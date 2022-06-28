«Челси» и «Бавария» готовы платить Дембеле больше «Барсы», но их предложения все равно меньше, чем хочет вингер

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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле еще не решил, где продолжит карьеру.

«Челси» и «Бавария» предлагают 25-летнему футболисту более выгодные контракты, чем «Барселона», однако их предложения все равно далеки от той суммы, что хотел бы получать Дембеле, сообщил журналист Хави Торрес в эфире Onze.

Как рассказала журналистка Дана Боронат, француз хочет остаться в каталонском клубе.

Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

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