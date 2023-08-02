Жоан Лапорта: «Барса» нравится игрокам за то, как мы ей управляем. Когда футболист предпочитает Саудовскую Аравию, причины не спортивные»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Жоан Лапорта намекнул, что в Саудовскую Аравию едут из-за денег.

«К счастью, большинству игроков нравится «Барселона». Им нравится наш клуб за то, как мы им управляем, за то, какие футболисты были в команде раньше и есть сейчас.

А когда игрок – при всем уважении – предпочитает Саудовскую Аравию, это в основном происходит не по спортивным причинам. Знаете, в приоритете бывают другие вещи, а должен быть футбол, спортивные причины», – сказал президент «блауграны».

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64 комментария

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Видим мы, как вы ей управляете, чуть до банкротства не довели клуб и каждый квартал просите игроков снизить з/п
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Ответ GuruFutbola
По факту Батя разложил, вопросов нет)
Батя? Ты отпрыск Лапортыча?
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Ответ dr. cage
Тут я согласен.. Есть у Барсы свой своеобразный ореол футбольного величия, который при прочих равных, позволяет клубу забирать ведущих игроков.. Я думаю, что в основе этого феномена лежит: А) клубная философия, построенная на любви к мячу, то есть как таковую красоту игры, ее творческую составляющую.. Игра в атаку, предпочтение технической оснащенности игрока перед другими аспектами.. Б) Климат, и вытекаюшие из этого курортные составляющие жизни в Каталонии.. Поэтому немудренно, когда топовый техничный игрок, имея на руках, предложение Барсы, пусть и не такое выгодное по условиям, и например, предложение от Ливерпуля, выбирает Барселону.. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что твоя карьера наверняка сложится лучше в Барсе, где умеют работать с инвидуальностью, чем в дождливой Англии или тактической Италии.. Плюс, таким игрокам свойственен, горячий темперамент, и условия южного города, опять же в этом плане больше подходят для формирования и отличного внутреннего самочувствия.. Я уверен, что тому же Ривалдо было бы гораздо сложнее поучить Золотой Мяч, играй он в МЮ..
"Спортивный директор «Барселоны» сказал мне, что играть я буду нечасто. Мне же было всё равно. Теперь я знал, что становлюсь миллионером". Александр Сонг, который считался одним из сильнейших хавбеков в мире на своей позиции до перехода в «Барселону» в 2012 году.
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Особенно они любят когда их просят снизить зарплату, "мы тебе больше дадим, но не сразу", "дай чуть денег, там надо зарегистрировать, я на мели, как будут, отдам"😁
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Ну все понятно, те кто перешел в клубы СА просто любят деньги, а то что Хави играл и тренировал( да не в СА в Катаре) это другое?)
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А когда футболист предпочитает ПСЖ?
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"Кстати, завтра урежем всем зарплату, чтобы подписать нового игрока. Не волнуйтесь, ему урежем послезавтра".
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А для чего тогда бчк дернула за рычаги да ещё так, что один сломался? Игрокам же итак всё нравится, Ляпорта?
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Ответ JENNINGS
Видим мы, как вы ей управляете, чуть до банкротства не довели клуб и каждый квартал просите игроков снизить з/п
до банкротства не он довёл, а Бартомеу
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Из того, как вы ей «управляете» последние несколько лет, нужно сделать сериал. Побил бы все рейтинги по просмотрам
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Штааа?)) Барса нравится игрокам за ее Историю, традиции, стиль игры, за возможность бороться за ТОП трофеи), но точно не за менеджмент поставивший такой Большой клуб на грань банкротства, к вам идут))
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Ответ Ира15577
Бренд, который много раз проигиывал с разгромным счетом в ЛЧ??!!!
Ира, прекрати смотреть футбол, это кринж
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Ответ Extrim
Ну все понятно, те кто перешел в клубы СА просто любят деньги, а то что Хави играл и тренировал( да не в СА в Катаре) это другое?)
Так это вроде не секрет
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Ну да. А он там за идею сил не покладает
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Ответ Extrim
Ну все понятно, те кто перешел в клубы СА просто любят деньги, а то что Хави играл и тренировал( да не в СА в Катаре) это другое?)
Кто во времена Хави переходил из-за бабок в Катар? 40 летний Касорла?))
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Ответ Александр Сырчин
"Спортивный директор «Барселоны» сказал мне, что играть я буду нечасто. Мне же было всё равно. Теперь я знал, что становлюсь миллионером". Александр Сонг, который считался одним из сильнейших хавбеков в мире на своей позиции до перехода в «Барселону» в 2012 году.
Хаха, что? Сонг- один из сильнейших в мире в 2012?
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Ответ GuruFutbola
По факту Батя разложил, вопросов нет)
Бармалей не даст соврать на счёт управления)
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Ответ Донат Голицин
Барса нравится всем только по 5 причинам город Барселона Кройф Гвардиола Месси хавииньестабускетс , то как вы ей управляете это то почему она не нравиться игрокам
Тем, кто хотят в Барсу им совершенно наплевать на Кройфа, Гвардиолу и тем более Месси. Они никак не повлияют на их карьеру в Барсе
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Ответ Eden Hazard
Особенно они любят когда их просят снизить зарплату, "мы тебе больше дадим, но не сразу", "дай чуть денег, там надо зарегистрировать, я на мели, как будут, отдам"😁
Ну так ты сам себе противоречишь, ты ведь не думаешь, что их бейсбольной битой бьют и заставляют идти на понижение зп? Если игрок добровольно соглашается пойти на финансовые уступки, это ли не показатель того, что он действительно хочет играть за этот клуб, даже в ущерб своему карману?
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Ответ QWertY
А когда футболист предпочитает ПСЖ?
А когда такой футболист уже не первый?)
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Ответ alexey102rus
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Месси , Неймар и Дембеле красавчик )
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Ответ QWertY
А когда футболист предпочитает ПСЖ?
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Кто-то предпочитает большие арабские рычаги. Но это не по-спортивному
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Барса нравится всем только по 5 причинам город Барселона Кройф Гвардиола Месси хавииньестабускетс , то как вы ей управляете это то почему она не нравиться игрокам
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Сам себя не похвалишь...
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