«Челси» и «Бавария» готовы платить Дембеле больше «Барсы», но их предложения все равно меньше, чем хочет вингер

Вингер «Барселоны» еще не решил, где продолжит карьеру.

и предлагают 25-летнему футболисту более выгодные контракты, чем , однако их предложения все равно далеки от той суммы, что хотел бы получать Дембеле, сообщил журналист Хави Торрес в эфире Onze.

Как рассказала журналистка Дана Боронат, француз хочет остаться в каталонском клубе.

Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.