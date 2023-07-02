Переговоры Альбы с «Интер Майами» – в продвинутой стадии. Клуб Месси также договаривается с Рамосом
«Интер Майами» может подписать Жорди Альбу и Серхио Рамоса.
По информации Diario Sport, переговоры клуба из МЛС с Альбой находятся в продвинутой стадии. У покинувшего «Барселону» защитника были предложения от «Атлетико», «Интера», «Бенфики» и клубов Саудовской Аравии, однако переговоры ни с одним из этих клубов не продвинулись.
Также «Интер Майами» ведет переговоры с Серхио Рамосом, покинувшим «ПСЖ» по окончании сезона после истечения контракта. У экс-защитника «Реала» также есть предложения из Испании и Саудовской Аравии.
Ранее в «Интер Майами» перешли Лионель Месси и Серджи Бускетс.
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