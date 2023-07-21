Доннарумму ударили по голове во время ограбления, у него две раны. Вратаря «ПСЖ» и его и жену держали под дулом пистолета, пока выносили украшения, сумки и часы

Теги ПСЖ лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Стали известны детали вооруженного ограбления дома вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

В ночь с четверга несколько человек проникли в дом 24-летнего футболиста сборной Италии, где он находился с супругой.

Доннарумму ударили по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны.

Грабители связали жертв и держали их под дулом пистолета, пока собирали по дому украшения, люксовые сумки и часы.

Доннарумме и жене удалось выбраться и укрыться в ближайшем отеле. Затем их в шоковом состоянии доставили в больницу.

8 игроков «ПСЖ» становились жертвами грабителе. Доннарумма – последний пострадавший

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83 комментария

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Пользователь заблокирован
На Доннарумму и его жену в принципе все равно, главное чтобы преступники были целыми и невредимыми а то снова начнутся протесты и погромы в стране.
+129
-33
+96
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андрей кольцов
Ответ Назар Игорь
Не верю, ведь Франция спокойная и миролюбивая страна, люди уважают и любят друг друга, полиция устала от безделья.
И ссаниной на весь Париж не несет
+79
-5
+74
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Назар Игорь
Не верю, ведь Франция спокойная и миролюбивая страна, люди уважают и любят друг друга, полиция устала от безделья.
+77
-16
+61
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Konstantin Meerov
Ответ Назар Игорь
Не верю, ведь Франция спокойная и миролюбивая страна, люди уважают и любят друг друга, полиция устала от безделья.
все делятся друг с другом круассанами, пьют смуззи и подшучивают над Макроном
+57
-4
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Aidos9419
эх во что превратили Францию...
+56
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+43
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Konstantin Meerov
очень весело жить в Париже. криминал, бомжатина и люкс уже с трудом уживаются
+22
-4
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Заяцволк
Очевидно, Мбаппе нанял белых французов для ограбления Доннарумы. Чтобы показать, что не только чёрные совершают преступления во Франции
+17
-3
+14
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&_Bishep_&
Ответ Заяцволк
Очевидно, Мбаппе нанял белых французов для ограбления Доннарумы. Чтобы показать, что не только чёрные совершают преступления во Франции
" Белые французы"..... Это албанцы и чеченцы что ли? Но для них не свойственно заниматься правонарушениями.
+11
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Sobachkin
Где мигрантов много там бардак...
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OldRedWhite
Ответ trav
А представьте у них дети бы еще были с супругой? Какая травма на всю жизнь. Не знаю как они дальше будут жить в Париже. В отель переезжать.
Сейчас святой Джордж Флойд погрозил Вам кулаком из-под золотого памятника !
+12
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Destro7451
Ответ Назар Игорь
Не верю, ведь Франция спокойная и миролюбивая страна, люди уважают и любят друг друга, полиция устала от безделья.
а самое главное, во Франции нет бедняков и эмигрантов, которые могут совершить такое
+9
-1
+8
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Алексей Ненахов
Ответ андрей кольцов
И ссаниной на весь Париж не несет
Так это историческая традиция
+8
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trav
А представьте у них дети бы еще были с супругой? Какая травма на всю жизнь. Не знаю как они дальше будут жить в Париже. В отель переезжать.
+8
-2
+6
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Дядя ТУРА
Ответ Burel
щас злющие псевдо-либералы прибегут клевать на голый крючок
можно понятие этого слова? Я просто не понимаю
+10
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Заяцволк
Ответ &_Bishep_&
" Белые французы"..... Это албанцы и чеченцы что ли? Но для них не свойственно заниматься правонарушениями.
Ну несколько белых может быть наберётся на всю Францию, например там Гризман, Льорис, Макрон, и ещё пара человек, вот кто-то из них и ограбил )
+7
-3
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poolshh
Ответ Burel
я хотел написать по-другому, но цензура не пропускает.. с окончанием на СТЫ. К настоящим либералам они, конечно, не имеют отношения никакого
ленинисты, сталинисты и прочие марксисты?
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Донован хозяин НБА
Ответ Алексей Ненахов
В страну мигрантов , но Макрона это не волнует , а вот созвониться с Мбаппе святое дело
В страну мигрантов

Хорошо что в России нет проблем с миграцией и мигрантами, да?
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denis_denis
Ответ banchik1
Любо-дорого смотреть, как в комментариях Васьки из Усть-Запердяйсков, не видя бревен в своих глазах, переживают о закате Европы и Франции и судьбе белого человека не в своей стране. И никакого когнитивного диссонанса в этом, разумеется, не видят.
ну покричать «ура, у соседа корова сдохла» у нас вполне уважаемая практика
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Никита Лутченко
Дичь какая-то просто
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OldRedWhite
Ответ Roman Araslanov
«Юмористы» в комментариях в очередной раз пробивают дно. Вот смешно будет, если окажется что грабители-белые французы
Арабы , Вы имеете ввиду ?
Скорее всего так и есть …
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Demyan Grachev
это был Промес и Дани Алвес
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McLaren40
Ответ заблокированному пользователю
На Доннарумму и его жену в принципе все равно, главное чтобы преступники были целыми и невредимыми а то снова начнутся протесты и погромы в стране.
Тебя аж заблокировали после такой мысли
+2
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Margor
Как Франция умудряется оставаться бенефициаром ЕС непонятно.
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Russ Ivan
В 2015г лично наблюдал возле одной станции парижского метро, как двое арабов спокойно ссали под дерево. Был вечер, но ещё далеко не поздно, люди ходили. В 30м стояли двое полицейских и улыбались глядя на арабов, те поссали и спокойно ушли. Так что поздравления Франции с новой проросшей культурой, обильно орошённой новыми гражданами...
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99cm5djnc4
Ответ Карлик На Гормонах
У нас грабят только пенсионеров и молодежь. У пенсионеров забрали пенсию, у молодежи будущее.
Ты из тех, кто при упоминание России приплетает Запад, а при упоминание Запада приплетает Россию))) Какие же вы клоуны зомбированные)
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