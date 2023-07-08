Инс о Саудовской Аравии: «Понимаю переход Роналду – он близок к завершению карьеры, будет продвигать лигу. Но грустно видеть, что уходят игроки вроде Невеша. Деньги изменили футбол»

Теги Криштиану Роналду Пол Инс высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Халк Оскар Рубен Невеш Футбол

Пол Инс высказался о переходе игроков в чемпионат Саудовской Аравии.

– Что вы думаете о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию?

– Некоторые переходы я понимаю, а некоторые – нет.

Когда речь идет о том, что Криштиану Роналду едет в Саудовскую Аравию, я понимаю это. Он близок к завершению карьеры, он будет получать зарплату, он попытается продвигать саудовскую лигу. Я это понимаю.

Но когда уходят такие игроки, как Рубен Невеш, который находится в расцвете сил, на это грустно смотреть. Я понимаю, что футбол меняется, а деньги изменили футбол, но я хотел выигрывать титулы, играть в финале Кубка Англии, играть в Лиге чемпионов. Я хотел это сделать. 

Это похоже на то, что было с Китаем шесть-семь лет назад, когда Оскар поехал туда, Халк отправился туда просто ради финансовой выгоды. Если вы посмотрите на Китай сейчас, то увидите, что этого больше нет, что сейчас все утихло. Произойдет ли это на каком-то этапе [с Саудовской Аравией]? Я не уверен, потому что у саудовцев очень много денег.

Мы должны следить за этим. Мы должны быть осторожны с тем, что происходит. Премьер-лига – крупнейший бренд в мире, когда дело касается футбола, поэтому мы должны следить за ситуацией. Мы не можем позволить клубам или странам приходить и просто покупать всех лучших игроков. В нашем виде спорта должна быть какая-то целостность.

Игроки [в Саудовской Аравии] выходят на поле только ради финансовой выгоды, и иногда нельзя их винить. У них есть семьи, они должны думать о будущем. Им дают чертовски много денег.

Если кто-то предложит вам 15 миллионов фунтов в год, трудно сказать «нет», независимо от того, сколько вам лет и на каком этапе вашей карьеры вы находитесь. Но кто-то вроде Невеша может заработать эти деньги за три-четыре года.

Если бы я был на его месте, я бы попытался выиграть титулы в течение следующих двух-трех лет, и если после этого интерес саудовской лиги сохранился бы, я бы перешел. Ситуации с игроками вроде Невеша разочаровывают, но удачи им всем, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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33 комментария

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Amalfitano
Инсу надо бы напомнить как в 90-е к ним в АПЛ ехали доигрывать континентальные звёзды. И тоже за большие деньги. Дзола, Жинола, Гуллит, Кантона, Виалли ... Позже Болтон Биг Сэма кого только не брал из стареющих звёзд. От Йерро и Кампо до Окоча и Джоркаеффа. И АПЛ стала такой конкурентной лигой благодаря тому, что стали снимать сливки со всего мирового футбола переманивая всех кого только можно. Ну а теперь АПЛ уже является эталоном. Но и сейчас игроки туда переходят и из финансовой выгоды в том числе. Когда условный Юве или Милан по зп не может конкурировать с условным Вест Хэмом это о чём-то да говорит.
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Мистер Уайт
Деньги испортили футбол. Сашка Мостовой стоил бы сейчас 100 миллионов.
+13
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Фан Рубина
Просто зачем игрокам ваша английская бей-беги лига, если в новой бей-беги лиге платят значительно больше? Все туда и переберутся.
+9
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Алекс 777
Ответ Фан Рубина
Просто зачем игрокам ваша английская бей-беги лига, если в новой бей-беги лиге платят значительно больше? Все туда и переберутся.
никто не будет смотреть этот футбол, я за ла лигой то не слежу. за аравией тем более
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Football poet
Меня одного бесит, когда ставят пример Невеша, будто тут полузащитник уровня Интесты ушел в расцвете сил в Аравию??!! Человек на пике своей карьеры до сих пор выступал в Вулве, никогда особо примечательным чем-то не выделялся, обычный добротный полузащитник, коих в Португалии полно. Решил подзаработать денег, потому что понимал, что звездой не станет никогда. ЧТО ТУТ ТАКОГО?
+5
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Собиратель хаоса
Ну правильно, когда АПЛ скупает все, что блестит, по 100 млн за штуку, это норм. А если то же делают саудиты - фуфуфу, деньги все портят, куда катится мир.
+6
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Тиджани Бабангида
Деньги изменили футбол уже очень давно. Просто эти изменения принимают все более и более отрицательные формы. Это затрагивает молодых и перспективных тоже
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Гусеконь
в Англию ж не ради денег все едут
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blaugrano
Ну уж не фанатам и людям из АПЛ, главного средоточия футбольного капитала, говорить про то, деньги меняют футбол. Самим, значит, можно скупать всех за оверпрайс; другим - нельзя.
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savik-A.M.
Инс сам переходил из топового МЮ а не блестпвший тогда Интер , и явно не ради трофееев
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Леван Мкртчян
Ответ Сикарио
это были исключительно проблемы сборной Бразилии
То что Инс не должен знать игрока , который в свое время входил в 20 самых медийных игроков мира -- это исключительно мнение и проблема пользователей , ходивших в те времена в продленку, либо совсем неинтересовавшихся футболом.
Хайлайты и ролики с нарезками ударов Халка часто набирали в сети больше просмотров , чем видео с нарезками игры Месси и Роналду
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Леван Мкртчян
Ответ Сикарио
Больше удивляет, что Инс знает какого-то Халка.
Халк в свое время был игроком старта сборной Бразилии , а по медийности уступал только суперзвездам .
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Иван Алейников
Ответ Алекс 777
никто не будет смотреть этот футбол, я за ла лигой то не слежу. за аравией тем более
Если вы не следите за ла лигой, то это не значит что она не интересна
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Amalfitano
Ответ Arthas M
Вы вот сейчас серьезно сравнивает уровень АПЛ в 90-х года и нынешний уровень СА? А клубы СА тоже играют в ЛЧ? Инс про это и говорит
Я серьёзно указываю на финансы как главенствующий аргумент перехода. Когда-то Австралия была местом для ссылки каторжан, Бейрут называли ближневосточным Парижем и котировали на уровне нынешнего Дубая, а Сингапур был деревней на болотах. А теперь вон оно как. Всё течёт, всё меняется.
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gangstarr
Он в своем ответе и раскрыл сам вопрос, невеш там за сезон поднимает как за 3-4 в Англии, век футболистов короткий, а жизнь длинная
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Arthas M
Ответ Amalfitano
Инсу надо бы напомнить как в 90-е к ним в АПЛ ехали доигрывать континентальные звёзды. И тоже за большие деньги. Дзола, Жинола, Гуллит, Кантона, Виалли ... Позже Болтон Биг Сэма кого только не брал из стареющих звёзд. От Йерро и Кампо до Окоча и Джоркаеффа. И АПЛ стала такой конкурентной лигой благодаря тому, что стали снимать сливки со всего мирового футбола переманивая всех кого только можно. Ну а теперь АПЛ уже является эталоном. Но и сейчас игроки туда переходят и из финансовой выгоды в том числе. Когда условный Юве или Милан по зп не может конкурировать с условным Вест Хэмом это о чём-то да говорит.
Вы вот сейчас серьезно сравнивает уровень АПЛ в 90-х года и нынешний уровень СА? А клубы СА тоже играют в ЛЧ? Инс про это и говорит
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Amalfitano
Ответ Алекс 777
никто не будет смотреть этот футбол, я за ла лигой то не слежу. за аравией тем более
В 90-е в мире тоже мало следили за АПЛ. Всё больше за Серией А следили. Прошло время и теперь вон оно как.
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Тухель
Ответ Собиратель хаоса
Ну правильно, когда АПЛ скупает все, что блестит, по 100 млн за штуку, это норм. А если то же делают саудиты - фуфуфу, деньги все портят, куда катится мир.
Ну тут в комментах тоже самое. Деньги испортили футбол, а каждый второй фанат РМ, Барселоны, Юве, Баварии и т.д. Какой нибудь Буффон это не воспитанник Юве, а игрок купленный за сумму которую мало кто в Европе мог себе позволить, Роналдиньо не воспитанник Барселоны, а игрок купленный за бешенные деньги и т.д.
Может в каких то 80х футбол и был честным справедливым или что еще ради плюсиков тут рассказывают, но уже в 90х футбол был спортом больших денег. И по большому счёту ничего не поменялось. Инфляция да есть, но мешками денег и раньше закидывали нужных игроков. И например трансфер Зидана с учетом инфляции это жесть, а не трансфер.
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А я ясные дни оставляю себе
В Англию то все едут конечно, чтобы в депрессивную погоду есть ужасную еду
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Сикарио
Ответ Football poet
Меня одного бесит, когда ставят пример Невеша, будто тут полузащитник уровня Интесты ушел в расцвете сил в Аравию??!! Человек на пике своей карьеры до сих пор выступал в Вулве, никогда особо примечательным чем-то не выделялся, обычный добротный полузащитник, коих в Португалии полно. Решил подзаработать денег, потому что понимал, что звездой не станет никогда. ЧТО ТУТ ТАКОГО?
Фактос))
Я вообще не слышал про такого никогда, ноунейм))
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Баден-баден
какое лицемерие....
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#nikon
Или такой вариант: за пару сезонов заработать у саудитов на всю жизнь и потом, не беспокоясь о деньгах, играть в Европе.
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Blue Monster
во второй половине начал какой-то бред нести про ограничения на переход
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Ничего Смешного
Ну в футбол,видимо,играют ради удовольствия и никак не из-за денег….
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Asteriskk
Ну что сказать, ждем фэнтэзи саудовской аравии)
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