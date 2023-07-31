«Ювентус» сделал запрос по Доннарумме. Вратаря «ПСЖ» могут подписать в случае ухода Шченсного в «Баварию»

Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, недавно « » сделал запрос по вратарю « ».

На данный момент вероятность трансфера невысока, однако вырастет в том случае, если уйдет , заинтересовавший «Баварию». К тому же может быть использован в сделке по форварду .

Туринцы уже пытались подписать игрока сборной Италии в 2021 году, когда он в качестве свободного агента покидал «Милан». С его статистикой можно ознакомиться здесь.