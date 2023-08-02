Анчелотти о футболе в США: «Ему трудно попасть на передовицы газет. Месси, Бускетс и Альба – великие игроки, которые могут привнести высокое качество в игру «Интер Майами»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Карло Анчелотти поделился мнением о развитии футбола в США.

«Присутствие Месси, Бускетса и Альбы придаст дополнительную ценность футболу в Соединенных Штатах. Они были и остаются великими игроками, которые могут привнести высокое качество в игру своей команды. Футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков, потому что они ознаменовали собой эпоху в европейском футболе.

В целом, футбол в Соединенных Штатах конкурирует с другими видами спорта, и ему трудно попасть на первые полосы газеты. Американский футбол, баскетбол и бейсбол там играют важную роль», – сказал главный тренер «Реала».

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Rio de Janeiro
Никакие Месси не в состоянии сделать так чтобы США не продолжали оставаться абсолютно глухой футбольной периферией уровня и интереса чемпионата Мексики
Штаты много раз играли на ЧМ.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Budabuda
как по английски будет передовица
front page
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragnil
Ответ Ivas715
Ну объективно и до Месси и Ко много игроков в МЛС уезжало. Бэкс, Руни, Ибра, Джеррард, Вилья и т.д. вообще не последние люди, но интерес все равно был местечковый скорее. Не, когда они там какие-то пушки вытворяли, это попадало в мировые обзоры, но вот так чтобы народ сидел смотрел именно матчи и обсуждал их регулярно, не припомню. Говорю за себя, но даже сейчас ни разу не возникло желания взять собраться и посмотреть какую-нибудь игру Интера Маямского)
Ну отчасти малый интерес к играм МЛС обусловлено тем, что они играют в не удобный для нас время.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Респект хотя бы за то, что не продались арабам
Не мелочные игроки мчк же)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Andrey Yaroslavtsev
"футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков..." А кто не давал смотреть, или запрещали?
Увидеть их игру вживую, скорее всего)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivas715
Ну объективно и до Месси и Ко много игроков в МЛС уезжало. Бэкс, Руни, Ибра, Джеррард, Вилья и т.д. вообще не последние люди, но интерес все равно был местечковый скорее. Не, когда они там какие-то пушки вытворяли, это попадало в мировые обзоры, но вот так чтобы народ сидел смотрел именно матчи и обсуждал их регулярно, не припомню. Говорю за себя, но даже сейчас ни разу не возникло желания взять собраться и посмотреть какую-нибудь игру Интера Маямского)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
"футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков..." А кто не давал смотреть, или запрещали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
ни когда не сможет конкурировать соккер и основные американские игровые виды. а кто такой Месси большенство там даже и не знают,кроме болельщиков,которых не много. да там и Пеле играл и это не сделало ажиотаж и рост популярности.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Анчи про хоккей забыл упомянуть, он тоже играет важную роль в американском спорте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Карло тактично дал понять, что старого аргентинского пердуна в США никто не знает и он никому не интересен, кроме посудомойщиков))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mgarnet13
Ответ GuruFutbola
Респект хотя бы за то, что не продались арабам Не мелочные игроки мчк же)
Как не посмотрю, любая новость про Реал- ты тут как тут.
С такими фанатами как ты, и хейтеры не нужны
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ mgarnet13
Как не посмотрю, любая новость про Реал- ты тут как тут. С такими фанатами как ты, и хейтеры не нужны
Спасибо 👍🏻
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ GuruFutbola
Респект хотя бы за то, что не продались арабам Не мелочные игроки мчк же)
Они выбрали не деньги, но условия, климат, океан, дружбу. Любого из них саудиты за большие лямы с удовольствием взяли бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий