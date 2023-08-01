«Барса» рассматривает Сане как замену Дембеле. Лерой не хочет уходить из «Баварии» этим летом
«Барселона» интересуется Лероем Сане, но игрок не хочет переходить.
Испанская газета Diario Sport сообщила, что каталонский клуб проявляет интерес к вингеру «Баварии» и рассматривает его в качестве замены Усману Дембеле. Последний близок к переходу в «ПСЖ».
Однако, по информации Bild, Сане не рассматривает вариант с уходом из «Баварии» в это трансферное окно. Он хочет провести следующий сезон в составе мюнхенского клуба и принять решение о своем будущем следующим летом.
Сане выступает за «Баварию» с 2020 года. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
И Мусиалу, и Бернарду
Холланда не завернуть?
Деньги лучше потратить на выкуп Фреснеды или Арнау Мартинеса - позиция правого защитника самая проблемная, а тут можно за 15 млн евро закрыть ее на многие годы вперед.
А Ямаль начнет играть справа просто потому что он там будет третьим выбором после Рафиньи и Феррана, который еще и вместо Левандовски будет выходить.