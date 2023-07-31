Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 млн евро бонуса. Условие для его выплаты одно – числиться в клубе 31 июля

«ПСЖ» уже не избежит выплаты 60 млн евро бонуса за лояльность Килиану Мбаппе.

Как сообщает журналист Marca и Cope Педро Мората, получит от « » 60 миллионов евро бонуса за лояльность вне зависимости от того, сыграет за этот клуб в новом сезоне или нет. Эту информацию Морате подтвердили в «ПСЖ».

По контракту, подписанному в мае 2022-го, «ПСЖ» обязался заплатить Мбаппе 60 млн евро, если он будет числиться в команде по состоянию на 31 июля 2023 года. Никаких условий для получения бонуса больше нет.

«ПСЖ» будет выплачивать эту сумму форварду несколькими траншами в ходе следующего сезона.