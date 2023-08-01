«Ман Сити» рассматривает вингера «Ренна» и сборной Бельгии Доку как замену Марезу

Теги Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Рияд Марез Жереми Доку Майкл Олисе Футбол

«Манчестер Сити» интересуется вингером «Ренна» Жереми Доку.

Английский клуб включил 21-летнего футболиста в список игроков, которых могут подписать на замену Рияду Марезу. Алжирец перешел в «Аль-Ахли».

Также одной из приоритетных трансферных целей «горожан» на эту позицию является Майкл Олисе из «Кристал Пэлас». «Челси» тоже интересуется игроком сборной Франции U21. 

В минувшем сезоне Лиги 1 Доку провел 29 матчей за «Ренн» и забил 6 голов. Подробную статистику футболиста сборной Бельгии можно найти здесь

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15 комментариев

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San Lorenso
Ответ Зверёк
В Фифе зверь
На спортсе зверёк😎
+14
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Зверёк
В Фифе зверь
+15
-3
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Sasha_Ubriaco
Ответ Зверёк
В Фифе зверь
Да он и в жизни такой. Помню впервые увидел его игру, в матче за сборную, вроде против России, у может и нет, так вот он впечатлил больше всех, а ведь тогда ещё и Азар был в топе и вся сборная звезда на звезде.

Но, как я понял, он травматичен 😥
+5
-1
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НРИ
Олисе хорош
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Teodrakis
Ну Доку в Мансити будет в других условиях, тот же Альварес в Лиге1 тоже приехал бы и был уныл. А когда с такими способностями и партнерами идешь в атаку за лучшую команду мира, то будет просто песня.
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San Lorenso
Ответ Sasha_Ubriaco
Да он и в жизни такой. Помню впервые увидел его игру, в матче за сборную, вроде против России, у может и нет, так вот он впечатлил больше всех, а ведь тогда ещё и Азар был в топе и вся сборная звезда на звезде. Но, как я понял, он травматичен 😥
🌚Азар, который тогда уже не был в топе:
“Спасибо, Sasha ubriaco”
+1
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Рауан Турсунов
Как по мне лучше олисе брать
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a.sh.s.
если перейдёт в Сити у Пепа может стать супер топам.
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Born is the King
Лучше Олисе. доку даже на уровне лиги 1 средняк
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feelthedroom@mail.ru
В фм хорош
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Ман Сити
На вид скорее на соседского игрока похож. Опять таки чем он лучше Борхеса который разрывает молодежный АПЛ?
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Шамиль Агарагимов
зачем замена при живом фодене
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красная_карточка
вообще крутой куда он пропал
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a.sh.s.
Ответ Sasha_Ubriaco
Да он и в жизни такой. Помню впервые увидел его игру, в матче за сборную, вроде против России, у может и нет, так вот он впечатлил больше всех, а ведь тогда ещё и Азар был в топе и вся сборная звезда на звезде. Но, как я понял, он травматичен 😥
если не ошибаюсь это было на евро вышел на замену просто разрывал свой фланг тогда я и узнал про него.
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Sasha_Ubriaco
Ответ a.sh.s.
если не ошибаюсь это было на евро вышел на замену просто разрывал свой фланг тогда я и узнал про него.
Да-да, такая же история )
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