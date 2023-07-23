Гендиректор «Пари НН» об удалении в игре с «Зенитом»: «Вопросы к красной карточке есть, обязательно их зададим. Уверен, болельщики тоже хотят получить ответы»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи болельщики Сергей Сергеевич Иванов Пари НН Виктор Александров Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» высказался об удалении Виктора Александрова в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«Красная карточка, предопределившая исход игры. Вопросы к этой карточке есть, и мы их обязательно зададим. Уверен, что болельщики «Пари НН» тоже хотят получить на них ответы.

Но скажу одно. Наши ребята показали хорошую игру. Победы обязательно будут. Ведь помимо футбольных техник и практик, у Нижнего есть особенный стиль и неповторимая душа», – написал Давид Мелик-Гусейнов.

31 комментарий

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Ответ Евгений Шевченко
посмотрел повторы. для меня это не красная карточка абсолютно
изначально жёлтая была нормальным решением и никто особо не спорил с этим...инициатива со стороны вар без запроса от Иванова возможно...сейчас важно услышать переговоры судей по эпизоду, то как принимал решения Иванов...
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Дмитрий9779
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сейчас только честный обзор переговоров судей по эпизоду может раскрыть детали удаления, нужна запись переговоров..
Вот реально хватит страдать.Момент разобрали и все объяснили ПОЧЕМУ это КК.Даже ваш Хусаинов признал это КК и не понял почему сразу она не была показана.Вот такие правила сейчас,не как КБ паства хочет и трактует,а по правилам футбола.Всем советую их почитать и запомнить чтобы потом не выглядеть полным ...
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Owen_the_Simple
Ответ Евгений Шевченко
посмотрел повторы. для меня это не красная карточка абсолютно
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Owen_the_Simple
Ответ Евгений Шевченко
да легко. угол штрафной, в штрафной были другие защитники. это никак не выход один на один. весомые аргументы?
Нет. С угла штрафной забить тяжело? "Были другие защитники" — в каком смысле? Где были? За линией мяча? Между игроком и воротами?
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Owen_the_Simple
Ответ Евгений Шевченко
да, с угла забить сложнее. защитники могли помешать нанести точный удар. это не фол последней надежды
Опять странная формулировка. Сложнее, чем откуда?
Вы не ответили на вопросы о местонахождении защитников относительно Бакаева, линии мяча и ворот, а ведь именно это и помогает определить(наряду с расположением вратаря относительно игрока соперника и линии ворот) возможность помешать атакующему.
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bellyashe
Ответ Барберис
Когда вы пишите "адекватные болельщики", оо имеете ввиду болельщиков Зенита? Разве отрицание есть адекватность? Вас не смущяет, что гендиректор НН тоже человнк адеккватный? Он московский? Разве у вас нет уважение к болельщикам Нижного? Их мнение ничто? А если московские клубы выйдут и организуют свой турнир, пригласив туда Кубань, Аланию, Ротор, Факел, Самару, Калиниград, Ростов?????? То ест футбольные центры, а не офис Газпрома? Что тогда будет? Что вы сумеете сделать? Ведь санкций не будет, как сумеете их вернуть? Никак. Подумайте об этом, и сами требуйте честного чемпионата. Сами.
ну выходите, приглашайте, не знаю только зачем, но я люблю смотреть на шапито-трэш, так что эту затею тоже с удовольствием бы глянул.
гендиректор НН человек заинтересованный, который, к тому же, видит очередную поднявшуюся волну хайпа и на нее хочет запрыгнуть, для меня его мнение не учитывается, как не учитывалось бы и мнение официальных лиц Зенита.
чемпионат и так честный настолько, насколько это возможно, просто не надо превращаться в конспирологов.
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Jovana Jovičić
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сейчас только честный обзор переговоров судей по эпизоду может раскрыть детали удаления, нужна запись переговоров..
Нужна запись переговоров с неформальной встречи Спартака и Каманцева, там тезисы будут куда интереснее.
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Jovana Jovičić
Ответ </c/>
Каманцев не давно рассказывал на ютубе что и как, почему пошли на встречи с нами...вполне доходчиво...правда много воды и что характерно, система выстроена таким образом, что в случае двойки, т.е неуда, ты можешь получить ещё назначение на матчи, просто банально по тому, что другие работают ещё хуже...конкретный пример Кукуляк, сначала в кубке с динамо накосячил, а потом в первом же матче после возврата утопил Спартак и снова в обойме судей...прекрасно я считаю работаем....к слову, приблизительный оклад судей в месяц 600 тыс рублей....600 тыс!!!!
Он там ни на один вопрос по этой встрече толком не ответил. Увильнул от ответа 2-3 раза по теме)
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Евгений Шевченко
посмотрел повторы. для меня это не красная карточка абсолютно
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Kashmir727
А кому эти вопросы будут (если) задавать? И главное, кто? И формулировку вопросов в студию, если не трудно.,
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Кирилл.С-Пб
Загавар против КБ очевиден! Где Зарема?! Что происходит!?
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Leonid73
Ничего особенного в хотелках клубных деятелей нет, но не по этому поводу надувать щеки, заигрывая с маргиналами и отмороженным фанатами.
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bellyashe
Ответ Евгений Шевченко
а боление за определённый клуб отменяет общие правила? что-то на глупом я сейчас прочитал
ну да, судьи второй день хором объясняют почему это красная, но для болельщиков определенной команды это абсолютно не кк)
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Дмитрий9779
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Лапочкин или Быстров, Орлов или другие эксперты это люди которые говорят только истину и больше ничего? я на это должен сделать акцент, вот я считаю, нужно раскрыть переговоры судей по моменту, почему изначальное решение было пересмотрено, а также в других случаях спорных в матче, просмотров вар не было...только после всего этого, можно будет подводить итоги...
Что за розовые фантазии?Где у меня про Лавочкина,Быстрова...?
Про Хусаинова есть,ещё Федотова только беспредельщик назовет его зенитовским сказал тоже,что это КК,ну и ПРАВИЛА ФУТБОЛА прочитайте,там всё это есть.Лучшк бы возмущался как КБ подарили медали в матче с Ростовом,не свистнул два фола в конце матча,но нет,замяли,не про Зенит же,позорище.
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Owen_the_Simple
Ответ Барберис
Когда вы пишите "адекватные болельщики", оо имеете ввиду болельщиков Зенита? Разве отрицание есть адекватность? Вас не смущяет, что гендиректор НН тоже человнк адеккватный? Он московский? Разве у вас нет уважение к болельщикам Нижного? Их мнение ничто? А если московские клубы выйдут и организуют свой турнир, пригласив туда Кубань, Аланию, Ротор, Факел, Самару, Калиниград, Ростов?????? То ест футбольные центры, а не офис Газпрома? Что тогда будет? Что вы сумеете сделать? Ведь санкций не будет, как сумеете их вернуть? Никак. Подумайте об этом, и сами требуйте честного чемпионата. Сами.
>А если московские клубы выйдут и организуют свой турнир, пригласив туда Кубань, Аланию, Ротор, Факел, Самару, Калиниград, Ростов??????

Бхахахаха
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