Губерниев о реплике Безбородова «Ты что, глухой?» в адрес журналиста: «Невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Дмитрий Губерниев Владислав Безбородов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал Владислава Безбородова за диалог с журналистом.

После игры «Ахмат» – ЦСКА главный арбитр отказался отвечать на вопросы представителя прессы, спросив у него: «Ты что, глухой?»

«О, только увидел! Дяденька Безбородов тыкает журналисту!

Сразу видно: невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского…

Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью…» – написал ведущий «Матч ТВ».

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10 комментариев

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Василий Васильевич
Губерниев сам мерзкое позорище ,таких гнилых людей ещё поискать надо
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Махмуд Адылов
Ага, а твои слова про жену Малафеева это другое да ???
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Встречный ветер
Губерниев говорит про невоспитанность...
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MstAndreev
чем моральнее камертон, тем он аморальнее)
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U
Сам в наушник ничего не слышит, а глухой у него журналист.
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sanek_rabona
Вот уж чья бы корова мычала, твой обсер с включенным микрофоном навечно в анналах истории.
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jepp ebriloff
Рыбак рыбака
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AmazingN
То чувство, когда Губер говорит за воспитание
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ygcn5c2ty9
Это какой-то верх лицемерия))
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