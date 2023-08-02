Жоан Лапорта: «Барса» нравится игрокам за то, как мы ей управляем. Когда футболист предпочитает Саудовскую Аравию, причины не спортивные»

Жоан Лапорта намекнул, что в Саудовскую Аравию едут из-за денег.

«К счастью, большинству игроков нравится « ». Им нравится наш клуб за то, как мы им управляем, за то, какие футболисты были в команде раньше и есть сейчас.

А когда игрок – при всем уважении – предпочитает Саудовскую Аравию, это в основном происходит не по спортивным причинам. Знаете, в приоритете бывают другие вещи, а должен быть футбол, спортивные причины», – сказал президент «блауграны».

Невеш о Саудовской Аравии: «Мы пришли не только из-за денег. Лига станет одной из сильнейших в мире в ближайшие два года»