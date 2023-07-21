Доннарумму ударили по голове во время ограбления, у него две раны. Вратаря «ПСЖ» и его и жену держали под дулом пистолета, пока выносили украшения, сумки и часы
Стали известны детали вооруженного ограбления дома вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.
В ночь с четверга несколько человек проникли в дом 24-летнего футболиста сборной Италии, где он находился с супругой.
Доннарумму ударили по голове, в результате чего у него образовались две кровоточащие раны.
Грабители связали жертв и держали их под дулом пистолета, пока собирали по дому украшения, люксовые сумки и часы.
Доннарумме и жене удалось выбраться и укрыться в ближайшем отеле. Затем их в шоковом состоянии доставили в больницу.
8 игроков «ПСЖ» становились жертвами грабителе. Доннарумма – последний пострадавший
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