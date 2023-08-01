Губерниев о реплике Безбородова «Ты что, глухой?» в адрес журналиста: «Невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского»
Дмитрий Губерниев раскритиковал Владислава Безбородова за диалог с журналистом.
После игры «Ахмат» – ЦСКА главный арбитр отказался отвечать на вопросы представителя прессы, спросив у него: «Ты что, глухой?»
«О, только увидел! Дяденька Безбородов тыкает журналисту!
Сразу видно: невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского…
Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью…» – написал ведущий «Матч ТВ».
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