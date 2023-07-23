Гендиректор «Спартака» о Рожерио: «Сассуоло» не хочет его продавать, переговоры окончены. Были близки к соглашению, но они вот так решили»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Сассуоло Матч ТВ Рожерио да Силва Джованни Карневали Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» прокомментировал срыв трансфера Рожерио из «Сассуоло».

«Спартак» и «Сассуоло» были близки к соглашению о трансфере бразильского защитника за 8 миллионов евро. Однако генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали заявил, что трансфер не состоится, объяснив это нежеланием «иметь дело с русскими».

– «Сассуоло» отказался продавать Рожерио из‑за конфликта на Украине. Насколько это правда?

– Мне сложно комментировать слова агента, что он конкретно имел в виду. Мы действительно рассматривали этого игрока, вели по нему переговоры, но на данный момент они закончены. Я не вижу шансов, что он окажется в «Спартаке».

– Есть ощущение, что этой историей клуб выбивает просто больше денег?

– Я не исключаю такой возможности, и я видел это по ходу других переговоров, когда нас использовали, чтобы приподнять стоимость. Но в данном конкретном случае мне сложно комментировать то, что в голове у человека, который это говорил. У нас было понимание, что мы близки к договоренностям, но они приняли вот такое решение.

– Официальную бумагу вам прислали? Или узнали из медиа?

– На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев и документов такого рода у нас нет. Думаю, что на данном этапе возвращение к данной кандидатуре невозможно, «Сассуоло» не хочет его продавать.

– Вы еще рассматриваете игроков на позицию центрального защитника?

– Мы рассматриваем варианты усиления, но как я уже говорил, всерьез можно будет говорить о сделке в том случае, если будет вариант, который нас усилит, – сказал Олег Малышев.

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Хочется пожелать итальянцам Сассуоло в этом сезоне
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Никита Самарин
Очень радует, что Малышев после каждого матча останавливается и разговаривает.
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Gunter1769
Я так полагаю, что летняя трансферная компания Спартака завершена. По сути усиление только в лице Бонгонда, а этого для борьбы за первое место, даже с учетом якобы ослабленного Зенита, недостаточно
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Данила Данайцев
Возможно если бы подписали , не увидели бы сегодняшнего представления от Хлусевича, так что пусть будет к лучшему.
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alexus-1990
на кой хрен тогда вообще начинали переговоры с русскими)
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Ксяоми Ноутов
У него контракт последний год, можно зимой попробовать договориться, чтобы следующим летом перешел свободным агентом. ЛЗ в любом случае нужен будет, даже если сейчас никого не купят на эту позицию.
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Geronimo Good
>Мне сложно комментировать слова агента
Какого ещё агента? Это слова владельца клуба.
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Marienburg
Ответ Ебздрогыч
Хочется пожелать итальянцам Сассуоло в этом сезоне
В оральном дерби с Осасуной
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Geronimo Good
Ответ Ебздрогыч
Хочется пожелать итальянцам Сассуоло в этом сезоне
Ваша мелочная обида и глупое пожелание выглядят жалко.
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Айнур Гайсин
Ответ Данила Данайцев
Возможно если бы подписали , не увидели бы сегодняшнего представления от Хлусевича, так что пусть будет к лучшему.
Ну голы он забил с везением, а вот ошибался он и будет ошибаться не случайно
+2
-2
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Artie Bukko
Ответ Айнур Гайсин
Ну голы он забил с везением, а вот ошибался он и будет ошибаться не случайно
во втором голе какое везение? сыграл как топовый футболист
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Geronimo Good
Ответ Данила Данайцев
Возможно если бы подписали , не увидели бы сегодняшнего представления от Хлусевича, так что пусть будет к лучшему.
Невозможно. Не был бы готов.
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