачем закупать игроков которые только что вернулись в АПЛ ? может не лучшая идея, хотя я фиг знает что в руководстве Марселя творится, их дело.
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