Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 млн евро бонуса. Условие для его выплаты одно – числиться в клубе 31 июля
«ПСЖ» уже не избежит выплаты 60 млн евро бонуса за лояльность Килиану Мбаппе.
Как сообщает журналист Marca и Cope Педро Мората, Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 миллионов евро бонуса за лояльность вне зависимости от того, сыграет за этот клуб в новом сезоне или нет. Эту информацию Морате подтвердили в «ПСЖ».
По контракту, подписанному в мае 2022-го, «ПСЖ» обязался заплатить Мбаппе 60 млн евро, если он будет числиться в команде по состоянию на 31 июля 2023 года. Никаких условий для получения бонуса больше нет.
«ПСЖ» будет выплачивать эту сумму форварду несколькими траншами в ходе следующего сезона.
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Я всегда думал, что контракты с футболистами, зарплаты и условия получения бонусов согласовывает президент клуба.
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