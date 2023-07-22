Доннарумма об ограблении: «Испытал глубокий страх, особенно за жену. Боялся, что ей могут причинить боль»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма высказался о пережитом ограблении.

Напомним, в ночь с четверга несколько человек проникли в дом 24-летнего футболиста сборной Италии, где он находился с супругой. Их связали и ограбили, ущерб оценивается в 500 тысяч евро. 

«Я был обездвижен, а Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценного. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается, и сейчас я отправляюсь во французскую полицию, чтобы попытаться вспомнить все, что с нами произошло.

Сегодня утром нам с женой пришлось покинуть квартиру, чтобы у нас провели проверки, полезные для следствия, и мы временно остановились в отеле.

Я очень боялся, но еще сильнее боялся того, что с Алессией что-то может случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где все эти вещи находятся.

И с ними была Алессия, тоже очень напуганная. Я пережил по-настоящему волнующие моменты и испытал глубокий страх, особенно страх за нее. Страх, что они могут причинить ей боль», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью Libero. 

Доннарумму ударили по голове во время ограбления, у него две раны. Вратаря «ПСЖ» и его и жену держали под дулом пистолета, пока выносили украшения, сумки и часы

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12 комментариев

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RusSt
Неприятная ситуация , никому не пожелаешь. Главное что все целы остались а денег заработает еще
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Marat Mazia
за два года можно было уже подтянуть свой французский, чтобы хотя бы с грабителями разговаривать:)
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corazón blanco
Надеюсь, что полиция действительно найдет именно тех, кто совершил это преступление, а этот случай послужит для остальных уроком, что нужно заботиться о безопасности. Сколько уже ограблений было совершенно на дома футболистов, а до сих пор каждый думает, что его это не коснется. Нужно продумывать защиту дома, нанимать охрану. Джанлуиджи мои соболезнования, такого врагу не пожелаешь, главное что все живы и здоровы.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Великий Алонсо
Вообще насрать. Меру знать надо, а не покупать особняки и ставить там Феррари с Роллс Ройсами
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nugoboss
в Париже пришли времена как в 90 годы у нас были, полный беспредел. Доннарумма теперь напуган, есть опасения спада.
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ЧИКО
Подобные ограбления приняли постоянный характер. Если раньше заходили в пустой дом, то сейчас присутствие хозяев ничего не значит. Это происходит в ведущих странах Европы, но самое плохое то, что я не разу не читал, что полиция кого-то нашла… время проходит и всё забывается…. Неужели такие профессиональные грабители в Европе, что следов не оставляют или полиция вообще бессильна?
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Олег Попов
В гробу я ваш Париж видел, поеду я лучше в Сауд.аравию
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Andrew Chepaylo
Ответ NottinghamForest79
нужно было в МИЛАНЕ оставться и к тебе никто бы не сунулся
Чел, что с тобой не так? Как это вообще связано🤦🤦🤦
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Kenshin
Ответ Великий Алонсо
Вообще насрать. Меру знать надо, а не покупать особняки и ставить там Феррари с Роллс Ройсами
Вот, согласен. Богатеи достали. Ладно бы там чем то полезным для человечества занимались. А то налоги чаще всего не платят, либо мизер.
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