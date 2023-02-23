Онана и Джеко поругались во время матча с «Порту» – Андре говорил Эдину «заткнуться». Чалханоглу закрывал рот вратарю

Теги Интер Порту серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Эдин Джеко Хакан Чалханоглу Андре Онана Футбол

Вратарь «Интера» Андре Онана поругался с Эдином Джеко во время матча с «Порту».

«Интер» обыграл «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Камерунский голкипер кричал и указывал пальцем на Джеко после того, как тот сказал Онане замолчать, не спорить с судьей и продолжать матч. В ответ на это Андре сказал Эдину «заткнуться».

Вмешаться пришлось Хакану Чалханоглу. Турецкий полузащитник подбежал к Онане и закрыл ему рот ладонью.

Фото: скриншот трансляции ZVoetbal, globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

После игры камерунец прокомментировал инцидент.

«Такие вещи случаются в игре, каждый имеет право думать, что хочет. Если адреналин, который заставляет нас злиться, также помогает нам выигрывать матчи, как мы это сделали сегодня, то это только приветствуется!» – сказал Онана в интервью Sky Sport Italia. 

Это нормальная ситуация, мы в Лиге чемпионов, и все хотят победить. Мы уже посмеялись над этим, такие вещи случаются, когда адреналин зашкаливает», – добавил Чалханоглу.

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11 комментариев

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karaDENIZZZ
Онану выгнали из сборной со скандалом. Со скандалом ушел из Аякса. Теперь здесь рот свой открыл. Гниль какая-то.
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powerplayer
Да никто не ругался, хватит разжигать.
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Умар Тайпанов
онана лучший в матче)
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Анатолий Бабкин
Обожрался таблеток жены и истерит как баба
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arsenal.ave
Ответ HI MARS
Что творится то?300 лет назад Онана и пикнуть бы не смог в адрес Джеко
Что творится то а, 30 лет назад ты сюда бы и написать не смог)
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zugzwang
неудивительно что его выгнали из сборной
+2
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Екн Лор
Допингист разошёлся
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Никита Алексеев
С Хаканом выглядело забавно)
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HI MARS
Комментарий скрыт
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Плотников Семен
Ого) как будто Джеко такой добряк, что его тяжко разозлить) главное что все закончилось мирно
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Барсик Юрана
И двух дней не прошло
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