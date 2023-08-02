Маркос Алонсо о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Маркос Алонсо Усман Дембеле Футбол

Маркос Алонсо высказался о возможном переходе Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Вингер «Барселоны» близок к переходу в парижский клуб. Он уже согласовал контракт на 5 лет. 

«Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом.

Посмотрим, что произойдет. Каждый год игроки переходят в новые команды, и нужно быстро адаптироваться и стремиться идти вперед.

[Дембеле] – важный игрок, но я думаю, что у нас очень хороший состав. И с теми игроками, которые останутся в команде после закрытия трансферного окна, мы приложим все усилия», – сказал защитник «Барселоны». 

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12 комментариев

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Егор Годин
Как-то странно эта новость выглядит после слов Хави, в которых он подтвердил, что Усман уходит
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Aymammet Baylyyew
Второй Пике
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M93
Хави говорит как о состоявшеймя событии, а Маркоса это ещё слухи.
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museum
И не скажет) Капризный бесхарактерный игрок даже с партнёрами юлит, не говоря уже о клубе.
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Tseren031293
Может и дембеле нужен хоть как-то компенсировать потерю Мбаппе (который скорее уйдёт)!
Но селекция дно, с такой полузащитой потолок 1/4, неважно кто тренер.
Очень много балласта, получается в никуда деньги спускали!
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Акира_1
Свалил из семьи каталонской будто подросток бунтарь. Похоже в семье не уж такие крепкие узы.
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zzzeeerrrooo
Ответ Егор Годин
Как-то странно эта новость выглядит после слов Хави, в которых он подтвердил, что Усман уходит
Он все ещё игрок Барселоны
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RealJon
Ответ Tseren031293
Может и дембеле нужен хоть как-то компенсировать потерю Мбаппе (который скорее уйдёт)! Но селекция дно, с такой полузащитой потолок 1/4, неважно кто тренер. Очень много балласта, получается в никуда деньги спускали!
Хелайфи и ПСЖ плачут что будет проблемы с финансами в следующем году если Мбаппе покинет клуб будучи свободном агентом

Но, сами только что подписали Асенсио, Канг, Угарте, Шкриниар, Лукас, Дембеле с большими личками, то и еше будет
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