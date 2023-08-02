Альба о переходе в «Интер Майами»: «Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным. Рад воссоединению с Месси и Бускетсом»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба объяснил, почему решил перейти в «Интер Майами».

«Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным.

Я очень рад воссоединению с Лео [Месси] и Буси [Серджи Бускетсом] здесь, в «Интер Майами». Но здесь не только мы втроем – есть группа игроков, которые также очень хороши, которые помогут нам, а мы им, чтобы мы выигрывали все матчи. 

Мы знаем Тату [Херардо Мартино], он знает нас. Я очень конкурентоспособный игрок, и этот проект мне знаком. Вот почему я принял решение приехать сюда. Я пробыл здесь всего три или четыре дня, но такое чувство, что я провел здесь всю свою жизнь», – сказал защитник.

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11 комментариев

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фанат Карпеначчо
Ответ RusSt
Пора переименовывать в Барселона Майами
Оригинально! Как вы до этого додумались?
+10
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RusSt
Ответ фанат Карпеначчо
Оригинально! Как вы до этого додумались?
Ну кароч смотри:
Они сначала подписали Месси, потом Бускетса , теперь Альбу. Кажется что у них общего, а есть, все они играли в Барселоне. А название у клуба Интер Майами, ну типа Интер как в Европе, вот складываешь эти 2 факта и профит
+10
-2
+8
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RusSt
Пора переименовывать в Барселона Майами
+3
-2
+1
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Marcus-light
Учитывая, что Майами совсем молодой проект - приглашение банды из Барселоны не такая уж плохая идея.
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Igor Cholomitski
Ответ Сикарио
Джесика думает, что ему кто-то поверит)) Если бы ему предлагали "больше денег", он поскакал бы вприпрыжку и нырял бы уже на пустынных полях)) А так - никому не нужен, благо дружок, с которым доили мешок, пристроил по доброте душевной))
чемпионат Америки очень даже конкурентоспособный. И ещё, посмотри рейтинг сборной США
+1
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Igor Cholomitski
Ответ RusSt
Ну кароч смотри: Они сначала подписали Месси, потом Бускетса , теперь Альбу. Кажется что у них общего, а есть, все они играли в Барселоне. А название у клуба Интер Майами, ну типа Интер как в Европе, вот складываешь эти 2 факта и профит
ну ты умный, я в 🙀
0
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Bunyod Turgunov
Ответ Сикарио
Джесика думает, что ему кто-то поверит)) Если бы ему предлагали "больше денег", он поскакал бы вприпрыжку и нырял бы уже на пустынных полях)) А так - никому не нужен, благо дружок, с которым доили мешок, пристроил по доброте душевной))
Карвахаль пришёл в сознание после удара Грилиша? Есть какие-то новости?
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