Эрик тен Хаг: «В «МЮ» стандарты были не на высоте, когда я пришел. Если у тебя неправильный образ жизни, тебя уничтожат, футбол топ-уровня очень сложный»
Эрик тен Хаг заявил, что футболисты должны быть профессионалами на поле и за его пределами.
«Все игроки должны вести правильный образ жизни. Профессиональный футбол – штука жесткая, поэтому игроки не могут совмещать полную сенсаций жизнь с футболом топ-уровня.
Футбол топ-уровня сейчас очень сложный: 60 игр за клуб в течение сезона, 10 – за сборную. Когда у тебя 70 игр, это означает, что каждые 3-4 дня ты должен демонстрировать высочайшую физическую подготовку. Если ты не ведешь правильный образ жизни, тебя уничтожат.
Что важно? Сон, восстановление, питание. Три ключевые области. Если ты допускаешь в них ошибки, у тебя проблемы. Ты не можешь проявлять себя. Это относится к каждому футболисту.
Я думаю, что в целом, когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», стандарты здесь были не на высоте. Это правда. Я настаиваю на высочайших стандартах в отношении сна, восстановления и питания, потому что от этого зависит, сможешь ли ты играть на должном уровне каждые 3-4 дня.
Это требуется от каждого топ-футболиста, так что мы в «МЮ» задаем высочайшую планку. Нужна правильная культура, нужны правильные игроки», – заявил главный тренер «Юнайтед».
ну ни старый бассейн ему помешал выйти на замену в матче против ТТХ
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так что все эти разговоры ни о чём