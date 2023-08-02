Альба о переходе в «Интер Майами»: «Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным. Рад воссоединению с Месси и Бускетсом»
Жорди Альба объяснил, почему решил перейти в «Интер Майами».
«Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным.
Я очень рад воссоединению с Лео [Месси] и Буси [Серджи Бускетсом] здесь, в «Интер Майами». Но здесь не только мы втроем – есть группа игроков, которые также очень хороши, которые помогут нам, а мы им, чтобы мы выигрывали все матчи.
Мы знаем Тату [Херардо Мартино], он знает нас. Я очень конкурентоспособный игрок, и этот проект мне знаком. Вот почему я принял решение приехать сюда. Я пробыл здесь всего три или четыре дня, но такое чувство, что я провел здесь всю свою жизнь», – сказал защитник.
Они сначала подписали Месси, потом Бускетса , теперь Альбу. Кажется что у них общего, а есть, все они играли в Барселоне. А название у клуба Интер Майами, ну типа Интер как в Европе, вот складываешь эти 2 факта и профит