Агбонлахор недоволен критикой Онана в адрес Магуайра: «Просто Харри легкая мишень. Повел бы Андре себя так с Лисандро или Рэшфордом? Не думаю»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Габриэль Агбонлахор Кристиан Эриксен Харри Магуайр Себастьян Аллер Андре Онана Маркус Рэшфорд Лисандро Мартинес Футбол

Габриэль Агбонлахор недоволен критикой Андре Онана в адрес Харри Магуайра.

В товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США «Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3. В одном из эпизодов Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру.

«Прежде всего, Магуайр не сделал ничего плохого. Он отдал мяч полузащитнику, и тот его потерял. Мне кажется, он просто стал легкой мишенью.

Мне не понравился поступок Онана. Повел бы он себя так же с [Лисандро] Мартинесом или даже Маркусом Рэшфордом? Не думаю.

Я бы понял, если бы ошибка была серьезной и привела к пропущенному голу, или если бы это произошло по вине самого Магуайра, что вполне справедливо. Но мне хотелось бы видеть равное отношение ко всем игрокам.

Я понимаю, что  Онана пытается задать высокие стандарты, но если понаблюдать за его игрой, можно увидеть, что он часто допускает ошибки», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире talkSPORT.

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42 комментария

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Илья Долапчи
Действительно, давайте не будем критиковать бедного Харри, подумаешь привозит опасные моменты у своих ворот на регулярной основе! Это же всего лишь защитник, купленный за 80 млн, играющий в одном из топ клубов мира, что вы от него хотите?
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deil26
Лёгкая мишень. Два метра ростом, почти центнер веса.
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Born is the King
Здесь Габи всё объективно сказал. Онана выбрал самого критикуемого и прыгает на него будучи тем ещё привозом похлеще Макваера
+30
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majestic1980
Ответ Илья Долапчи
Действительно, давайте не будем критиковать бедного Харри, подумаешь привозит опасные моменты у своих ворот на регулярной основе! Это же всего лишь защитник, купленный за 80 млн, играющий в одном из топ клубов мира, что вы от него хотите?
Нужно отнестись с пониманием!
+16
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Marina_Greta
Харри по-человечески жаль, у него сейчас такой образ, что все на него вешать можно. Лучше ему сменить клуб и обстановку, перезагрузить карьеру.
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ARIGAMI ARIGAMI
В чем он не прав? Просто у Андрея хватило одного места обругать этого холодильника нерабочего
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Extrim
Онана вообще наглый парень,так что смог бы наорать и на них легко,да и с чего он взял что у Лисандро и Решфорда огромный авторитет в команде?
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PokaNeBatya
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В чем он не прав? Просто у Андрея хватило одного места обругать этого холодильника нерабочего
ну так жарко в это время года , а он не работает , вот и сильно злятся люди
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Mark Safa
Ответ Илья Долапчи
Действительно, давайте не будем критиковать бедного Харри, подумаешь привозит опасные моменты у своих ворот на регулярной основе! Это же всего лишь защитник, купленный за 80 млн, играющий в одном из топ клубов мира, что вы от него хотите?
Хороши холодильник, а главное без гарантии
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Today I feel Qatari
Ответ Born is the King
Здесь Габи всё объективно сказал. Онана выбрал самого критикуемого и прыгает на него будучи тем ещё привозом похлеще Макваера
Было бы честно теперь покричать всей командой на онану когда тут пустит очередной парашютик за уши
+11
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majestic1980
Казалось бы причем тут Рэшфорд и оборона)
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Marcus-light
Ответ deil26
Лёгкая мишень. Два метра ростом, почти центнер веса.
Лёгкая, потому что Харри не так глуп, и гасить Онану не будет. Но по правде говоря, то что сделал Онана - желание влегкую завоевать авторитет. Единственная ошибка во втором тайме была у Макгуайра? Я, кстати, отчасти соглашусь с Агбонлахором, полузащитник всегда должен делать шаги навстречу мячу, а не стоять. Но по сути, он на кого-то ещё сорвался? Нет, тихонько потом стоял
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Артем Федосеев
Ну если честно то Харри обрез сделал своим пасом и вместо того,чтоб бежать бегом обратно,он пешком пошёл…но он вроде центральный защитник и должен быть около ворот и защищать их.
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maximilian_15
Другие так не косячат
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Роман Ковачевич
Так о прав, вспомните финал лч с кариусом, никто его после таких больших ошибок В финале лч не стал ругать на поле или высказывать недовольство на виду у всех или публично в прессе, все стало его защищать наоборот, возможно в в раздевалке его поругали товарищи, но уже за закрытыми дверями.
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Сергей Галынский
Хм,а если Онана нашкодит,то на него можно наорать?
Или это другое
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Любезный Коссутий
опять этот АВ’шный середняк вылез со своим, никому не интересным, мнением
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damondiamond
Он ему напихал за то, что не отдал пас назад, а отдал защитнику в сложную ситуацию, что привело к контратаке и почти голом) Мартинес всегда играет с Онана в пас, так что комментарии Абгонлахора как обычно для хайпа
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Турко Ибрагимов
повел бы, абсолютно все равно Онане на кого орать если по делу
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Леонид Ботвинник
Я бы не удивился , если бы это сказал какой нибудь журналист. А футболист, поигравший в приличной лиге прекрасно знает, что для вратаря неприкпсаемых нет . И это нормальная, рабочая схема. Кстати тот же Лиссандро достаточно получал от Андре в Аяксе. Поэтому Абгонлахору не зачёт , пук в небо.
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ABPOP
Ответ Илья Долапчи
Действительно, давайте не будем критиковать бедного Харри, подумаешь привозит опасные моменты у своих ворот на регулярной основе! Это же всего лишь защитник, купленный за 80 млн, играющий в одном из топ клубов мира, что вы от него хотите?
а причем тут цена? как будто он сам себе такой ценник поставил!
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Zizu Zinedin
А че этот угелек Линделфу ниче не сказал тогда мю пропустил два гола из-за него 🙄
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НРИ
Ответ Zizu Zinedin
А че этот угелек Линделфу ниче не сказал тогда мю пропустил два гола из-за него 🙄
Как версия : Онана со скамейки не смог докричаться до линделефа находящегося на поле
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Spaten
Зарабатывает дешевый авторитет воротчик. Сначала стань Шмейхелем или Ван дер Саром, потом рот открывай.
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Marcus-light
Ответ Tyrone Woodley
Ты посмотри, Эриксен ему возвращает мяч потому что у него на ноге висит игрок. Между ними 2-3 метра кому в той ситуации Эриксен вообще отдаст мяч... Магуайр как и вся команда должна работать над контролем мяча под прессингом...
Наверное, Эриксен под прессингом должен делать что-то более вразумительное, чем пасовать стоящему рядом ЦЗ? Хоть в аут выноси. Если бы на месте Макгуайра был Пуйоль, он бы и Онана, и Эриксену бы высказал.
Но в целом, конечно, это вопрос командной неразберихи. Каждый полагается на партнёра.
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