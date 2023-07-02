Переговоры Альбы с «Интер Майами» – в продвинутой стадии. Клуб Месси также договаривается с Рамосом

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

«Интер Майами» может подписать Жорди Альбу и Серхио Рамоса.

По информации Diario Sport, переговоры клуба из МЛС с Альбой находятся в продвинутой стадии. У покинувшего «Барселону» защитника были предложения от «Атлетико», «Интера», «Бенфики» и клубов Саудовской Аравии, однако переговоры ни с одним из этих клубов не продвинулись.

Также «Интер Майами» ведет переговоры с Серхио Рамосом, покинувшим «ПСЖ» по окончании сезона после истечения контракта. У экс-защитника «Реала» также есть предложения из Испании и Саудовской Аравии.

Ранее в «Интер Майами» перешли Лионель Месси и Серджи Бускетс.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Клуб Месси , за который Месси еще не разу не сыграл )
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Алексей Ненахов
Клуб Месси , за который Месси еще не разу не сыграл )
Я больше скажу, его еще официально не подписали)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Серёга выходи крепость строить! Сейчас, только переоденусь!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Если реально в ИнтерМ вместе заиграют Месси, Бускетс и Альба, то проект на пару лет выглядит привлекательным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
У меня будет свой флеш рояль с фул хаусом и Рамосом.(Лионель Месси)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
26
барса на минималках)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ VERBLYUD
Я больше скажу, его еще официально не подписали)
Подпишут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Алексей Ненахов
Клуб Месси , за который Месси еще не разу не сыграл )
Клуб Месси 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий