Стали известны детали вооруженного ограбления дома вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

В ночь с четверга несколько человек проникли в дом 24-летнего футболиста сборной Италии, где он находился с супругой.

Доннарумму ударили по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны.

Грабители связали жертв и держали их под дулом пистолета, пока собирали по дому украшения, люксовые сумки и часы.

и жене удалось выбраться и укрыться в ближайшем отеле. Затем их в шоковом состоянии доставили в больницу.

8 игроков «ПСЖ» становились жертвами грабителе. Доннарумма – последний пострадавший