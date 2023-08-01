Агбонлахор недоволен критикой Онана в адрес Магуайра: «Просто Харри легкая мишень. Повел бы Андре себя так с Лисандро или Рэшфордом? Не думаю»
Габриэль Агбонлахор недоволен критикой Андре Онана в адрес Харри Магуайра.
В товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США «Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3. В одном из эпизодов Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру.
«Прежде всего, Магуайр не сделал ничего плохого. Он отдал мяч полузащитнику, и тот его потерял. Мне кажется, он просто стал легкой мишенью.
Мне не понравился поступок Онана. Повел бы он себя так же с [Лисандро] Мартинесом или даже Маркусом Рэшфордом? Не думаю.
Я бы понял, если бы ошибка была серьезной и привела к пропущенному голу, или если бы это произошло по вине самого Магуайра, что вполне справедливо. Но мне хотелось бы видеть равное отношение ко всем игрокам.
Я понимаю, что Онана пытается задать высокие стандарты, но если понаблюдать за его игрой, можно увидеть, что он часто допускает ошибки», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире talkSPORT.
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Или это другое
Но в целом, конечно, это вопрос командной неразберихи. Каждый полагается на партнёра.