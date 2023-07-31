«Ювентус» сделал запрос по Доннарумме. Вратаря «ПСЖ» могут подписать в случае ухода Шченсного в «Баварию»
Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию.
По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, недавно «Ювентус» сделал запрос по вратарю «ПСЖ».
На данный момент вероятность трансфера невысока, однако вырастет в том случае, если уйдет Войчех Шченсны, заинтересовавший «Баварию». К тому же Доннарумма может быть использован в сделке по форварду Душану Влаховичу.
Туринцы уже пытались подписать игрока сборной Италии в 2021 году, когда он в качестве свободного агента покидал «Милан». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ведь будучи переоцененным токсиком с огромной зарплатой он освободил место в воротах для одного из лучших вратарей современности Меньяна.
Долларуме логичнее было бы поехать в Аравию, но раз на то пошло Юве тоже хороший логичный вариант.
А вратарь, умеющий тащить пенальти, под плэй-офф ЛЧ – вполне годная опция. "Ювентусу" как раз в этом сезоне не пригодится.