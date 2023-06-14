«Чемпионства «Зенита» – не его проблемы, как сказал Дюков. Лига будет интереснее, когда другие составят конкуренцию». Генсек РФС Митрофанов об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Александр Дюков Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом в 5-й раз подряд, обеспечив себе титул за 4 тура до конца чемпионата.

«Лучше всего на этот вопрос ответил Александр Валерьевич [Дюков]. Он сказал, что чемпионства «Зенита» – это не проблемы «Зенита». Конечно, наш чемпионат будет интереснее, когда другие клубы станут составлять большую конкуренцию друг другу. И «Зениту», в том числе.

Надеемся, в этом помогут финансовые средства, которые зарабатывают клубы от доходов РПЛ и в Кубке России. А также внутренняя работа в клубах, влияющая на то, как выглядит команда», – сказал Максим Митрофанов.

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6 комментариев

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Pelerin
Мальчики Дюков и Митрофанов делают вид, что никак не связаны с Зенитом ))
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wlad wasew
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"
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Ковид 07.10.52
Совсем обнаглели типы из одного городка..мало им , что народное достояние по понятиям разбрасывают, так еще и издеваются над теми кому его недают...тьфу...
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