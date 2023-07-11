«Аль-Хилаль» предлагает 70 млн евро за Бернарду. Хавбеку «Сити» дают 50 млн в год

«Аль-Хилаль» направил «Манчестер Сити» предложение по трансферу Бернарду Силвы.

По данным CBS Sports, клуб из Саудовской Аравии сообщил англичанам, что готов заплатить за 70 миллионов евро. 28-летнему полузащитнику предлагают 50 миллионов евро в год – значительно больше, чем он получает в « ».

В данный момент Бернарду выбирает из четырех вариантов продолжения карьеры – помимо « », интерес к португальцу проявляют « » и « ». «Манчестер Сити», в свою очередь, заинтересован в продлении контракта с Бернарду.

Ранее сообщалось, что приоритетом Бернарду является продолжение карьеры в Европе, однако переезд в Саудовскую Аравию по-прежнему не исключен.