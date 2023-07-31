Онана отругал Магуайра за ошибку в матче с «Боруссией». Защитник отдал слабый пас на Эриксена – это привело к опасному моменту дортмундцев

Андре Онана был недоволен игрой Харри Магуайра в одном из эпизодов матча с «Боруссией».

В товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США «Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской « » со счетом 2:3.

В одном из эпизодов во втором тайме отдал слабый пас , в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар , а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

Ранее главный тренер « » Эрик тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки.