«Марсель» купил Сарра у «Уотфорда» за 13 млн евро плюс бонусы. Контракт с хавбеком из Сенегала подписан на 5 лет

Теги Марсель Уотфорд лига 1 Франция трансферы чемпионшип Исмаила Сарр деньги Футбол

«Марсель» купил хавбека Исмаилу Сарра у «Уотфорда» за 13 млн евро плюс бонусы.

С 25-летним игроком из Сенегала подписан контракт на 5 лет, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Сарр выступал за английский клуб в чемпионшипе – 39 игр, 10 забитых мячей, 7 голевых передач.

В общей сложности он провел в английском клубе 4 года, а до этого выступал во Франции за «Метц» и «Ренн». 

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Фото: сайт «Марселя».

4 комментария

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Ivchev
Был момент когда топы АПЛ его рассматривали.
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Алексей Иванов
В свое время разрекламировали его очень сильно, по факту обычный бегунок высокого уровня. Хотя в последние годы тренд на атлетичных игроков - их скорость и мощь можно использовать и в атаке, и в обороне
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Очки Дани Алвеса
Надеюсь, Марселино покажет себя с таким неплохим усилением
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ljolik888
49 миллионов потрачено - шесть игроков пришло. Марсель не плохо укрепляется и не удивлюсь если навяжут борьбу ПСЖ за чемпионство . В Париже явно не все спокойно .
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