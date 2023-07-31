«Ювентус» сделал запрос по Доннарумме. Вратаря «ПСЖ» могут подписать в случае ухода Шченсного в «Баварию»

Теги Бавария ПСЖ Ювентус бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Войчех Шченсны Джанлуиджи Доннарумма Душан Влахович Футбол

Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, недавно «Ювентус» сделал запрос по вратарю «ПСЖ».

На данный момент вероятность трансфера невысока, однако вырастет в том случае, если уйдет Войчех Шченсны, заинтересовавший «Баварию». К тому же Доннарумма может быть использован в сделке по форварду Душану Влаховичу.

Туринцы уже пытались подписать игрока сборной Италии в 2021 году, когда он в качестве свободного агента покидал «Милан». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Pucheslav
Откуда у Ювентуса деньги и зачем Баварии Шченсный ?
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Профессор из Кобхэма
Настоящая легенда Милана, без преувеличения.

Ведь будучи переоцененным токсиком с огромной зарплатой он освободил место в воротах для одного из лучших вратарей современности Меньяна.

Долларуме логичнее было бы поехать в Аравию, но раз на то пошло Юве тоже хороший логичный вариант.
+13
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Pucheslav
Откуда у Ювентуса деньги и зачем Баварии Шченсный ?
Зомер так себе сыграл, а Нойер ещё неизвестно, как после травмы будет играть
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Marina_Greta
Ответ Профессор из Кобхэма
Настоящая легенда Милана, без преувеличения. Ведь будучи переоцененным токсиком с огромной зарплатой он освободил место в воротах для одного из лучших вратарей современности Меньяна. Долларуме логичнее было бы поехать в Аравию, но раз на то пошло Юве тоже хороший логичный вариант.
Раз он такой переоцененный, почему играл в основе в таком юном возрасте?
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marchellinos
Ответ Pucheslav
Откуда у Ювентуса деньги и зачем Баварии Шченсный ?
У Баварии нет вратаря. Зоммера отдали, Нойер с травмой, другого отдали.
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Тухель
Ответ Максим Максимов
,Автобус 9 раз подряд брал скудетто , и 2 финала ЛЧ
Да в чем проблемы? Автобус имени Симеоне тоже 2 раза играл в финале ЛЧ и выигрывал чемпионат у пиковых Барсы и РМ. Автобус имени Маура выигрывал ЛЧ в 2010. Да и странно что фаны итальянского футбола считают оборонительный стиль чем то плохим чем нельзя выигрывать трофеи.
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songbilong
несколько лет назад его считали будущим итальянского футбола, вон оно как, после того, что он сделал с Миланом, футбол даёт ответку
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Александр Кузичкин
Ответ zzzeeerrrooo
Не знаю как в Милане , но в сборной он играет хорошо
Да он везде хорошо играет. Фанаты Милана просто до сих пор обижены,что не смогли срубить за него бабла. После Евро Доннарумма лямов 60-70 стоил
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Азатполат Новуров
интересно сколько стоит Доннарума?
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WelcomeBackPURE
Смешно про честного в баварию)) типа нойер, нюбель и зоммер хуже …
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Артём Толоконников
Так а почему бы Доннаруме в Баварию не перейти?
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d.xoxlov
Ответ Pucheslav
Откуда у Ювентуса деньги и зачем Баварии Шченсный ?
Вроде написано же, что в сделке по Влаховичу.
А вратарь, умеющий тащить пенальти, под плэй-офф ЛЧ – вполне годная опция. "Ювентусу" как раз в этом сезоне не пригодится.
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Sardor Abdujalilov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зомер так себе сыграл, а Нойер ещё неизвестно, как после травмы будет играть
В смысле так сыграл???????? Он не хочет сидеть под Нойером из за этого уходит в Интер) альйо?
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zzzeeerrrooo
Ответ Профессор из Кобхэма
Настоящая легенда Милана, без преувеличения. Ведь будучи переоцененным токсиком с огромной зарплатой он освободил место в воротах для одного из лучших вратарей современности Меньяна. Долларуме логичнее было бы поехать в Аравию, но раз на то пошло Юве тоже хороший логичный вариант.
Не знаю как в Милане , но в сборной он играет хорошо
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Александр Кузичкин
Ответ WelcomeBackPURE
Смешно про честного в баварию)) типа нойер, нюбель и зоммер хуже …
ну врядли и лучше) Счас 2023 год,не 2015. Нойер уже далеко-далеко не лучший вратарь. Нюбель никому кроме Штутгарта оказался не нужен,Зоммер уходит в Интер
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