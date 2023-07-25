«Марсель» купил Сарра у «Уотфорда» за 13 млн евро плюс бонусы. Контракт с хавбеком из Сенегала подписан на 5 лет

«Марсель» купил хавбека Исмаилу Сарра у «Уотфорда» за 13 млн евро плюс бонусы.

С 25-летним игроком из Сенегала подписан контракт на 5 лет, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Сарр выступал за английский клуб в чемпионшипе – 39 игр, 10 забитых мячей, 7 голевых передач.

В общей сложности он провел в английском клубе 4 года, а до этого выступал во Франции за «Метц» и «Ренн».

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Марселя».