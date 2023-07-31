Мбаппе не будет играть за «ПСЖ», если не продлит контракт и не уйдет. Так решили катарские владельцы клуба (Foot Mercato)

«ПСЖ» отстранит Килиана Мбаппе от матчей, если форвард откажется уходить.

Напомним, форвард отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.

Из-за этого «ПСЖ» исключил игрока из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. Сам футболист хочет провести в Париже еще один сезон.

По информации Foot Mercato, катарские владельцы клуба намерены придерживаться своей позиции: если останется в «ПСЖ» на сезон-2023/24, он не будет играть.

Руководство хочет дать игроку понять, что только его уход или продление контракта могут ослабить напряженность в отношениях.

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Мбаппе получит от «ПСЖ» 60 млн евро бонуса. Условие для его выплаты одно – числиться в клубе 31 июля