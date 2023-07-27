Вендел просил «Зенит» снизить на него цену, но получил отказ. Теперь ждут новое предложение от «Фламенго»
Вендел попросил «Зенит» понизить финансовые требования при переговорах с «Фламенго».
Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, встреча между игроком, его агентом и представителями клуба прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона игрока предложила «Зениту» снизить цену, но получила отказ.
Теперь все стороны ждут нового предложения от «Фламенго». Первое предложение на 12 млн евро «Зенит» отклонил.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может договориться о трансфере Вендела во «Фламенго» за 15 миллионов евро и бонусы.
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Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?
Тут все серьезно.