Маркос Алонсо о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом»
Маркос Алонсо высказался о возможном переходе Усмана Дембеле в «ПСЖ».
Вингер «Барселоны» близок к переходу в парижский клуб. Он уже согласовал контракт на 5 лет.
«Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом.
Посмотрим, что произойдет. Каждый год игроки переходят в новые команды, и нужно быстро адаптироваться и стремиться идти вперед.
[Дембеле] – важный игрок, но я думаю, что у нас очень хороший состав. И с теми игроками, которые останутся в команде после закрытия трансферного окна, мы приложим все усилия», – сказал защитник «Барселоны».
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Но селекция дно, с такой полузащитой потолок 1/4, неважно кто тренер.
Очень много балласта, получается в никуда деньги спускали!
Но, сами только что подписали Асенсио, Канг, Угарте, Шкриниар, Лукас, Дембеле с большими личками, то и еше будет