ЭСК поддержала все решения Иванова в матче «Зенита» и «Пари НН» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Дмитрий Тихий Сергей Сергеевич Иванов Дуглас Сантос Пари НН Тимур Сулейманов ЭСК РФС Виктор Александров Роберт Ренан Футбол

ЭСК РФС признала верными решения Сергея Иванова в 4 эпизодах матча «Зенит» – «Пари НН».

«Пари НН» после матча 1-го тура против «Зенита» (0:2) обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам, включая удаление защитника нижегородцев Виктора Александрова за фол на Зелимхане Бакаеве – ранее ЭСК признала его верным.

Также ЭСК РФС посчитала верным неудаление Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча, поскольку в единоборстве с Дмитрием Тихим руки при выпрыгивании игрока «Зенита» находились в естественном положении и не двигались в сторону соперника.

Неудаление Роберта Ренана на 33-й минуте матча также было признано верным, поскольку нарушения правил при единоборстве с Тимуром Сулеймановым выявлено не было.

Кроме того, ЭСК РФС установила, что Иванов правильно не назначил пенальти в пользу «Пари НН» на 44-й минуте матча, поскольку рука Роберта Ренана при попадании в нее мяча в штрафной площади «Зенита» находилась в естественном положении близко к телу.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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32 комментария

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Андрей Демин
Ответ Marina_Greta
А когда было иначе собственно говоря.
Иногда и ЭСК может принять разумные решения, молодцы
+23
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Alex
Ответ soldat2212
По болотным уйма позорных решений за эти годы. Но вот в данном матче вроде всё верно было. Странно что вообще рассматривали. Показуха чтоль.
Вот когда Фернандо ногой Дриусси дал в голову в штрафной - это другое дело!
+9
-1
+8
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Marina_Greta
Ответ soldat2212
По болотным уйма позорных решений за эти годы. Но вот в данном матче вроде всё верно было. Странно что вообще рассматривали. Показуха чтоль.
Только вот, по кабинетам бегают не представители Зенита, сколько там ошибок в вашу пользу сделали? В прошлом сезоне? Из-за вашего нытья и лояльность к Спартаку иная стала, но как всегда виноват у вас Зенит. Вы оттуда всегда с авоськой приезжаете, играть сначала научитесь, потом говорите, что виноваты все, кроме Спартака.
+8
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raiska123
Правильно решение абсолютно точно
+8
-4
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ZA.RMA
Каждый матч - как отдельный цирк)
+8
-5
+3
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SMART789
Ответ Marina_Greta
А когда было иначе собственно говоря.
Например в матче Локомотив ФК Зенит когда за фол на Азмуне (очевидный всем) КДК все отрицал и придумывал чушь про «наступ»

Проблема в разных трактовках одинаковых эпизодов как в судействе так и в нормах регламента
+4
-1
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Ацамаз Багаев
Ответ Спартак сила
даже мне болельщику Спартака смешно за такое не удаляют
ну соболева за такое конечно же не удаляют, его обычно вообще не удаляют за откровенные нарушения
+3
0
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Артем Коваленко
Уверен большинство тут сидящих ждут результата решений из другого матча )
+4
-2
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Marina_Greta
Ответ Андрей Демин
Иногда и ЭСК может принять разумные решения, молодцы
В редких случаях)
Ну здесь лично, все по делу, вопросов нет.
+6
-5
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Андрей Демин
Ответ SMART789
Например в матче Локомотив ФК Зенит когда за фол на Азмуне (очевидный всем) КДК все отрицал и придумывал чушь про «наступ» Проблема в разных трактовках одинаковых эпизодов как в судействе так и в нормах регламента
Исправляются ребята, так, может быть, будут и фолы на зенитовских игроках замечать
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Алексей Кузнецов
Какой ты болельщик "Спартака"? Ты на ветке кубка поддерживал "Ахмат".
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Новый тренер ФК Спартак
надеюсь бан будет этого шапито лет 100 , лучше так , пусть эта помойная рфс варится сама в себе, кормят людей с лопаты фикалиями, они еще вчерашний перфоманс Владика пенальтиста оправдают вот увидите.
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Двестик Двестик
Ренан фолил может и не на красную, но это 100% фол.

Ну и удаление надуманное. Это не фол последней надежды, а очень натянутая трактовка.
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