Вендел просил «Зенит» снизить на него цену, но получил отказ. Теперь ждут новое предложение от «Фламенго»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел попросил «Зенит» понизить финансовые требования при переговорах с «Фламенго».

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, встреча между игроком, его агентом и представителями клуба прошла в дружелюбной атмосфере. В ходе встречи сторона игрока предложила «Зениту» снизить цену, но получила отказ.

Теперь все стороны ждут нового предложения от «Фламенго». Первое предложение на 12 млн евро «Зенит» отклонил.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может договориться о трансфере Вендела во «Фламенго» за 15 миллионов евро и бонусы.

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19 комментариев

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Antonio Gaudi
Пусть доплатит из своих сбережений, раз так хочет уйти.
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He11raizer
В дружеской атмосфере агент и игрок с их предложением были посланы на ***.
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rigobersong
А когда я спросил у Новикова, почему он дома у себя в Эстонии не поселил Украинских граждан, или не отправил им денег, он меня просто заблокирвоал:)👏👏👏
+18
-7
+11
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шатанледс 12
Ответ Antonio Gaudi
Пусть доплатит из своих сбережений, раз так хочет уйти.
Свой золотой плейстешн пусть продаст
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Zed_flame
Это вам не спартачок, где игроков за 20+ мультов бесплатно отпускают а потом мемасики постят.
Тут все серьезно.
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шатанледс 12
Ты уже достаточно цену своими выходками сбил
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Саща Константинов
Ответ rigobersong
А когда я спросил у Новикова, почему он дома у себя в Эстонии не поселил Украинских граждан, или не отправил им денег, он меня просто заблокирвоал:)👏👏👏
Эй ригоберка когда ты ответишь мне за как ты выразился голодающих украинских детей.
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rigobersong
Всем понятна афера Вендела, уйти во Фламенго, что бы потом перейти в топ чемпионат за 25 млн:) Самый настоящий разводняк:)
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Игорь Новиков
С чего бы Зениту снижать цену за ценный актив? Меньше чем за 20 никак не может уйти. Ну или 15 + приличный игрок.
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igls54
Вендел! Да ты #####!
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Yoi- Brawl stars
Блин, ну чисто по-братски.
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KMR
Да если бы не больные деньгами саудиты,то и его друга максимум за 20 бы продали
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RWMen
Держат в Петропавловке, не иначе)
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soldat2212
Потому что семья. А семья не продаёт 😄
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Alexander Baranov
Ответ Ебздрогыч
Вендел неосвобожденный
Топ. Дизы ставят питерцы
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belikovda.90
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Ответ rigobersong
А когда я спросил у Новикова, почему он дома у себя в Эстонии не поселил Украинских граждан, или не отправил им денег, он меня просто заблокирвоал:)👏👏👏
Кто это?
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