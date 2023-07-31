Промес набрал 11 очков в Fantasy РПЛ за гол и ассист в матче с «Балтикой». Он капитан почти у половины игроков

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес принес 11 фэнтези-баллов во 2-м туре Мир РПЛ.

Спартаковец в первом тайме матча с «Балтикой» (2:1) отдал голевой пас на Тео Бонгонда, а во втором забил сам.

Таким образом, он набрал 11 очков в Fantasy-турнире по РПЛ: +5 за гол, +3 за ассист, а также +3 за 90 минут на поле.

– самый популярный игрок сезона. Он в составе у 64,49% фэнтези-менеджеров, а 48,85% от общего числа игроков сделали его капитаном на 2-й тур.

Во 2-м туре РПЛ суммарно шесть игроков принесли 10 или больше фэнтези-очков: из ЦСКА (17, хет-трик « »), из « » (14, дубль «Факелу»), Кайо из «Краснодара» (12, гол «Сочи» и сухой матч), Мохамед Конате из «Ахмата» (10, дубль ЦСКА) и Арсен Захарян из «Динамо» (гол и ассист с «Крыльями Советов»).

Дедлайн замен на 3-й тур – 20:00 пятницы, 4 августа, одновременно со стартом первого матча тура. «Краснодар», лидирующий в РПЛ, примет «Пари НН».