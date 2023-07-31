Эрик тен Хаг: «В «МЮ» стандарты были не на высоте, когда я пришел. Если у тебя неправильный образ жизни, тебя уничтожат, футбол топ-уровня очень сложный»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что футболисты должны быть профессионалами на поле и за его пределами.

«Все игроки должны вести правильный образ жизни. Профессиональный футбол – штука жесткая, поэтому игроки не могут совмещать полную сенсаций жизнь с футболом топ-уровня.

Футбол топ-уровня сейчас очень сложный: 60 игр за клуб в течение сезона, 10 – за сборную. Когда у тебя 70 игр, это означает, что каждые 3-4 дня ты должен демонстрировать высочайшую физическую подготовку. Если ты не ведешь правильный образ жизни, тебя уничтожат.

Что важно? Сон, восстановление, питание. Три ключевые области. Если ты допускаешь в них ошибки, у тебя проблемы. Ты не можешь проявлять себя. Это относится к каждому футболисту.

Я думаю, что в целом, когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», стандарты здесь были не на высоте. Это правда. Я настаиваю на высочайших стандартах в отношении сна, восстановления и питания, потому что от этого зависит, сможешь ли ты играть на должном уровне каждые 3-4 дня.

Это требуется от каждого топ-футболиста, так что мы в «МЮ» задаем высочайшую планку. Нужна правильная культура, нужны правильные игроки», – заявил главный тренер «Юнайтед».

11 комментариев

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Stereophonics89
Ответ Ебздрогыч
То есть Роналду в интервью был во многом прав?
в чём-то прав, а в чем-то нет
ну ни старый бассейн ему помешал выйти на замену в матче против ТТХ
ни бассейн превратил его из голевой машины в просто что-то бегающее
ЧМ наглядно продемонстрировал спад Роналду

так что все эти разговоры ни о чём
+11
-3
+8
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Donald J. Trump
Зато уровень рыбалки в МЮ был на высоте до прихода голландца
+4
-2
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Stereophonics89
Ответ Artuom Batishev
ЧМ показал физруков-тренеров. Например, Силва и КДБ(сильно играющие в клубе) паршиво выступили на ЧМ.
Силва и КдБ в клубах хорошо играли, а у Роналду и этого не было
+2
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Умар Цокаев
Ответ Donald J. Trump
Зато уровень рыбалки в МЮ был на высоте до прихода голландца
На рыбалке держались финансы МЮ
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Ебздрогыч
То есть Роналду в интервью был во многом прав?
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CONST_VAN_G
Они и сейчас на дне
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Artuom Batishev
Ответ Ебздрогыч
То есть Роналду в интервью был во многом прав?
Естественно. Его хейтили именно потому, что это Роналду, а не потому что он якобы не прав 😅
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QWertY
Ответ Ебздрогыч
То есть Роналду в интервью был во многом прав?
Ага, особенно в том, что он в Европе кому то нужен и не перейдет в Аль Наср ради денег)
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