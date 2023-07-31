Тен Хаг о лишении Магуайра капитанства: «Ничего против него не имею, но это на пользу «МЮ». Харри – очень хороший защитник, он должен бороться за место»

Эрик тен Хаг высказался о перспективах Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

– Вы приняли серьезные решения этим летом, лишив капитанской повязки и отказавшись продлевать контракт с Давидом Де Хеа. Насколько это было тяжело?

– Между тренером и человеком есть отличия. Футбол топ-уровня заточен на результат. Из-за это принимать такие решения необходимо, но нужно делать это по-честному, все должно быть прозрачно. Клуб назначил меня, чтобы я принимал такие решения и сообщал о них честно и прямо. Это я и стараюсь сделать всегда.

Я не имею ничего против Харри, но это было на пользу команде. После этого нужно просто принять решение. Но я не скажу, что Харри – не часть этого состава. Он должен бороться за свое место. Это очень хороший центральный защитник. Просто ему нужно проявить себя. Все зависит от него, и я думаю, что он способен на это, – сказал тен Хаг.