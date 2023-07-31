«Фламенго» предложил 15 млн евро за Вендела. «Зенит» хочет больше, переговоры продолжаются
«Фламенго» направил «Зениту» улучшенное предложение о трансфере Вендела.
Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, «Фламенго» предложил за полузащитника около 15 миллионов евро. Эта сумма также не устраивает «Зенит». Переговоры между клубами продолжаются.
Ранее «Фламенго» предложил за Вендела 13 миллионов евро. На это предложение «Зенит» ответил отказом.
Сообщалось, что стороны могут сойтись на сумме в 15 миллионов евро и бонусах.
Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года примерно за 20 млн евро из «Спортинга».
Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?
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