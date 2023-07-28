Окружение Вендела считает, что «Зенит» продаст хавбека «Фламенго» за 18 млн евро, оставив себе часть прав

У «Фламенго» осталось пять дней на то, чтобы договориться с «Зенитом» по Венделу.

Как утверждает Goal, представители бразильского клуба стремятся приобрести полузащитника до закрытия трансферного окна и сегодня снова проведут переговоры с российской командой.

Ранее «Фламенго» предлагал « » 13-15 млн евро, но петербуржцы требовали 20 млн. В окружении полагают, что клуб Мир согласится продать игрока за 18 млн, при этом оставив себе часть прав на него.

Вендел просил «Зенит» снизить на него цену, но получил отказ. Теперь ждут новое предложение от «Фламенго»