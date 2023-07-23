Гендиректор «Спартака» о Рожерио: «Сассуоло» не хочет его продавать, переговоры окончены. Были близки к соглашению, но они вот так решили»

Гендиректор «Спартака» прокомментировал срыв трансфера Рожерио из «Сассуоло».

«Спартак» и «Сассуоло» были близки к соглашению о трансфере бразильского защитника за 8 миллионов евро. Однако генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали заявил, что трансфер не состоится, объяснив это нежеланием «иметь дело с русскими».

– «Сассуоло» отказался продавать из‑за конфликта на Украине. Насколько это правда?

– Мне сложно комментировать слова агента, что он конкретно имел в виду. Мы действительно рассматривали этого игрока, вели по нему переговоры, но на данный момент они закончены. Я не вижу шансов, что он окажется в « ».

– Есть ощущение, что этой историей клуб выбивает просто больше денег?

– Я не исключаю такой возможности, и я видел это по ходу других переговоров, когда нас использовали, чтобы приподнять стоимость. Но в данном конкретном случае мне сложно комментировать то, что в голове у человека, который это говорил. У нас было понимание, что мы близки к договоренностям, но они приняли вот такое решение.

– Официальную бумагу вам прислали? Или узнали из медиа?

– На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев и документов такого рода у нас нет. Думаю, что на данном этапе возвращение к данной кандидатуре невозможно, « » не хочет его продавать.

– Вы еще рассматриваете игроков на позицию центрального защитника?

– Мы рассматриваем варианты усиления, но как я уже говорил, всерьез можно будет говорить о сделке в том случае, если будет вариант, который нас усилит, – сказал .