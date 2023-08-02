Маркос Алонсо о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом»

Маркос Алонсо высказался о возможном переходе Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Вингер «Барселоны» близок к переходу в парижский клуб. Он уже согласовал контракт на 5 лет.

« ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом.

Посмотрим, что произойдет. Каждый год игроки переходят в новые команды, и нужно быстро адаптироваться и стремиться идти вперед.

[Дембеле] – важный игрок, но я думаю, что у нас очень хороший состав. И с теми игроками, которые останутся в команде после закрытия трансферного окна, мы приложим все усилия», – сказал защитник «Барселоны».

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