Агбонлахор недоволен критикой Онана в адрес Магуайра: «Просто Харри легкая мишень. Повел бы Андре себя так с Лисандро или Рэшфордом? Не думаю»

Габриэль Агбонлахор недоволен критикой Андре Онана в адрес Харри Магуайра.

В товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США « » уступил дортмундской « » со счетом 2:3. В одном из эпизодов Магуайр отдал слабый пас , в результате чего у ворот « » возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар , а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру.

«Прежде всего, Магуайр не сделал ничего плохого. Он отдал мяч полузащитнику, и тот его потерял. Мне кажется, он просто стал легкой мишенью.

Мне не понравился поступок . Повел бы он себя так же с [ ] Мартинесом или даже ? Не думаю.

Я бы понял, если бы ошибка была серьезной и привела к пропущенному голу, или если бы это произошло по вине самого , что вполне справедливо. Но мне хотелось бы видеть равное отношение ко всем игрокам.

Я понимаю, что Онана пытается задать высокие стандарты, но если понаблюдать за его игрой, можно увидеть, что он часто допускает ошибки», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире talkSPORT.

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