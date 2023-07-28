Окружение Вендела считает, что «Зенит» продаст хавбека «Фламенго» за 18 млн евро, оставив себе часть прав

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел деньги Футбол

У «Фламенго» осталось пять дней на то, чтобы договориться с «Зенитом» по Венделу.

Как утверждает Goal, представители бразильского клуба стремятся приобрести полузащитника до закрытия трансферного окна и сегодня снова проведут переговоры с российской командой.

Ранее «Фламенго» предлагал «Зениту» 13-15 млн евро, но петербуржцы требовали 20 млн. В окружении Вендела полагают, что клуб Мир РПЛ согласится продать игрока за 18 млн, при этом оставив себе часть прав на него.

Вендел просил «Зенит» снизить на него цену, но получил отказ. Теперь ждут новое предложение от «Фламенго»

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16 комментариев

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Erhff
Ответ Луизао фром мексика
Спартак:подписывает фримпонга, керера, санчеса Зенит:пытается продать вендела😂😂😂😂
ты вместе с менеджментом Спартака курил?
+22
-2
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Peter Parker
Права оставят в Зените. Обязанности продадут Фламенго. Profit
+9
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Новый тренер ФК Спартак
Продать Венделя по частям. Чисто питерску сделка))
+11
-3
+8
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Валерий Охотин
Ответ Луизао фром мексика
Спартак:подписывает фримпонга, керера, санчеса Зенит:пытается продать вендела😂😂😂😂
Подписали ? Мечты сбываются , Газпром.
+4
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pogbadrogba
Ну ок, держите в курсе🤷‍♂️🤪
+2
-1
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Не уверен!!
Ответ Айрат Ситдиков
Вы свою статью не читали?) какие часть прав еще?)
Ну часть прав на игрока. Для Южной Америке очень популярная схема. Но все равно не нашёл в оригинале бред по типу клуб мир РПЛ согласиться на часть прав игрока. Там речь про о нынешнем клубе игрока...
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noti22
А нужно было обменять Вендела в Атлетико Паранаэнсе на Витю Роке
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
А когда то закроется, будешь уверять всех, что они сейчас здесь, в этой комнате?
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Док Аксель
Скоро эта санта-барбара с Венделом закончится.
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Trash Talking
Да дайте уже нам мешок молодых бразильцев и забирайте себе Вендела
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Алексей Гусев
а нахрена козе баян? в чем логика "части прав" для 30летнего хава?
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Кто составил коспекты Лобановского?
О, у этого тоже окружение есть?
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Nogoi89
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Продать Венделя по частям. Чисто питерску сделка))
уже не первый раз этот коммент вижу. Видимо, смешно.
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Мистер Громов
Ответ Алексей Гусев
а нахрена козе баян? в чем логика "части прав" для 30летнего хава?
Ему 25.
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