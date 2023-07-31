Клопп о Мбаппе в «Ливерпуле»: «Смеемся над этим! Не хочу портить историю, но правды в ней нет. Разве что кто-то хочет сделать мне сюрприз – но за 8 лет такое было бы впервые»
Юрген Клопп опроверг информацию об интересе «Ливерпуля» к Килиану Мбаппе.
«Мы смеемся над этим! Могу сказать, что считаю его очень хорошим игроком, но финансовые условия нас не устраивают.
Я бы не хотел сейчас портить эту историю, но, насколько я знаю, правды в ней нет.
Конечно, возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет сделать мне сюрприз, но за восемь лет моей работы здесь такого еще не было. Подобное было бы впервые!» – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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А все эти новости про Ливерпуль, Челси и Аль-хилаля просто для того чтобы поднимать цену