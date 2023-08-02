Анчелотти о футболе в США: «Ему трудно попасть на передовицы газет. Месси, Бускетс и Альба – великие игроки, которые могут привнести высокое качество в игру «Интер Майами»

Карло Анчелотти поделился мнением о развитии футбола в США.

«Присутствие Месси, и придаст дополнительную ценность футболу в Соединенных Штатах. Они были и остаются великими игроками, которые могут привнести высокое качество в игру своей команды. Футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков, потому что они ознаменовали собой эпоху в европейском футболе.

В целом, футбол в Соединенных Штатах конкурирует с другими видами спорта, и ему трудно попасть на первые полосы газеты. Американский футбол, баскетбол и бейсбол там играют важную роль», – сказал главный тренер « ».