Промес набрал 11 очков в Fantasy РПЛ за гол и ассист в матче с «Балтикой». Он капитан почти у половины игроков

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Краснодар fantasy Квинси Промес Федор Чалов Мохамед Конате Наир Тикнизян Кайо Панталеао Арсен Захарян Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес принес 11 фэнтези-баллов во 2-м туре Мир РПЛ.

Спартаковец в первом тайме матча с «Балтикой» (2:1) отдал голевой пас на Тео Бонгонда, а во втором забил сам.

Таким образом, он набрал 11 очков в Fantasy-турнире по РПЛ: +5 за гол, +3 за ассист, а также +3 за 90 минут на поле.

Промес – самый популярный игрок сезона. Он в составе у 64,49% фэнтези-менеджеров, а 48,85% от общего числа игроков сделали его капитаном на 2-й тур.

Во 2-м туре РПЛ суммарно шесть игроков принесли 10 или больше фэнтези-очков: Федор Чалов из ЦСКА (17, хет-трик «Ахмату»), Наир Тикнизян из «Локомотива» (14, дубль «Факелу»), Кайо из «Краснодара» (12, гол «Сочи» и сухой матч), Мохамед Конате из «Ахмата» (10, дубль ЦСКА) и Арсен Захарян из «Динамо» (гол и ассист с «Крыльями Советов»).

Дедлайн замен на 3-й тур – 20:00 пятницы, 4 августа, одновременно со стартом первого матча тура. «Краснодар», лидирующий в РПЛ, примет «Пари НН».

2 комментария

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Евгений Вавилов
команда Спартак хорошая команда если КОМУ что то не нравится пусть своё мнение оставит при себе соболеву надо время чтобы начать забивать вот и всё время придет всё будет у Спартака хорошо
+2
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+1
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Ganibale
Спасибо КЭП!
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