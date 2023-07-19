«Fan ID не оформляют те, у кого рыльце в пушку. Вырастет новое поколение, которое будет заполнять стадионы без шпаны, устраивающей дебоши». Колосков о карте болельщика

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Вячеслав Колосков OLIMPBET Суперкубок России Р-Спорт Fan ID Футбол

Вячеслав Колосков выступил против отмены Fan ID.

«Здравое зерно в этой ситуации заключается в том, что самое главное – не допустить безобразия на трибунах. В связи с этим и был введен паспорт болельщика. Посмотрите – весь сезон прошел у нас без сучка и без задоринки, нигде не было ни одной стычки.

И вспомните матч Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом» в Казани. Сколько там арестовали болельщиков – 150, 200? А это все те люди, которых без карты болельщика не допускают на трибуны стадионов. Поэтому я твердый сторонник того, чтобы карту болельщика не отменяли.

Через год-два вырастет новое поколение болельщиков, которое будет ходить на матчи и заполнять стадионы. Но уже без этой шпаны, которая устраивает всякие дебоши на трибунах. Я не считаю это жесткой мерой, это элементарная мера.

Я сам оформил карту болельщика и потратил на это всего четыре с половиной минуты. Ведь ее не оформляют те, у кого рыльце в пушку. Те, кто понимают, что их не допустят, потому что у них биография не соответствует.

Поэтому они даже не стараются подавать документы, потому что знают – они их не получат, поскольку ранее уже неоднократно были уличены в организации беспорядков на стадионах. Поэтому я полностью за то, чтобы сохранить карту болельщика», –  сказал почетный президент РФС.

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID

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114 комментариев

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Алексей Шукалов
У Колоскова и ему подобных - рыльце совсем не в пушку))))))
+191
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+186
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Spartakus1984
Никогда ничего не нарушал на стадионе,на фанатском секторе не бывал,фан уйди не хочу оформлять принципиально.А Колосков пополиз.
+188
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+180
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Денис Давыдов
Только ты, старик, нового поколения уже не увидишь.
+109
-6
+103
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Александр Колосов
Можно подумать, до этого людей убивали на трибунах. А в этом сезоне я подскажу, почему нет происшествий, потому что нет болельщиков. Когда же все эти старые флюгеры уйдут из футбола, аж читать противно.
+59
-2
+57
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Tun
Давайте вспомним последний дебош от фанатов? От омона помню, очереди бестолковые помню, мужик от инфаркта умер при полном попустительстве врачей и персонала - помню
+36
-1
+35
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Дядя ТУРА
Ответ Александр Сачков
А почему именно Вы не хотите его оформлять? Потому что так потребовали фанаты?
Я тоже категорически против. хотя почти на все матчи Локо ходил. спокойно смотрел.
+25
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Spartakus1984
Ответ Александр Сачков
А почему именно Вы не хотите его оформлять? Потому что так потребовали фанаты?
Считаю,что и так достаточно контроля у государства за мной и моих данных им достаточно.В будущем останется только чип для контроля вшить народу,и найдутся,такие как ты задающие вопросы нелепые.
+25
-1
+24
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alexey102rus
А рыльце Колоскова явно побывало в местах похуже и пачкалось скорее каловыми массами вышестоящих над Колосковым.
+20
0
+20
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Docentr9
80 процентам нового поколения ваш футбол на фиг не сдался
+17
0
+17
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Безумный Макс
Ответ Александр Сачков
А почему именно Вы не хотите его оформлять? Потому что так потребовали фанаты?
отрабатываешь свои 30 серебряников?!))
+16
0
+16
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leikocyt
Деятельность Колоскова у меня ассоциируется с матчем Тироль - Локомотив, когда из за ошибки судьи назначили переигровку. И наши футбольные чинуши во главе с Колосковым проглотили абсолютно позорнейше решение УЕФА и не смогли отстоять правоту российского клуба.
+15
0
+15
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Дядя ТУРА
Ответ Spartakus1984
Считаю,что и так достаточно контроля у государства за мной и моих данных им достаточно.В будущем останется только чип для контроля вшить народу,и найдутся,такие как ты задающие вопросы нелепые.
а чё такого? Я сходил в МФЦ. чип за две минуты без очереди вшили. все очень удобно. для нашей безопасности
+16
-2
+14
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Лимит Лимитович
Есть с тюремного переводчик?
+11
0
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schwein
Ответ Александр Сачков
А почему именно Вы не хотите его оформлять? Потому что так потребовали фанаты?
Не хочу поддерживать внедрение системы за миллиарды бюджетных денег, которая:
1. Не увеличивает уровень безопасности на стадионе
2. Никак не помогает в недопуске человека на стадион
3. Является инструментом репрессий путем аннулирования без суда и следствия.
+12
-1
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Док163
Да вот только кто это новое поколение поведет для начала на стадион и передачи традиции болеете и сопереживания своей команде?))) законом обяжете ?
+11
-1
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Visa
Ответ Александр Колосов
Можно подумать, до этого людей убивали на трибунах. А в этом сезоне я подскажу, почему нет происшествий, потому что нет болельщиков. Когда же все эти старые флюгеры уйдут из футбола, аж читать противно.
Так в общем же этого и добивались. Нет болельщиков, нет проблем. А бюджеты и так за госбабки наполняются, смысла в привлечении болельщиков=проблем нет. Профит.
+9
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Павел Мельников
Ответ Александр Сачков
А почему именно Вы не хотите его оформлять? Потому что так потребовали фанаты?
Вариант с тем, что человек может беречь свои персональные данные, уже не рассматривается?
+10
-1
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Дядя ТУРА
Ответ Алексей Шукалов
У Колоскова и ему подобных - рыльце совсем не в пушку))))))
кристально честный человек
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molot p
поколение, которому будут в школе уроки патриотизма проводить?
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-1
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Bavarec-Art
Скорее вырастит новое поколение чиновников, которое не будет таким узколобым.
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Pavel Matveenko
А если не вырастет поколение без пушка?
+9
-2
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Юрий Бондарь
Ответ Slavnov
в пушку не пушку не знаю,но поколение вырастет,это вопрос времени,мне жаль фанатов,которые встали в позу,время быстро пролетит и дедулей,ты уже не сможешь получить те же ощущения от фанатской трибуны,да и страдает клуб,а не те кто ввел закон им вообще параллельно,ходит кто,нет,по статистике у них все ровно
Мне 64, болел на 10-ке, потом на Вираже, ощущения с годами не меняются! Фан ай ди оформлять не буду, дождусь его отмены. Ничто не вечно под Луной!
+4
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Slavnov
в пушку не пушку не знаю,но поколение вырастет,это вопрос времени,мне жаль фанатов,которые встали в позу,время быстро пролетит и дедулей,ты уже не сможешь получить те же ощущения от фанатской трибуны,да и страдает клуб,а не те кто ввел закон им вообще параллельно,ходит кто,нет,по статистике у них все ровно
вся разница в какую позу встать ) твой выбор мы поняли
+4
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Ковид 07.10.52
В предыдущие выступления этот тип говорил, что за пять минут оформил. теперь со второй попытки ускорился до 4,5 ...не стареют душой ветераны...тьфу...лицемер...
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Дмитрий
Ответ Док163
Да вот только кто это новое поколение поведет для начала на стадион и передачи традиции болеете и сопереживания своей команде?))) законом обяжете ?
Я не веду 6-летнего сына потому что нет фанатского сектора и соответсвенно перфа. А унылым катанием мяча с отдельными выкриками не хочу создавать впечатление.
+5
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