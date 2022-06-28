«Челси» и «Бавария» готовы платить Дембеле больше «Барсы», но их предложения все равно меньше, чем хочет вингер

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле еще не решил, где продолжит карьеру.
«Челси» и «Бавария» предлагают 25-летнему футболисту более выгодные контракты, чем «Барселона», однако их предложения все равно далеки от той суммы, что хотел бы получать Дембеле, сообщил журналист Хави Торрес в эфире Onze.
Как рассказала журналистка Дана Боронат, француз хочет остаться в каталонском клубе.
Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.