Губерниев о реплике Безбородова «Ты что, глухой?» в адрес журналиста: «Невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского»

Дмитрий Губерниев раскритиковал Владислава Безбородова за диалог с журналистом.

После игры « » – главный арбитр отказался отвечать на вопросы представителя прессы, спросив у него: «Ты что, глухой?»

«О, только увидел! Дяденька Безбородов тыкает журналисту!

Сразу видно: невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского…

Иногда правда лучше молчать, сойдешь за умного судью…» – написал ведущий « ».

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?