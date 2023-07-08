Инс о Саудовской Аравии: «Понимаю переход Роналду – он близок к завершению карьеры, будет продвигать лигу. Но грустно видеть, что уходят игроки вроде Невеша. Деньги изменили футбол»

Пол Инс высказался о переходе игроков в чемпионат Саудовской Аравии.

– Что вы думаете о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию?

– Некоторые переходы я понимаю, а некоторые – нет.

Когда речь идет о том, что едет в Саудовскую Аравию, я понимаю это. Он близок к завершению карьеры, он будет получать зарплату, он попытается продвигать саудовскую лигу. Я это понимаю.

Но когда уходят такие игроки, как , который находится в расцвете сил, на это грустно смотреть. Я понимаю, что футбол меняется, а деньги изменили футбол, но я хотел выигрывать титулы, играть в финале Кубка Англии, играть в Лиге чемпионов. Я хотел это сделать.

Это похоже на то, что было с Китаем шесть-семь лет назад, когда поехал туда, отправился туда просто ради финансовой выгоды. Если вы посмотрите на Китай сейчас, то увидите, что этого больше нет, что сейчас все утихло. Произойдет ли это на каком-то этапе [с Саудовской Аравией]? Я не уверен, потому что у саудовцев очень много денег.

Мы должны следить за этим. Мы должны быть осторожны с тем, что происходит. Премьер-лига – крупнейший бренд в мире, когда дело касается футбола, поэтому мы должны следить за ситуацией. Мы не можем позволить клубам или странам приходить и просто покупать всех лучших игроков. В нашем виде спорта должна быть какая-то целостность.

Игроки [в Саудовской Аравии] выходят на поле только ради финансовой выгоды, и иногда нельзя их винить. У них есть семьи, они должны думать о будущем. Им дают чертовски много денег.

Если кто-то предложит вам 15 миллионов фунтов в год, трудно сказать «нет», независимо от того, сколько вам лет и на каком этапе вашей карьеры вы находитесь. Но кто-то вроде Невеша может заработать эти деньги за три-четыре года.

Если бы я был на его месте, я бы попытался выиграть титулы в течение следующих двух-трех лет, и если после этого интерес саудовской лиги сохранился бы, я бы перешел. Ситуации с игроками вроде Невеша разочаровывают, но удачи им всем, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».