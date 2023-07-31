Тен Хаг о лишении Магуайра капитанства: «Ничего против него не имею, но это на пользу «МЮ». Харри – очень хороший защитник, он должен бороться за место»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о перспективах Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

– Вы приняли серьезные решения этим летом, лишив Харри Магуайра капитанской повязки и отказавшись продлевать контракт с Давидом Де Хеа. Насколько это было тяжело?

– Между тренером и человеком есть отличия. Футбол топ-уровня заточен на результат. Из-за это принимать такие решения необходимо, но нужно делать это по-честному, все должно быть прозрачно. Клуб назначил меня, чтобы я принимал такие решения и сообщал о них честно и прямо. Это я и стараюсь сделать всегда.

Я не имею ничего против Харри, но это было на пользу команде. После этого нужно просто принять решение. Но я не скажу, что Харри – не часть этого состава. Он должен бороться за свое место. Это очень хороший центральный защитник. Просто ему нужно проявить себя. Все зависит от него, и я думаю, что он способен на это, – сказал тен Хаг.

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11 комментариев

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Зизуха
Карпин бы проще ответил: "Какая разница кто эту тряпку носит"
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atomio
Ответ Ебздрогыч
Магуайру нужно немного охладить свои ожидания. Ну, вы понимаете...
Для начала бы разморозить…
+2
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Ебздрогыч
Магуайру нужно немного охладить свои ожидания. Ну, вы понимаете...
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DolJun
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igls54
Харри, конечно, не Розенлев или Либхер, но явно не хуже Атланта
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Aleksey Yashin
"Между тренером и человеком есть отличия"

Как и между холодильником и человеком есть отличия.
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Marcus-light
Почему-то всё время ощущение, что Эрик довольно тяжёлый человек. На уровне Аякса его мнимый авторитет имеет место, там много молодёжи и игроков, которые рады "исполнять". Но в топ-клубе очень важно всё время прикрывать игроков от нападок журналистов, всем видом показывать, что ты готов биться за них. Тогда они ответят тем же. Тен Хаг же постоянно подчёркивает своё превосходство.
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Marina_Greta
Круче Харри только мимика Фила Джонса.
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Лёха Миллер
Harry Maguire - your defense is fire
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QWertY
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Это хорошо, что холодос остался в МЮ...думаю, Эрик 7Хаг еще не раз увидит 0-7 на табло, плохо что ушел Дыр Хея, отличная связка была в команде.
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a2wai
Если посмотреть на это со стороны - Тен Хаг всеми способами пытается мотивировать Магуайра, чтобы он боролся за место в составе, а если не выйдет - то сплавить можно всегда.

Вопрос, нужно ли уже это так самому Холодосу.
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Born is the King
Ответ DolJun
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Мани Мейз скорее всего указал такой пункт в контракте
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