«Фламенго» предложил 15 млн евро за Вендела. «Зенит» хочет больше, переговоры продолжаются

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел деньги Футбол

«Фламенго» направил «Зениту» улучшенное предложение о трансфере Вендела.

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, «Фламенго» предложил за полузащитника около 15 миллионов евро. Эта сумма также не устраивает «Зенит». Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее «Фламенго» предложил за Вендела 13 миллионов евро. На это предложение «Зенит» ответил отказом.

Сообщалось, что стороны могут сойтись на сумме в 15 миллионов евро и бонусах.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года примерно за 20 млн евро из «Спортинга». 

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

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50 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Ответ unreality
Решать руководству, но имхо нужно продавать за 15. Да, он стоит гораздо больше. Но в Европе никто не заинтересован, оставаться он явно не хочет, ну и на кой он тогда нужен?
Ну есть контракт, пусть исполняет
+28
-2
+26
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Spaten
Розовый Фламенго, - мечта Вендела!)
+17
-4
+13
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cektor
мало
+13
-3
+10
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Никита Самарин
На 18 должны сойтись, плюс процент с перепродажи.
+6
-1
+5
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Игорь Новиков
20! или игрока давайте. или процент от перепродажи.
+7
-3
+4
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Далер Гайнеев
Ответ JBa
ты правда думаешь, что российские клубы сейчас в позиции, чтобы выбирать мало-много? они в заведомо проигрышной позиции во всех смыслах. спасибо Великому Вове
Правда думаю. ФИФА прикрыла лавочку с односторонним расторжением контракта
+5
-1
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Trash Talking
15 + какой-нибудь Футболиньо из группы атаки и по рукам
+3
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Сергей Лимонников
потом уйдёт бесплатно, при этом играть будет явно не наполную
ну до 2027 еще долго, а играть он будет нормально
+5
-2
+3
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Бронетранспортер
Ответ Женя Макаров
если будет плохо играть посадят на скамейку понизят зарплату тогда он задумоеться и заиграет лучше чем прежние.Деньги для него всё!!! Тем более на родине помогает развитие футбола
зарплату то как понизят?
+2
0
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Ilya_Panchenko
Ответ Кирилл.С-Пб
Продавать срочно! 15 + % с перепродажи. Нам бабки на новичков нужны. А Бонифаций нафиг с пляжа!)
Бабок на новичков с продажи Малкома достаточно
+1
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IceBear27
Ответ unreality
Решать руководству, но имхо нужно продавать за 15. Да, он стоит гораздо больше. Но в Европе никто не заинтересован, оставаться он явно не хочет, ну и на кой он тогда нужен?
Это тогда очень удобный шантаж получается. Мол если не отдадите нам игрока со скидкой в 30%, то он тогда будет играть за вас на пол-шишечки)
+1
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Mortimer1
Ответ JBa
ты правда думаешь, что российские клубы сейчас в позиции, чтобы выбирать мало-много? они в заведомо проигрышной позиции во всех смыслах. спасибо Великому Вове
Очень глупая попытка притянуть за уши политику
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andy Korsak
Ответ unreality
Решать руководству, но имхо нужно продавать за 15. Да, он стоит гораздо больше. Но в Европе никто не заинтересован, оставаться он явно не хочет, ну и на кой он тогда нужен?
Зачем, сейчас раскрутим их на полкоманды и пятнаху)
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6tspey7tb5
Ответ IceBear27
А зачем тогда игрок продлевал контракт после начала СВО аж до 2027 года? После этого есть полное моральное право оставить его отрабатывать контракт, а не продавать со скидкой в 5 миллионов, потому что футболист оказался умственно отсталый
То есть вы ещё не поняли смысл продления контакта? Увеличили зп с пунктом что не могут в одностороннем порядке приостановить контракт по новым правилам ФИФА.
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Любовь Мелехова
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Да зенит просто тянет время. за 15 он его не отдаст,18 Фламенго вряд-ли накиеьет,а проблема в том что 2 августа в бразии закрывается окно,поэтому осталось 2 дня. Походу останется Вендел в Зените на этот сезон
А зачем Зениту игрок без мотивации?
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IceBear27
Ответ 6tspey7tb5
Вы уже достали с этой шарманкой. Вам нужен игрок с большой личкой который будет сидеть на скамейке? В истории футбол куча примеров когда оставляли игрока который хочет уйти и мы знаем что из этого выходило. Есть риск что испортит атмосферу в раздевалки. При том что там бразильцев много. Лучше получить 15 чем остаться ни с чем.
А зачем тогда игрок продлевал контракт после начала СВО аж до 2027 года? После этого есть полное моральное право оставить его отрабатывать контракт, а не продавать со скидкой в 5 миллионов, потому что футболист оказался умственно отсталый
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unreality
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну есть контракт, пусть исполняет
Да это все понятно. И в теории он конечно будет выполнять свой контракт. Но если он будет играть спустя рукава и его придется посадить на скамейку на 4 года.. в чем смысл-то?
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unreality
Ответ IceBear27
Это тогда очень удобный шантаж получается. Мол если не отдадите нам игрока со скидкой в 30%, то он тогда будет играть за вас на пол-шишечки)
Это все на бумаге. А по факту получилось как получилось.
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Роман Олегов
Ответ IceBear27
А зачем тогда игрок продлевал контракт после начала СВО аж до 2027 года? После этого есть полное моральное право оставить его отрабатывать контракт, а не продавать со скидкой в 5 миллионов, потому что футболист оказался умственно отсталый
Ну если бы управление клубом велось детьми, то такой ход мыслей вполне бы имел место быть.
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Filipp Gorski
За 20 продали в КП игрока
Вот и деньги появились
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Гусеконь
и тут же за 40 в Европу толкнут?
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Victor NT
20 лимонов и точка.
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Далер Гайнеев
Отпускать пора этого нытика
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Mortimer1
Ответ JBa
да? а мир сейчас чем занимается?
Мир живет, люди работают, футболисты играют, клубы продают и покупают футболистов.
Вселенная не остановилась из-за того что где-то идут боевые действия
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Spartakus1984
Напомнило как в игре Варкрафт:Бооольше золота))
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