«Аль-Хилаль» предлагает 70 млн евро за Бернарду. Хавбеку «Сити» дают 50 млн в год

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Бернарду Силва деньги Футбол

«Аль-Хилаль» направил «Манчестер Сити» предложение по трансферу Бернарду Силвы.

По данным CBS Sports, клуб из Саудовской Аравии сообщил англичанам, что готов заплатить за Бернарду 70 миллионов евро. 28-летнему полузащитнику предлагают 50 миллионов евро в год – значительно больше, чем он получает в «Манчестер Сити».

В данный момент Бернарду выбирает из четырех вариантов продолжения карьеры – помимо «Аль-Хилаля», интерес к португальцу проявляют «ПСЖ» и «Барселона». «Манчестер Сити», в свою очередь, заинтересован в продлении контракта с Бернарду.

Ранее сообщалось, что приоритетом Бернарду является продолжение карьеры в Европе, однако переезд в Саудовскую Аравию по-прежнему не исключен.

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16 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ M.Karaev
Болею за Мадрид с 2004 года. Сейчас мне 28 лет, и у меня ощущение, что где-то что-то в футболе сломалось. Не знаю, есть ли такие ощущения у кого-то ещё, но читаю новости про Саудитов, про Арабов и так далее, и просто ощущение, что это игра. Компьютерная игра.
Если ты болельщик Мадрида с 2004 года, то должен был застать «Компьютерную игру» Переса с его первым «Галактикос», а затем и вторую волну.
+24
-3
+21
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angliiskiilion
Бернарду, ты слишком молод для всего этого
+9
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+9
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Фёдор Кузнецов
Аль-Хиляль серьёзно усиляется, Кулибали, Невеш,Милинкович-Савия, и возможно Бернарду и Лукаку
+3
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Forte Live
Земля налетела на небесную ось!
+3
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Донат Голицин
Ответ Фарид Харисов
Если ты болельщик Мадрида с 2004 года, то должен был застать «Компьютерную игру» Переса с его первым «Галактикос», а затем и вторую волну.
Там тогда уже не было трат особо, к 2008 уже состав только из голандцев мог выходить и всяких там Мамаду диара и гаго, скорее он застал челси Анжи мс псж Китай скупку и распродажу, при этом то что делают саудиты все равно не укладывается в голове, такие цифры в таком количестве такие бюджеты не одна лига за один сезон с учетом зп не могла никогда позволить не то что клуб
+2
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Расул Сабиров
зачем ему туда ехать на пиковом уровне своей карьеры,за деньгами может быть,но всё равно хотелось бы на него посмотреть ещё.Хорошо было бы если он продлит контракт с горожанами,зачем чинить работающие часы я не понимаю 🤷‍♂️
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Aggrrist
Когда СА сравнивают с Китаем...
Я вот не помню, чтобы в Китай столько топарей ехало.
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hsngfrv
Ответ Фарид Харисов
Если ты болельщик Мадрида с 2004 года, то должен был застать «Компьютерную игру» Переса с его первым «Галактикос», а затем и вторую волну.
Ему было 9 в 2004, вряд ли помнит
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Josep
Оххх, сауды VS катарцы.. это интересно, кто кому нос утрёт. Бернарду это как раз тот игрок, на котором ставки можно поднимать до небес.
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Supreme Allah
Не понимаю почему с такими личками они жмутся трансфер нормально оплачивать? По идеи они млн 200 должны давать, если им в год сотку не жалко выкидывать
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OldRedWhite
Ответ charly_54
А Китай когда игроков скупал?
Там много китайцев и мало полезных ископаемых , всех китайцев надо кормить , поэтому и не срослось у них !
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Донат Голицин
Ответ Фарид Харисов
Если ты болельщик Мадрида с 2004 года, то должен был застать «Компьютерную игру» Переса с его первым «Галактикос», а затем и вторую волну.
Там тогда уже не было трат особо, к 2008 уже состав только из голандцев мог выходить и всяких там Мамаду диара и гаго, скорее он застал челси Анжи мс псж Китай скупку и распродажу, при этом то что делают саудиты все равно не укладывается в голове, такие цифры в таком количестве такие бюджеты не одна лига за один сезон с учетом зп не могла никогда позволить не то что клуб
0
0
0
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*** Ruslan ***
Ответ angliiskiilion
Бернарду, ты слишком молод для всего этого
Ещё тебя сватуют именитые клубы и не забывай что твой клуб недавно сделал требл!
СА пока подождут!
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