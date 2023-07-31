Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 млн евро бонуса. Условие для его выплаты одно – числиться в клубе 31 июля

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» уже не избежит выплаты 60 млн евро бонуса за лояльность Килиану Мбаппе.

Как сообщает журналист Marca и Cope Педро Мората, Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 миллионов евро бонуса за лояльность вне зависимости от того, сыграет за этот клуб в новом сезоне или нет. Эту информацию Морате подтвердили в «ПСЖ».

По контракту, подписанному в мае 2022-го, «ПСЖ» обязался заплатить Мбаппе 60 млн евро, если он будет числиться в команде по состоянию на 31 июля 2023 года. Никаких условий для получения бонуса больше нет.

«ПСЖ» будет выплачивать эту сумму форварду несколькими траншами в ходе следующего сезона.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
мбаппе доит шейхов
Красава пацан
+60
-8
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Того юриста, который составлял контракт с Мбаппе, надо выгнать как профнепригодного
+39
-13
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Еще и от реала бонус будет:)
+41
-16
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Мбаппе сможет выкупить у Барсы Дембеле и ещё 10 лямов останется.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lavrusha87
Ответ Ебздрогыч
Того юриста, который составлял контракт с Мбаппе, надо выгнать как профнепригодного
Подпись ставит не юрист
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Ебздрогыч
Того юриста, который составлял контракт с Мбаппе, надо выгнать как профнепригодного
А какие были варианты?
Там либо уход в Мадрид бесплатно, либо соглашайся на все условия игрока.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TDB
Ответ Спартак сила
мбаппе доит шейхов Красава пацан
Да там все их семейство здорово шейхов на одном интересном органе крутит
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
От переца еще сотку получит, развалит мчк изнутри и сбежит в топ клуб)
это же не Барса с Бартомеу и сказочником Лапортой, чтобы развалиться
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
А он должен прям вот весь день до 01.08 числиться или с утра пару минут уже было достаточно и можно уже сваливать? ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раиль Гайнетдинов
Ему платят все, за то что он есть 😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильевич
Почему мы не Мбаппе?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Это конечно смешно, как он их ограбил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superbro
Как же полыхает сейчас в руководстве псж
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Ебздрогыч
Того юриста, который составлял контракт с Мбаппе, надо выгнать как профнепригодного
Смотря с какой стороны. Но мама Мбаппе точно молодец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veron4
Ответ Ебздрогыч
Того юриста, который составлял контракт с Мбаппе, надо выгнать как профнепригодного
Наверняка это были условия от мбаппе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4:0 на Эттихаде
Ответ Ебздрогыч
Того юриста, который составлял контракт с Мбаппе, надо выгнать как профнепригодного
Причем тут юрист вообще?
Я всегда думал, что контракты с футболистами, зарплаты и условия получения бонусов согласовывает президент клуба.
Юрист только печатает на бумаге то, что ему скажут сверху.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Недавно поучаствовал в очередном разгроме личной надувной игрушки Великой Барселоны, а что?)
Поздравляю с первым трофеем
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильевич
Ответ superbro
Как же полыхает сейчас в руководстве псж
да там шейхи миллиардеры ,которые деньги не считают ,пох им.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Как же я уже устал от новостей про этого товарища...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
Контракты Мбаппе и Дембеле составлял один и тот же человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Мбаппе: "Сегодня - я весь ваш!"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-oh!
Хорошо устроился!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Ответ Василий Васильевич
сами ему дали такой контракт
Никто и не спорит:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
сами виноваты, не того тянули на мундиале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JAV-URARTU-ARARAT
Вот черепашка-нидзя!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий