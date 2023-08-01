«Барса» рассматривает Сане как замену Дембеле. Лерой не хочет уходить из «Баварии» этим летом

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Лерой Сане Усман Дембеле Футбол

«Барселона» интересуется Лероем Сане, но игрок не хочет переходить.

Испанская газета Diario Sport сообщила, что каталонский клуб проявляет интерес к вингеру «Баварии» и рассматривает его в качестве замены Усману Дембеле. Последний близок к переходу в «ПСЖ».

Однако, по информации Bild, Сане не рассматривает вариант с уходом из «Баварии» в это трансферное окно. Он хочет провести следующий сезон в составе мюнхенского клуба и принять решение о своем будущем следующим летом. 

Сане выступает за «Баварию» с 2020 года. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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48 комментариев

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M_i_t_y_a
Ответ Barca_mania
Было бы неплохо забрать Мусиалу
Опять твои влажные мечты
И Мусиалу, и Бернарду
Холланда не завернуть?
+42
-6
+36
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Karl0709
Как же его можно рассматривать , если он не хочет уходить???
+20
-2
+18
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купи-продай
не нужна замена Дембеле - там есть праймовый Рафинья, который в тактическом плане дает гораздо больше пользы. Плюс уход Дембеле откроет дорогу Фермину Лопесу, Абдэ и Фати - молодым надо получать игровое время, чтобы через пару лет стать лидерами команды

Деньги лучше потратить на выкуп Фреснеды или Арнау Мартинеса - позиция правого защитника самая проблемная, а тут можно за 15 млн евро закрыть ее на многие годы вперед.
+10
-3
+7
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Владимир Самсонов
Ответ Barca_mania
Было бы неплохо забрать Мусиалу
А что Барса ему может предложить, кроме классного климата?
+6
-1
+5
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Любезный Коссутий
Гринвуд. в аренду
+6
-2
+4
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ЧИКО
Прекратите этот бред собачий!!!! Одни сплетни и враньё…..
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Ready FoR WaR
Ответ купи-продай
не нужна замена Дембеле - там есть праймовый Рафинья, который в тактическом плане дает гораздо больше пользы. Плюс уход Дембеле откроет дорогу Фермину Лопесу, Абдэ и Фати - молодым надо получать игровое время, чтобы через пару лет стать лидерами команды Деньги лучше потратить на выкуп Фреснеды или Арнау Мартинеса - позиция правого защитника самая проблемная, а тут можно за 15 млн евро закрыть ее на многие годы вперед.
Абде и Фати играют слева
+2
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BurBon
Ответ Bazilic
Да не будут никого покупать, теперь просто Феррана и Фати отпускать нельзя
Если полтос на руках будет, могут с матрасами по Феликсу договорится, не зря же агент затеял всю эту тему с интервью.
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Moscwow
Ответ Владимир Самсонов
А что Барса ему может предложить, кроме классного климата?
Бесплатную подписку на Спотифай
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Flavius
Ответ &_Bishep_&
Перехватили Тьяго Сильву, затем Вератти. Выкупили Неймара, бесплатно забрали Месси. Теперь уводят Дембеле..ПСЖ- это страшный сон Барселоны.
Конечно же страшный сон Барселоны - это ПСЖ, а не Россель, Бартомеу, и Лапорта.
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museum
Ответ M_i_t_y_a
Опять твои влажные мечты И Мусиалу, и Бернарду Холланда не завернуть?
И того и другого, можно без хлеба. (с)
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JuVero
Ответ Karl0709
Как же его можно рассматривать , если он не хочет уходить???
рассматривать можно кого угодно, как раз-таки)))
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MESSIya
У Барсы 4 вингера+в прошлом году, когда Усмана лечился, Гави играл слева в полуфланге. Думаю вырученные средства пойдут на правого защитника.
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Bazilic
Да не будут никого покупать, теперь просто Феррана и Фати отпускать нельзя
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Valery Fan
За трансферами наблюдать всё тяжелее и тяжелее..такая каша уже где
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WESTERN-
Вопрос в деньгах. Думаю по Сане Мюнхенцы рассмотрели бы предложения. Тот же Коман котируется выше хоть и забивает меньше.
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Владимир Самсонов
Ответ Karl0709
Как же его можно рассматривать , если он не хочет уходить???
Можно попытаться уговорить, правда я не вижу, чем Барса может его привлечь
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Александр Смирнов
Ответ museum
И того и другого, можно без хлеба. (с)
"И почему бы не сделать сэндвич из них обоих? Чтобы подкрепиться перед матчем, знаете ли. А в качестве соуса можно добавить немного страстного желания выиграть. Вот только не забудьте снять с них форму, они ж не бутерброды!" 😄🥪
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Moscwow
Ответ Karpikoff
Шутка из разряда кому за 70, как и про рычаги, до сих пор находятся такие, которые думают, что это остроумно
Это классика, которая не стареет. Как барса + судьи = ❤️ 🏳️‍🌈
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Абдул Абакаев
Ответ Владимир Самсонов
А что Барса ему может предложить, кроме классного климата?
молодую талантливую и дико перспективную команду с прогресирующим тренером
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Flavius
Ответ Владимир Самсонов
А что Барса ему может предложить, кроме классного климата?
Вкладыш Turbo с номером 49
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купи-продай
Ответ Ready FoR WaR
Абде и Фати играют слева
и это немного не так работает. У тебя на три позиции в атаке есть 7-8 человек(Левандовски, Дембеле, Рафинья, Ферран, Фати, Фермин Лопес, Ямаль, Гави). Дембеле в сезоне за последний сезон сыграл 2200 минут. Это время так или иначе в разных пропорциях будет размазано между Рафиньей, Ферраном, Фати, Фермином и Ямалем). Например, Ферран подменяет Рафинью справа и Левандовски в центре и за счет этого не выходит играть слева(в прошлом сезоне он выходил в основном там) и значит слева его время отдаем Фати и Фермину.
А Ямаль начнет играть справа просто потому что он там будет третьим выбором после Рафиньи и Феррана, который еще и вместо Левандовски будет выходить.
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Ruslan Shulz
не хочет уходить из баварки или не хочет именно в бчк?
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Kirkoroff
Лучше бы Мане взяли. Бавария всё равно подешёвке слила. Игрок то топовый
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Мексиканская песня
Мане возьмите.
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