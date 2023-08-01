«Ман Сити» рассматривает вингера «Ренна» и сборной Бельгии Доку как замену Марезу
«Манчестер Сити» интересуется вингером «Ренна» Жереми Доку.
Английский клуб включил 21-летнего футболиста в список игроков, которых могут подписать на замену Рияду Марезу. Алжирец перешел в «Аль-Ахли».
Также одной из приоритетных трансферных целей «горожан» на эту позицию является Майкл Олисе из «Кристал Пэлас». «Челси» тоже интересуется игроком сборной Франции U21.
В минувшем сезоне Лиги 1 Доку провел 29 матчей за «Ренн» и забил 6 голов. Подробную статистику футболиста сборной Бельгии можно найти здесь.
Но, как я понял, он травматичен 😥
“Спасибо, Sasha ubriaco”