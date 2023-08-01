«Ман Сити» рассматривает вингера «Ренна» и сборной Бельгии Доку как замену Марезу

«Манчестер Сити» интересуется вингером «Ренна» Жереми Доку.

Английский клуб включил 21-летнего футболиста в список игроков, которых могут подписать на замену . Алжирец перешел в «Аль-Ахли».

Также одной из приоритетных трансферных целей «горожан» на эту позицию является из « ». « » тоже интересуется игроком сборной Франции U21.

В минувшем сезоне Лиги 1 провел 29 матчей за «Ренн» и забил 6 голов. Подробную статистику футболиста сборной Бельгии можно найти здесь.