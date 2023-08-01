«Барса» рассматривает Сане как замену Дембеле. Лерой не хочет уходить из «Баварии» этим летом

«Барселона» интересуется Лероем Сане, но игрок не хочет переходить.

Испанская газета Diario Sport сообщила, что каталонский клуб проявляет интерес к вингеру «Баварии» и рассматривает его в качестве замены . Последний близок к переходу в «ПСЖ».

Однако, по информации Bild, не рассматривает вариант с уходом из «Баварии» в это трансферное окно. Он хочет провести следующий сезон в составе мюнхенского клуба и принять решение о своем будущем следующим летом.

Сане выступает за «Баварию» с 2020 года. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.