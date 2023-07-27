Вендел просил «Зенит» снизить на него цену, но получил отказ. Теперь ждут новое предложение от «Фламенго»

Вендел попросил «Зенит» понизить финансовые требования при переговорах с «Фламенго».

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, встреча между игроком, его агентом и представителями клуба прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона игрока предложила « » снизить цену, но получила отказ.

Теперь все стороны ждут нового предложения от « ». Первое предложение на 12 млн евро «Зенит» отклонил.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может договориться о трансфере во «Фламенго» за 15 миллионов евро и бонусы.

Семак о Венделе: «Будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдет себе новый клуб»

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?