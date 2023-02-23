Онана и Джеко поругались во время матча с «Порту» – Андре говорил Эдину «заткнуться». Чалханоглу закрывал рот вратарю

Вратарь « » поругался с во время матча с « ».

«Интер» обыграл «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала .

Камерунский голкипер кричал и указывал пальцем на Джеко после того, как тот сказал Онане замолчать, не спорить с судьей и продолжать матч. В ответ на это Андре сказал Эдину «заткнуться».

Вмешаться пришлось Хакану Чалханоглу. Турецкий полузащитник подбежал к Онане и закрыл ему рот ладонью.

Фото: скриншот трансляции ZVoetbal, globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

После игры камерунец прокомментировал инцидент.

«Такие вещи случаются в игре, каждый имеет право думать, что хочет. Если адреналин, который заставляет нас злиться, также помогает нам выигрывать матчи, как мы это сделали сегодня, то это только приветствуется!» – сказал Онана в интервью Sky Sport Italia.

Это нормальная ситуация, мы в Лиге чемпионов, и все хотят победить. Мы уже посмеялись над этим, такие вещи случаются, когда адреналин зашкаливает», – добавил Чалханоглу.

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