Мбаппе не будет играть за «ПСЖ», если не продлит контракт и не уйдет. Так решили катарские владельцы клуба (Foot Mercato)
«ПСЖ» отстранит Килиана Мбаппе от матчей, если форвард откажется уходить.
Напомним, форвард отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.
Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Сам футболист хочет провести в Париже еще один сезон.
По информации Foot Mercato, катарские владельцы клуба намерены придерживаться своей позиции: если Килиан останется в «ПСЖ» на сезон-2023/24, он не будет играть.
Руководство хочет дать игроку понять, что только его уход или продление контракта могут ослабить напряженность в отношениях.
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ПСЖ из за Мбаппе теряет только деньги и ничего более. К футболу нынешние отношения ПСЖ и Мбаппе не имеют никакого отношения, а прогибаться под игрока, который на тебя откровенно наплевал это удел РМ, если конечно Мбаппе перейдет в РМ сейчас или в следующем сезоне.
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Ну, и тем самым ПСЖ нанесет сам себе ущерб! Во-первых, плохая атмосфера в коллективе обеспечена. Во-вторых, Мбаппе целый год мог успешно играть, принося очки команде! И вообще, юридически катарцы предъявить ему никаких претензий не могут! Игрок выполняет контракт, и забота о бюджете клуба - не его проблема, вообще-то.
Если бы он хотел уйти в Реал - сделал бы это еще прошлым летом.
И сейчас уже смысла соглашаться на новый контракт с ПСЖ нет - в руководстве уже сделали выбор избавиться от игрока в это трансферное окно.
А причина одна - бабки.
Интересно, каким это образом?
> Во-вторых, Мбаппе целый год мог успешно играть, принося очки команде!
Вау!!! ПСЖ до Мбаппе ведь ни разу не брал тарелку в местном чемпе
Если не будет играть, получит все деньги по контракту просто так.
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Учитывая, как они умоляли его год назад подписать контракт, никакого не должно быть.