ЭСК поддержала все решения Иванова в матче «Зенита» и «Пари НН» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти

ЭСК РФС признала верными решения Сергея Иванова в 4 эпизодах матча «Зенит» – «Пари НН».

«Пари НН» после матча 1-го тура против «Зенита» (0:2) обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам, включая удаление защитника нижегородцев за фол на Зелимхане Бакаеве – ранее ЭСК признала его верным.

Также ЭСК РФС посчитала верным неудаление на 3-й минуте матча, поскольку в единоборстве с Дмитрием Тихим руки при выпрыгивании игрока « » находились в естественном положении и не двигались в сторону соперника.

Неудаление Роберта Ренана на 33-й минуте матча также было признано верным, поскольку нарушения правил при единоборстве с выявлено не было.

Кроме того, ЭСК РФС установила, что правильно не назначил пенальти в пользу «Пари НН» на 44-й минуте матча, поскольку рука Роберта Ренана при попадании в нее мяча в штрафной площади «Зенита» находилась в естественном положении близко к телу.

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