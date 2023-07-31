ЭСК поддержала все решения Иванова в матче «Зенита» и «Пари НН» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти
ЭСК РФС признала верными решения Сергея Иванова в 4 эпизодах матча «Зенит» – «Пари НН».
«Пари НН» после матча 1-го тура против «Зенита» (0:2) обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам, включая удаление защитника нижегородцев Виктора Александрова за фол на Зелимхане Бакаеве – ранее ЭСК признала его верным.
Также ЭСК РФС посчитала верным неудаление Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча, поскольку в единоборстве с Дмитрием Тихим руки при выпрыгивании игрока «Зенита» находились в естественном положении и не двигались в сторону соперника.
Неудаление Роберта Ренана на 33-й минуте матча также было признано верным, поскольку нарушения правил при единоборстве с Тимуром Сулеймановым выявлено не было.
Кроме того, ЭСК РФС установила, что Иванов правильно не назначил пенальти в пользу «Пари НН» на 44-й минуте матча, поскольку рука Роберта Ренана при попадании в нее мяча в штрафной площади «Зенита» находилась в естественном положении близко к телу.
Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды
Проблема в разных трактовках одинаковых эпизодов как в судействе так и в нормах регламента
Ну здесь лично, все по делу, вопросов нет.
Ну и удаление надуманное. Это не фол последней надежды, а очень натянутая трактовка.