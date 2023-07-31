Клопп о Мбаппе в «Ливерпуле»: «Смеемся над этим! Не хочу портить историю, но правды в ней нет. Разве что кто-то хочет сделать мне сюрприз – но за 8 лет такое было бы впервые»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Юрген Клопп опроверг информацию об интересе «Ливерпуля» к Килиану Мбаппе.

«Мы смеемся над этим! Могу сказать, что считаю его очень хорошим игроком, но финансовые условия нас не устраивают.

Я бы не хотел сейчас портить эту историю, но, насколько я знаю, правды в ней нет.

Конечно, возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет сделать мне сюрприз, но за восемь лет моей работы здесь такого еще не было. Подобное было бы впервые!» – заявил главный тренер «Ливерпуля».

«ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Так «Мадрид» может показать, что пытался купить игрока (RMC)

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7 комментариев

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Kaka_GOAT
Эл-Хелаифи,Перес и Мбаппе давно все знают,он перейдет в Реал в конце августа
А все эти новости про Ливерпуль, Челси и Аль-хилаля просто для того чтобы поднимать цену
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red hikkikomori
Сейчас в комменты придет llolishe и назовет Клоппа стендапером)
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llolishe
Ладно Мбаппе-ты когда опорника в команду позовешь?
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Panurge From hell
Ответ Kaka_GOAT
Эл-Хелаифи,Перес и Мбаппе давно все знают,он перейдет в Реал в конце августа А все эти новости про Ливерпуль, Челси и Аль-хилаля просто для того чтобы поднимать цену
походу шейхи настолько дураки,что даже не подумали о том,что Клопп очень болтливый тренер.Не удивлюсь,если Дембеле не успеют до августа подписать.
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