Онана отругал Магуайра за ошибку в матче с «Боруссией». Защитник отдал слабый пас на Эриксена – это привело к опасному моменту дортмундцев

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия товарищеские матчи (клубы) Кристиан Эриксен Харри Магуайр Себастьян Аллер Андре Онана Футбол

Андре Онана был недоволен игрой Харри Магуайра в одном из эпизодов матча с «Боруссией».

В товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США «Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.

В одном из эпизодов во втором тайме Харри Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки.

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23 комментария

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Ебздрогыч
Ругать Магуайра за ошибку - это все равно что ругать холодильник за отсутствие еды
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Джа-Джа Бинкс
Не, ну зарабатывать себе авторитет в команде на Магвайере это низко)
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f_L_ake
У нас тут так не принято!)
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ман сити фейк
Надо было по морде бить. Все болелы МЮ были бы довольны
+9
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Power Lifting
А Мане бы врезал ))
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Кан и Баллак сидят в баре
При следующем трансфере вратаря в МЮ - обязательный пункт в контракте должен быть- Продажа Макгуайра)
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Любезный Коссутий
Мю убрал одного привозилу, но второй остался. товарняки - хрен с ними, но в оф. матчах Макгавра нельзя выпускать.
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Сергей Кайзер
Да там по видео маленький нагоняй всего-то.
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dimamak10
Из канала МЮ

😎Магуайр точным ударом отправляет мяч в крестовину своих ворот!
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<~Inter~>
Характер по сути чуть ли не единственный минус Онаны. Он уж очень вспыльчивый и не всегда понятно как это отразится на раздевалке
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Sergey Kuznetsov
Онана, ты чё на!
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Локоть Артеста
Магуайр и косяки давно стали синонимами. Подумать только, 90 млн отдали за этого "защитника", при том что он ничем не лучше Паршивлюка.
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avcgloronalduMU
видео эпизода
https://youtu.be/ipCeb_4jPQk?feature=shared

Тен хаг устроил буллинг Харри через онану?)
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градус ненависти
Перефразируя известный мем с виселицей

Де Хеа: «В первый раз?» (с)
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U
Бывает, не привык ещё.
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geoo9
что этот нига себе позволяет
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United_LP
Вот это новость!
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r24y48pvqr
Ответ Ебздрогыч
Ругать Магуайра за ошибку - это все равно что ругать холодильник за отсутствие еды
Аххахаххаххаа
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ДедаДома.нет
Ответ ман сити фейк
Надо было по морде бить. Все болелы МЮ были бы довольны
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Bego Yusupov
Ответ ДедаДома.нет
Комментарий удален модератором
а что такого я бы был рад
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