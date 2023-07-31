Мбаппе не будет играть за «ПСЖ», если не продлит контракт и не уйдет. Так решили катарские владельцы клуба (Foot Mercato)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» отстранит Килиана Мбаппе от матчей, если форвард откажется уходить.

Напомним, форвард отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.

Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Сам футболист хочет провести в Париже еще один сезон.

По информации Foot Mercato, катарские владельцы клуба намерены придерживаться своей позиции: если Килиан останется в «ПСЖ» на сезон-2023/24, он не будет играть.

Руководство хочет дать игроку понять, что только его уход или продление контракта могут ослабить напряженность в отношениях. 

«Реал» хочет купить Мбаппе за 200+ млн евро у «ПСЖ» в ближайшие 2 недели. Контракт – до 2029-го

Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 млн евро бонуса. Условие для его выплаты одно – числиться в клубе 31 июля

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91 комментарий

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ПравдоРуб
Ответ Алексей Ненахов
Вот напугали
Вообще-то остаться на год без игровой практики, это очень хреново
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Тухель
Ответ s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
В смысли? Вчера начал футбол смотреть? Случаев когда тренер ссорился с игроком и задвигал его в запас огромное множество, да и случаев когда руководству кто то не нравился тоже. Нет никаких законов запрещающих садить игрока на скамейку и не выпускать его на поле. Доступ к тренировочной базе обязаны дать и кучу всего разного, но выпускать на поле никто не обязан Мбаппе.
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Святослав Федорович
Да будет он играть. Нужно же попугать. Просто шейхи в шоке, что какой-то футболист ими вертит, как хочет...
+31
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Panurge From hell
Ответ ПравдоРуб
Вообще-то остаться на год без игровой практики, это очень хреново
остаться без игровой практики на год перед домашним евро и на год,по истечения которого тебе уже скоро будет 26 и тебя уже 7 лет считают главным талантом после эпохи Месси/Роналду!
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poolshh
«Так не доставайся же ты никому!» (с)
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Алексей Ненахов
Ответ Panurge From hell
поэтому они купили Дембеля,который отчасти дублирует функции Мбаппе на поле и будет мешаться,если выпускать его и Килиана разом?
Ещё не купили , Мбаппе и Дембеле большая разница , один почти без травм играет , второй хрусталь ,да и нет таких лидерских качеств у Усмана ,во Франции играют жестко особенно против Парижа
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Vinnipukh Vinni
Ответ s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
А в чём проблема? Бэйл сидел в запасе, Азар сидел в запасе, Рабьо сидел в запасе, Санчес сидел в запасе, Обамеянг сидел в запасе. И Мбаппе посидит. Но это лишь значит, что все деньги по контракту он получит практически даром.
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Dima_Sushkov
А если продлит и уйдет, то будет играть?
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Денис Францев
смешнее и глупее клуба чем псж нет, могли спокойно отдать его в аренду на год и получать бабло, да и в целом вариантов много, но они выбирают выстрел себе в ногу и платить черепахе еще много денег
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Тухель
Ответ NIK7478
...если Килиан останется в «ПСЖ» на сезон-2023/24, он не будет играть... =================================================== Ну, и тем самым ПСЖ нанесет сам себе ущерб! Во-первых, плохая атмосфера в коллективе обеспечена. Во-вторых, Мбаппе целый год мог успешно играть, принося очки команде! И вообще, юридически катарцы предъявить ему никаких претензий не могут! Игрок выполняет контракт, и забота о бюджете клуба - не его проблема, вообще-то.
Детские сказки. ПСЖ выиграет Лигу 1 и без Мбаппе. Но в ЛЧ пока они не состоятельны. Луис Энрике нужно время чтобы выстроить коллектив. Мбаппе положил болт на ПСЖ, а значит строить вокруг него команду глупо.
ПСЖ из за Мбаппе теряет только деньги и ничего более. К футболу нынешние отношения ПСЖ и Мбаппе не имеют никакого отношения, а прогибаться под игрока, который на тебя откровенно наплевал это удел РМ, если конечно Мбаппе перейдет в РМ сейчас или в следующем сезоне.
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Marcus-light
Ответ ПравдоРуб
Вообще-то остаться на год без игровой практики, это очень хреново
Вообще то Мбаппе может сам себя выкупить)
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NIK7478
...если Килиан останется в «ПСЖ» на сезон-2023/24, он не будет играть...
===================================================
Ну, и тем самым ПСЖ нанесет сам себе ущерб! Во-первых, плохая атмосфера в коллективе обеспечена. Во-вторых, Мбаппе целый год мог успешно играть, принося очки команде! И вообще, юридически катарцы предъявить ему никаких претензий не могут! Игрок выполняет контракт, и забота о бюджете клуба - не его проблема, вообще-то.
+5
-3
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Panurge From hell
Ответ Святослав Федорович
Да будет он играть. Нужно же попугать. Просто шейхи в шоке, что какой-то футболист ими вертит, как хочет...
поэтому они купили Дембеля,который отчасти дублирует функции Мбаппе на поле и будет мешаться,если выпускать его и Килиана разом?
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a2wai
Мбаппе сам себя загнал в золотую клетку, которая может угробить его карьеру.

Если бы он хотел уйти в Реал - сделал бы это еще прошлым летом.

И сейчас уже смысла соглашаться на новый контракт с ПСЖ нет - в руководстве уже сделали выбор избавиться от игрока в это трансферное окно.

А причина одна - бабки.
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Sergey Yanin
хоть у кого то в футболе остались яйца)
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madaev
Ответ Panurge From hell
поэтому они купили Дембеля,который отчасти дублирует функции Мбаппе на поле и будет мешаться,если выпускать его и Килиана разом?
Если лфа и пфа мешаются, то весь футбол был ошибкой и его нужно срочно менять
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Xxx zzz
Ответ ПравдоРуб
Вообще-то остаться на год без игровой практики, это очень хреново
Да конечно останется он ))) не было бы такой возни с Усманом Дембеле,если бы они не хотели продать Мбаппе прям сейчас
+4
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Dimonty
Ответ NIK7478
...если Килиан останется в «ПСЖ» на сезон-2023/24, он не будет играть... =================================================== Ну, и тем самым ПСЖ нанесет сам себе ущерб! Во-первых, плохая атмосфера в коллективе обеспечена. Во-вторых, Мбаппе целый год мог успешно играть, принося очки команде! И вообще, юридически катарцы предъявить ему никаких претензий не могут! Игрок выполняет контракт, и забота о бюджете клуба - не его проблема, вообще-то.
> Во-первых, плохая атмосфера в коллективе обеспечена.
Интересно, каким это образом?
> Во-вторых, Мбаппе целый год мог успешно играть, принося очки команде!
Вау!!! ПСЖ до Мбаппе ведь ни разу не брал тарелку в местном чемпе
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Игорь Климов
Путь Мбаппе от героя нации до изгоя.
Цели нет, только путь...
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Unknown Forusha
Начинает надоедать эта история но скорой развязки не ждать
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Vinnipukh Vinni
Ответ Денис Ширинов
Ну в общем сам заложник своей ситуации, пожинает плоды так сказать
Он не заложник, он хозяин ситуации.
Если не будет играть, получит все деньги по контракту просто так.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Marina_Greta
С другой стороны, правильно! Сами повадили его, дали много возможностей, прихоти его исполняли. Пора спустить с небес на землю, ПСЖ итак многое ему дал, какое-то уважение взамен должно же быть? Алчность всегда доводит до плохих последствий.
какое-то уважение взамен должно же быть?
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Учитывая, как они умоляли его год назад подписать контракт, никакого не должно быть.
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corazón blanco
Ответ Panurge From hell
платить больше 100 миллионов(кроме ситуации,когда до конца трансферного окна останутся часы)было бы куколдизмом со стороны Переса.ПСЖ в максимально удобной позе,чтобы отыметь их как следует.
Забавно, Флорентино не принимает единолично решение, у Мадрида есть сосьос и если люди решат, что им действительно нужен за такие огромные деньги с годом контракта, то Мадрид выложит их. Конечно такие трансферы огромный риск (а-ля привет Азар), но ведь руководители учитывают не только экономические затраты, которые будут осуществлены при сделке, но также и финансовую составляющую, все-таки Мбаппе - это уже своего рода бренд. Конечно в идеале предложить в конце августа условные 50 миллионов, если отказ, то уже зимой договориться о контракте и переходе в 2024 году.
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Мик Нич
Ответ poolshh
«Так не доставайся же ты никому!» (с)
«Таких жадных фраеров надо наказывать.» (с)
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Тюменец
Походу кубок Франции зацепят
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