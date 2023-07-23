Гендиректор «Пари НН» об удалении в игре с «Зенитом»: «Вопросы к красной карточке есть, обязательно их зададим. Уверен, болельщики тоже хотят получить ответы»
Гендиректор «Пари НН» высказался об удалении Виктора Александрова в матче с «Зенитом».
На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.
«Красная карточка, предопределившая исход игры. Вопросы к этой карточке есть, и мы их обязательно зададим. Уверен, что болельщики «Пари НН» тоже хотят получить на них ответы.
Но скажу одно. Наши ребята показали хорошую игру. Победы обязательно будут. Ведь помимо футбольных техник и практик, у Нижнего есть особенный стиль и неповторимая душа», – написал Давид Мелик-Гусейнов.
Вы не ответили на вопросы о местонахождении защитников относительно Бакаева, линии мяча и ворот, а ведь именно это и помогает определить(наряду с расположением вратаря относительно игрока соперника и линии ворот) возможность помешать атакующему.
гендиректор НН человек заинтересованный, который, к тому же, видит очередную поднявшуюся волну хайпа и на нее хочет запрыгнуть, для меня его мнение не учитывается, как не учитывалось бы и мнение официальных лиц Зенита.
чемпионат и так честный настолько, насколько это возможно, просто не надо превращаться в конспирологов.
Про Хусаинова есть,ещё Федотова только беспредельщик назовет его зенитовским сказал тоже,что это КК,ну и ПРАВИЛА ФУТБОЛА прочитайте,там всё это есть.Лучшк бы возмущался как КБ подарили медали в матче с Ростовом,не свистнул два фола в конце матча,но нет,замяли,не про Зенит же,позорище.
Бхахахаха