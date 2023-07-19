«Fan ID не оформляют те, у кого рыльце в пушку. Вырастет новое поколение, которое будет заполнять стадионы без шпаны, устраивающей дебоши». Колосков о карте болельщика

Вячеслав Колосков выступил против отмены Fan ID.

«Здравое зерно в этой ситуации заключается в том, что самое главное – не допустить безобразия на трибунах. В связи с этим и был введен паспорт болельщика. Посмотрите – весь сезон прошел у нас без сучка и без задоринки, нигде не было ни одной стычки.

И вспомните матч Суперкубка России между и « » в Казани. Сколько там арестовали болельщиков – 150, 200? А это все те люди, которых без карты болельщика не допускают на трибуны стадионов. Поэтому я твердый сторонник того, чтобы карту болельщика не отменяли.

Через год-два вырастет новое поколение болельщиков, которое будет ходить на матчи и заполнять стадионы. Но уже без этой шпаны, которая устраивает всякие дебоши на трибунах. Я не считаю это жесткой мерой, это элементарная мера.

Я сам оформил карту болельщика и потратил на это всего четыре с половиной минуты. Ведь ее не оформляют те, у кого рыльце в пушку. Те, кто понимают, что их не допустят, потому что у них биография не соответствует.

Поэтому они даже не стараются подавать документы, потому что знают – они их не получат, поскольку ранее уже неоднократно были уличены в организации беспорядков на стадионах. Поэтому я полностью за то, чтобы сохранить карту болельщика», – сказал почетный президент .

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