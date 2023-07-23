Гендиректор «Пари НН» об удалении в игре с «Зенитом»: «Вопросы к красной карточке есть, обязательно их зададим. Уверен, болельщики тоже хотят получить ответы»

Гендиректор «Пари НН» высказался об удалении Виктора Александрова в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«Красная карточка, предопределившая исход игры. Вопросы к этой карточке есть, и мы их обязательно зададим. Уверен, что болельщики « » тоже хотят получить на них ответы.

Но скажу одно. Наши ребята показали хорошую игру. Победы обязательно будут. Ведь помимо футбольных техник и практик, у Нижнего есть особенный стиль и неповторимая душа», – написал Давид Мелик-Гусейнов.