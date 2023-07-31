«Фламенго» предложил 15 млн евро за Вендела. «Зенит» хочет больше, переговоры продолжаются

«Фламенго» направил «Зениту» улучшенное предложение о трансфере Вендела.

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, «Фламенго» предложил за полузащитника около 15 миллионов евро. Эта сумма также не устраивает «Зенит». Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее « » предложил за 13 миллионов евро. На это предложение «Зенит» ответил отказом.

Сообщалось, что стороны могут сойтись на сумме в 15 миллионов евро и бонусах.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года примерно за 20 млн евро из «Спортинга».

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?